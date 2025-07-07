Тумилович о Заболотном в «Спартаке»: «Чего людей смешить? Перечеркивает все надежды на титул. Для борьбы за выживание хорошая кандидатура – качеств для топ-клуба у него нет»

Геннадий Тумилович оценил трансфер Антона Заболотного в «Спартак».

На прошлой неделе красно-белые сообщили о подписании соглашения с 34‑летним форвардом на один год.

– «Спартак » точно не будет претендовать на чемпионский титул. Почему? Одна фамилия в трансферной кампании перечеркивает все надежды.

– Пришел Заболотный.

– Парень хороший. В «Тосно» вместе работали.

– Вы считаете, что он не усилит «Спартак»?

– Давайте смеяться не будем. Если бы для борьбы за выживание, то в принципе хорошая кандидатура. В то время, когда Заболотный из себя что-то представлял, он был в «Зените ». Что мы там увидели? Ничего.

Не может человек прыгнуть выше головы. Нет таких качеств, что человек должен играть в топ-клубе. Обычный средний футболист. Нет таланта. Он добился всего только тем, что пахал. Борется как проклятый.

Да, молодец, бежит, старается. Для «Химок» это прекрасный вариант, но в команду, которая ставит задачи… Чего людей смешить?

– Как вы думаете, Заболотный забьет мячей 10 за сезон в «Спартаке»?

– На тренировке – да, – сказал экс-тренер вратарей «Тосно » Геннадий Тумилович .