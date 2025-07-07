Тренер «Зенита» Оливейра о Малкоме: «Мы все время на связи. Он любит Россию, но разговоров о возвращении не было»
Вильям Оливейра не слышал от Малкома о возможном возвращении в «Зенит».
Сообщалось, что бразилец может покинуть саудовский «Аль-Хилаль» и бесплатно вернуться в петербургский клуб. Также есть небольшая вероятность обмена игроками между клубами – Малком перейдет в «Зенит», а Вендел переберется в Саудовскую Аравию.
«У меня очень хороший контакт с Малкомом. Мы постоянно на связи. Но я не слышал от него ничего.
Понятно, что он любит Россию, любит «Зенит». Но разговоров по поводу «Зенита» не было. Так что преждевременно что‑то говорить», – сказал тренер «Зенита».
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Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: «Матч ТВ»
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