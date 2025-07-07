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Тумилович о Заболотном в «Спартаке»: «Чего людей смешить? Перечеркивает все надежды на титул. Для борьбы за выживание хорошая кандидатура – качеств для топ-клуба у него нет»

Геннадий Тумилович оценил трансфер Антона Заболотного в «Спартак».

На прошлой неделе красно-белые сообщили о подписании соглашения с 34‑летним форвардом на один год.

– «Спартак» точно не будет претендовать на чемпионский титул. Почему? Одна фамилия в трансферной кампании перечеркивает все надежды. 

– Пришел Заболотный.

– Парень хороший. В «Тосно» вместе работали.

– Вы считаете, что он не усилит «Спартак»?

– Давайте смеяться не будем. Если бы для борьбы за выживание, то в принципе хорошая кандидатура. В то время, когда Заболотный из себя что-то представлял, он был в «Зените». Что мы там увидели? Ничего.

Не может человек прыгнуть выше головы. Нет таких качеств, что человек должен играть в топ-клубе. Обычный средний футболист. Нет таланта. Он добился всего только тем, что пахал. Борется как проклятый.

Да, молодец, бежит, старается. Для «Химок» это прекрасный вариант, но в команду, которая ставит задачи… Чего людей смешить?

– Как вы думаете, Заболотный забьет мячей 10 за сезон в «Спартаке»?

– На тренировке – да, – сказал экс-тренер вратарей «Тосно» Геннадий Тумилович.

Заболотный в «Спартаке» – чего ждете?35603 голоса
Станет основным, забьет 10+ за сезонАнтон Заболотный
Будет полезно выходить на заменуСпартак
Провалится, не будет игратьЗенит
Опубликовал: Ilia Shevchenko
Источник: «РБ Спорт»
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