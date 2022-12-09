Семенов об «Ахмате» при Талалаеве: «Два года вся команда жила в стрессе, подводные течения постоянно. Тяжелый период»
Андрей Семенов высказался о бывшем главном тренере «Ахмата» Андрее Талалаеве.
— Какие у вас отношения с Талалаевым?
— Никаких.
— Вы не попрощались с ним, когда он уходил?
— Нет.
— Говорят, у вас с ним был конфликт?
— Уже все. Не хочу об этом тренере ничего говорить. Два года вся команда жила в стрессе, какие-то подводные течения постоянно. Тяжелый период. На этом все, – сказал капитан «Ахмата».
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