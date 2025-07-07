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«Локомотив» и «Спартак» обсуждают трансфер Пруцева («Спорт-Экспресс»)

Данил Пруцев может перейти в «Локомотив».

По информации «Спорт-Экспресса», железнодорожники обсуждают со «Спартаком» возможный трансфер полузащитника.

Соглашение Пруцева с красно-белыми истекает летом 2026 года. В прошедшем сезоне хавбек забил 1 гол и сделал 3 передачи в 19 матчах Мир РПЛ. Его подробную статистику можно найти здесь.

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Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: «Спорт-Экспресс»
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