Товарищеский матч. «Акрон» сыграет с тульским «Арсеналом»
«Акрон» сыграет с тульским «Арсеналом» в товарищеском матче.
Товарищеский матч
Москва, стадион «Рублево»
«Акрон» – «Арсенал» Тула – 17:00
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матча – московское.
Заболотный в «Спартаке» – чего ждете?33851 голос
Станет основным, забьет 10+ за сезон
Будет полезно выходить на замену
Провалится, не будет играть
Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: Спортс’‘
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