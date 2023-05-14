Кин о поражении «Арсенала»: «Они разбиты физически и морально. У них нет глубины состава, как у «Сити», а замены только ослабляют команду»

Рой Кин считает основной проблемой «Арсенала» недостаточную глубину состава.

В 36-м туре «Арсенал» проиграл «Брайтону» со счетом 0:3. «Канониры» отстали « » на 4 очка, при этом у команды Пепа Гвардиолы есть игра в запасе. «Горожанам» для победы в лиге необходимо набрать лишь 3 очка в оставшихся трех матчах.

«Если посмотреть на некоторые игры последних пяти-шести недель, особенно выделяются матчи с «Вест Хэмом» (2:2) и «Саутгемптоном» (3:3).

Я знаю, что они потеряли очки, проиграв «Манчестер Сити» и сыграв вничью с «Ливерпулем» – такое может случиться. Невозможно выигрывать в каждой игре – они выиграли 25 матчей в чемпионате, и это фантастика. Но потеря очков в матчах с «Вест Хэмом» и «Саутгемптоном» определенно немного подкосила их.

Мы увидели команду, разбитую физически и морально. Это действительно было так. Как только «Брайтон» начал напрягаться, пасовать и двигаться, они стали выглядеть гораздо острее и быстрее.

Мы [весь сезон] говорили, что « » в случае нескольких травм пришлось бы нелегко. У «Арсенала» нет такой глубины, как у «Манчестер Сити», опыта, качества состава. У них не хватает сил, им нужны четыре или пять игроков.

Если они снова окажутся в таком положении, в выгодной позиции, и у них будет одна или две травмы, им будет нужно качественное усиление. Мы видели это у «Сити» [с выходом Джека Грилиша], но когда «Арсенал» вносит изменения, это ослабляет команду», – сказал бывший полузащитник «Манчестер Юнайтед» в эфире Sky Sports.

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