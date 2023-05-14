Терехин об увольнении Йокановича: «Давайте сначала спросим со звезд, собравшихся в «Челси». Получат зарплату – у них все здорово. Игроки «Динамо» виноваты в первую очередь»

Олег Терехин призвал обратить внимание на неудовлетворительную работу игроков «Динамо».

После поражения от «Ахмата» (0:3) в 27-м туре Мир руководство московского клуба приняло решение отстранить от работы главного тренера .

«Извините, но давайте сначала спросим с футболистов про их отношение к делу. Допустим, со звезд, которые в «Челси» собрались.

Ну придет другой тренер – они поменяются, будут бегать лучше, больше? Да, понятное дело, по результатам тренер, конечно, виноват. Ну а эти ребята, которые выходят на поле? Они получат зарплату – у них все здорово. Почему с них не спросить?

Пусть те же , объяснят. Объясните, почему так играете?

Давайте с себя начнем сначала. Почему все время спрашиваем с тренеров? Я считаю, что футболисты во всем в первую очередь виноваты. Они все‑таки должны как‑то свои зарплаты отрабатывать», – заявил бывший нападающий «Динамо».

«Динамо» выгнало тренера. Не выдержали 0:3 от «Ахмата» дома