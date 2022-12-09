Семенов об «Ахмате» при Талалаеве: «Два года вся команда жила в стрессе, подводные течения постоянно. Тяжелый период»

Теги Андрей Талалаев премьер-лига Россия Торпедо Ахмат Андрей Семенов Футбол

Андрей Семенов высказался о бывшем главном тренере «Ахмата» Андрее Талалаеве.

— Какие у вас отношения с Талалаевым?

— Никаких.

 — Вы не попрощались с ним, когда он уходил?

— Нет.

 — Говорят, у вас с ним был конфликт?

— Уже все. Не хочу об этом тренере ничего говорить. Два года вся команда жила в стрессе, какие-то подводные течения постоянно. Тяжелый период. На этом все, – сказал капитан «Ахмата».

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