Кин о поражении «Арсенала»: «Они разбиты физически и морально. У них нет глубины состава, как у «Сити», а замены только ослабляют команду»

Теги Рой Кин Манчестер Сити премьер-лига Англия Арсенал Футбол

Рой Кин считает основной проблемой «Арсенала» недостаточную глубину состава.

В 36-м туре АПЛ «Арсенал» проиграл «Брайтону» со счетом 0:3. «Канониры» отстали «Манчестер Сити» на 4 очка, при этом у команды Пепа Гвардиолы есть игра в запасе. «Горожанам» для победы в лиге необходимо набрать лишь 3 очка в оставшихся трех матчах.

«Если посмотреть на некоторые игры последних пяти-шести недель, особенно выделяются матчи с «Вест Хэмом» (2:2) и «Саутгемптоном» (3:3).

Я знаю, что они потеряли очки, проиграв «Манчестер Сити» и сыграв вничью с «Ливерпулем» – такое может случиться. Невозможно выигрывать в каждой игре – они выиграли 25 матчей в чемпионате, и это фантастика. Но потеря очков в матчах с «Вест Хэмом» и «Саутгемптоном» определенно немного подкосила их.

Мы увидели команду, разбитую физически и морально. Это действительно было так. Как только «Брайтон» начал напрягаться, пасовать и двигаться, они стали выглядеть гораздо острее и быстрее.

Мы [весь сезон] говорили, что «Арсеналу» в случае нескольких травм пришлось бы нелегко. У «Арсенала» нет такой глубины, как у «Манчестер Сити», опыта, качества состава. У них не хватает сил, им нужны четыре или пять игроков.

Если они снова окажутся в таком положении, в выгодной позиции, и у них будет одна или две травмы, им будет нужно качественное усиление. Мы видели это у «Сити» [с выходом Джека Грилиша], но когда «Арсенал» вносит изменения, это ослабляет команду», – сказал бывший полузащитник «Манчестер Юнайтед» в эфире Sky Sports.

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22 комментария

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vova123456
Но и ЛЧ у Арсенала тоже нет. Вот в Апреле у Сити 8 матчей было, у Арсенала лишь 5. Да и то, всё таки далеко не на 2 состава игроков у Сити, как многие говорят. И ещё Пеп не всегда использует хотя-бы 3 замены, если не учесть те которые он на 90ой минуте делает) С Реалом вообще без замен скатали.
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+17
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Axs Men
Ответ DolJun
старина рой прав, когда у сити выходят на замену тейлоры и оливеры - неопытному арсеналу чисто за счет физухи сложно
Надеюсь ты переживёшь следующую неделю D
+11
-2
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vova123456
Ответ StarsAndArrows
У Сити стартовый состав,скамейка,и опытнее и выше по общему уровню,мало кто из Арсенала попал бы в стартовый состав горожан,с этим глупо спорить,они могут играть на два-три фронта без проблем.
Ну про опыт и стартовый состав это уже конкретные и правдивые аргументы. С этим невозможно не согласиться.
А не про усталость и замены которые ухудшают игру, что полный бред. Не делайте замены тогда, Пеп минимальные замены делает, что мешает Арсеналу также поступить? а не по 5 замен в каждом матче делать и потом заявлять что игроки которые выходят хуже. Тем более что у Арсенала и матчей на много меньше.
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Его Величество Златан
что правда то правда. скамейки не хватило. Если салиба, эдегор, жезус, сака, мартинелли будут не в своей тарелке, то убрав их, игра ослабляется. у сити и на скамье топы есть
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geoo9
Ответ rigobersong
Все посыпалось когда в Аренал пришел Жоржиньо и принес частичку синебуса в логово Канониров:)
а то без него прям десятилетия титулов и победный дух витал в раздевалке
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rigobersong
Все посыпалось когда в Аренал пришел Жоржиньо и принес частичку синебуса в логово Канониров:)
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Артур Ганненко
Ответ Итачи Учиха
Не сказал бы. Если не брать позицию центрального защитника, то выбор у Артеты гораздо больше. Другое дело, какого качества эти футболисты ротации/обоймы
Так Кин про качество и говорит, а не про то, что просто игроков не хватает.
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Артур Ганненко
Ответ vova123456
В этом и проблема, он говорит в целом про качество игроков, а то что у Сити они более усталые (у них больше матчей) он умалчивает. И про то что Пеп очень мало замен делает он тоже умалчивает. То есть у Сити больше матчей, ещё и Пеп 1-2 замены делает, остальные на 90ой минуте и нет у них проблем, первыми идут, а этот жалуется на то что у Арсенала нету кем заменить уставших)))
То что Пеп с Реалом никого не заменил не значит, что он мало замен в принципе делает. Было много матчей, когда Пеп усиливал заменами игру. У Арсенала таких примеров меньше. Да и главное не в заменах, несколько дней назад была статья на спортсе про то, что основной состав Арсенала сыграл в АПЛ ощутимо больше, чем основа Сити. Пеп даже де Брейне часто по ходу сезона оставлял на скамейке, чтобы не загнать, не говоря про остальных. Вот Сити против Эвертона пол состава, который играл против Реала, оставил на скамейке и не заметил разницы, а у Арсенала 1-2 основных выбывают и сразу проблемы.
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Axs Men
Ответ DolJun
а что там?
Ну там Сити катком проедет по Реалу, а на выходных развлечëтся с Челси , после бурно отпразднует чемпионство
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vova123456
Ответ Артур Ганненко
Так Кин про качество и говорит, а не про то, что просто игроков не хватает.
В этом и проблема, он говорит в целом про качество игроков, а то что у Сити они более усталые (у них больше матчей) он умалчивает. И про то что Пеп очень мало замен делает он тоже умалчивает.
То есть у Сити больше матчей, ещё и Пеп 1-2 замены делает, остальные на 90ой минуте и нет у них проблем, первыми идут, а этот жалуется на то что у Арсенала нету кем заменить уставших)))
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StarsAndArrows
Ответ vova123456
Но и ЛЧ у Арсенала тоже нет. Вот в Апреле у Сити 8 матчей было, у Арсенала лишь 5. Да и то, всё таки далеко не на 2 состава игроков у Сити, как многие говорят. И ещё Пеп не всегда использует хотя-бы 3 замены, если не учесть те которые он на 90ой минуте делает) С Реалом вообще без замен скатали.
У Сити стартовый состав,скамейка,и опытнее и выше по общему уровню,мало кто из Арсенала попал бы в стартовый состав горожан,с этим глупо спорить,они могут играть на два-три фронта без проблем.
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gninnur esrever*
Арсенал -- это днк лузеров. Тут ничего не изменилось, несмотря на лютую пруху.
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Его Величество Златан
Ответ rigobersong
Бедный Арсенал, потратил 400 млн в последние 2 сезона, сам отпускал Аубу и Ляказетта которые затем феерили, а виноват конечно же Пеп с Аканджи за 17 млн:))🤣🤣🤣
ляказетт феерия во Франции, но что ему мешало это делать здесь? уровень Англии не его. было уйму матчей когда у него были головы моменты но он из порол.
Ауба профеерил пол года и что с ним сейчас? поэтому в плане трансферов последние окна - грамотные
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