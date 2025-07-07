«Локомотив» и «Спартак» обсуждают трансфер Пруцева («Спорт-Экспресс»)
Данил Пруцев может перейти в «Локомотив».
По информации «Спорт-Экспресса», железнодорожники обсуждают со «Спартаком» возможный трансфер полузащитника.
Соглашение Пруцева с красно-белыми истекает летом 2026 года. В прошедшем сезоне хавбек забил 1 гол и сделал 3 передачи в 19 матчах Мир РПЛ. Его подробную статистику можно найти здесь.
Заболотный в «Спартаке» – чего ждете?35515 голосов
Станет основным, забьет 10+ за сезон
Будет полезно выходить на замену
Провалится, не будет играть
Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: «Спорт-Экспресс»
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Материалы по теме
Главные новости
Последние новости