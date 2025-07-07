Тренер «Зенита» Оливейра о Малкоме: «Мы все время на связи. Он любит Россию, но разговоров о возвращении не было»

Вильям Оливейра не слышал от Малкома о возможном возвращении в «Зенит».

Сообщалось, что бразилец может покинуть саудовский «Аль-Хилаль » и бесплатно вернуться в петербургский клуб. Также есть небольшая вероятность обмена игроками между клубами – Малком перейдет в «Зенит », а Вендел переберется в Саудовскую Аравию.

«У меня очень хороший контакт с Малкомом. Мы постоянно на связи. Но я не слышал от него ничего.

Понятно, что он любит Россию, любит «Зенит». Но разговоров по поводу «Зенита» не было. Так что преждевременно что‑то говорить», – сказал тренер «Зенита».