Черчесов о Заболотном в «Спартаке»: «Меня критиковали и спрашивали, почему Антон в сборной. Прошло несколько лет, а он до сих пор приносит пользу любой команде»
Станислав Черчесов высказался о переходе Антона Заболотного в «Спартак».
На прошлой неделе красно-белые сообщили о подписании соглашения с 34‑летним форвардом на один год.
«Раньше меня постоянно критиковали и спрашивали, почему Заболотный в сборной. Прошло уже несколько лет, а он до сих пор приносит пользу любой команде.
У нас как у тренеров сборной была задача не просто определить, кто как играет, но и какая порода у игрока заложена. Если Антон играет, значит, мы были правы», – сказал бывший главный тренер сборной России.
Заболотный в «Спартаке» – чего ждете?34864 голоса
Станет основным, забьет 10+ за сезон
Будет полезно выходить на замену
Провалится, не будет играть
Опубликовано: Полина Антохина
Источник: «Спорт-Экспресс»
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