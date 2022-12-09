Семенов об «Ахмате» при Талалаеве: «Два года вся команда жила в стрессе, подводные течения постоянно. Тяжелый период»

высказался о бывшем главном тренере .

— Какие у вас отношения с Талалаевым?

— Никаких.

— Вы не попрощались с ним, когда он уходил?

— Нет.

— Говорят, у вас с ним был конфликт?

— Уже все. Не хочу об этом тренере ничего говорить. Два года вся команда жила в стрессе, какие-то подводные течения постоянно. Тяжелый период. На этом все, – сказал капитан «Ахмата».

Всего один процент доходит до финала, а вы сможете? Сложная игра про ЧМ