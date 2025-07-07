«Локомотив» и «Спартак» обсуждают трансфер Пруцева («Спорт-Экспресс»)

Данил Пруцев может перейти в «Локомотив».

По информации «Спорт-Экспресса», железнодорожники обсуждают со «Спартаком » возможный трансфер полузащитника.

Соглашение Пруцева с красно-белыми истекает летом 2026 года. В прошедшем сезоне хавбек забил 1 гол и сделал 3 передачи в 19 матчах Мир РПЛ . Его подробную статистику можно найти здесь .