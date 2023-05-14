Терехин об увольнении Йокановича: «Давайте сначала спросим со звезд, собравшихся в «Челси». Получат зарплату – у них все здорово. Игроки «Динамо» виноваты в первую очередь»

Теги премьер-лига Россия Динамо Москва Олег Терехин Славиша Йоканович Даниил Фомин Матч ТВ Арсен Захарян Футбол

Олег Терехин призвал обратить внимание на неудовлетворительную работу игроков «Динамо».

После поражения от «Ахмата» (0:3) в 27-м туре Мир РПЛ руководство московского клуба приняло решение отстранить от работы главного тренера Славишу Йокановича.

«Извините, но давайте сначала спросим с футболистов про их отношение к делу. Допустим, со звезд, которые в «Челси» собрались.

Ну придет другой тренер – они поменяются, будут бегать лучше, больше? Да, понятное дело, по результатам тренер, конечно, виноват. Ну а эти ребята, которые выходят на поле? Они получат зарплату – у них все здорово. Почему с них не спросить?

Пусть те же Захарян, Фомин объяснят. Объясните, почему так играете?

Давайте с себя начнем сначала. Почему все время спрашиваем с тренеров? Я считаю, что футболисты во всем в первую очередь виноваты. Они все‑таки должны как‑то свои зарплаты отрабатывать», – заявил бывший нападающий «Динамо».

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33 комментария

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Тиджани Бабангида
Вопрос имеющий право быть. От главного тренера многое зависит,но оставлять без вопросов игроков «Динамо» - несправедливо. За такой сезон им должно быть стыдно
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ШУРА КИТ
Все правильно эти игрочишки не достойны динамо
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Recreated
И ведь прав!
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Фут.Боль
Что за бред я только что прочитал? Ну оставьте Йокановича ещё на парочку сезонов. Если тренер не показывает результата, то его меняют, спрос всегда с главного тренера.
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Игорь Горочкин
Вопрос можно и по-другому поставить. Почему при одном тренере футболисты играют так, что ими интересуется Челси, а при другом тренере играют ужасно?
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igor.igorev
Ответ Тиджани Бабангида
Вопрос имеющий право быть. От главного тренера многое зависит,но оставлять без вопросов игроков «Динамо» - несправедливо. За такой сезон им должно быть стыдно
За пару миллионов долларов в год я готов лет десять стыдиться и ходить красным от стыда.
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Артём Матвеев
Ответ Спартак Уокер
Причём тут Челси разговор был о Динамо
Намёк на Захаряна же
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Гусейн Магомедрасулов
А с кого если не с тренером спрашивать?
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besaxara
Интересно, конечно, у некоторых людей мозги устроены. Я понимаю, что русский язык не самый простой, но всё-таки не вкурить пассаж о «звёздах, собравшихся в Челси» и вопрошающих, причём тут клуб из Англии - это сильно)
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dreamstep
Смолов, Фомин, Захарян, Шунин - вот у них бы спросить почему нет результата в первую очередь. Уверен какой бы тренер ни пришёл, Шунин и Смолов должны быть выкинуты по итогам сезона.
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А потом этот парень уехал
как игроком быть перестал, так сразу дедовщину включил, давайте, дескать, игроков винить. а то что они еле ходят и не знают, куда мяч деть, это не от тренировок, это они играть не хотят, ага
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Viktor
Ответ besaxara
Интересно, конечно, у некоторых людей мозги устроены. Я понимаю, что русский язык не самый простой, но всё-таки не вкурить пассаж о «звёздах, собравшихся в Челси» и вопрошающих, причём тут клуб из Англии - это сильно)
Это намёк на Захаряна, который очень хотел в Челси, а как не срослось, просто забил болт походу.
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Моё Моя
Ответ Игорь Горочкин
Вопрос можно и по-другому поставить. Почему при одном тренере футболисты играют так, что ими интересуется Челси, а при другом тренере играют ужасно?
какое Челси? это Нобель там двигал Захаряна через Грановскую.. Как такого интересе у Челси не было.
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argentina10
Ответ Гусейн Магомедрасулов
Захаряна) Т9
да я понял, что не Галустяна)))
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Гусейн Магомедрасулов
Ответ argentina10
Захарова это она..
Захаряна) Т9
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re-gree
Ответ Гусейн Магомедрасулов
А с кого если не с тренером спрашивать?
Так он сказал же: со звезд, собравшихся в Челси. Прям в заголовке написано
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Oops Again
тренер плохой, игроки не те... как дела у того, кто сначала представляется членом Совета директоров?
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argentina10
и хотелось согласиться с правильными словами Терехина, но все таки НО....хоть и испортилась игра еще с конца прошлого сезона, но окончательно убил команду именно Йоканович, вообще не было видно игры, какой то мысли в игре, стиля, парни выходили на поле с кислыми щами, еще в конце и друг на друга набрасываться с обвинениями прям на поле начали.....это надо так умудриться обстановку внутри команды испортить..
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Алексей Петров
я после домашнего поражения перестал ходить на матчи,идут улыбаются на расслабоне,денежка по ляму два капает в евриках,у них все хорошо и я должен за это платить деньги и смотреть наслаждаться? да пошли б вы на ...
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igor.igorev
Может просто раз в 10 уменьшить зарплаты футболистам, чтобы они носом землю рыли? А то зарплаты как у евроепейских звёзд, а по мячу попадают один раз из трёх.
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инок
Откровенно говоря с решением снять тренера Йокановича безусловно опоздали, команда явно регрессировала в течении всего сезона.
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Ярик01
Что за дикий вотабаутизм.
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Jovana Jovičić
Объясните людям, что такое аналогия с более явным и ярким примером
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