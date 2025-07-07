«Атлетико» предлагает «Тоттенхэму» 55+15 млн евро за Ромеро. Леви хочет сделать его самым высокооплачиваемым игроком команды, но защитник настроен на переход (As)

«Атлетико» стремится подписать Кристиана Ромеро.

27-летний центральный защитник является главной целью испанского клуба для усиления обороны, об этом сообщает As.

«Атлетико» предлагает «Тоттенхэму » 55 миллионов евро плюс 15 миллионов в качестве бонусов за футболиста. Однако считается, что испанцам потребуется еще улучшить предложение.

Кроме того, отмечается, что президент «шпор» Дэниэл Леви предложил Кристиану Ромеро стать самым высокооплачиваемым футболистом команды. Впрочем, желание игрока заключается в том, что перейти в «Атлетико ».

В прошлом сезоне Ромеро провел 18 матчей в АПЛ и забил один мяч. Его статистику можно изучить здесь .