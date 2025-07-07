Черчесов о Заболотном в «Спартаке»: «Меня критиковали и спрашивали, почему Антон в сборной. Прошло несколько лет, а он до сих пор приносит пользу любой команде»

Станислав Черчесов высказался о переходе Антона Заболотного в «Спартак».

На прошлой неделе красно-белые сообщили о подписании соглашения с 34‑летним форвардом на один год.

«Раньше меня постоянно критиковали и спрашивали, почему Заболотный в сборной. Прошло уже несколько лет, а он до сих пор приносит пользу любой команде.

У нас как у тренеров сборной была задача не просто определить, кто как играет, но и какая порода у игрока заложена. Если Антон играет, значит, мы были правы», – сказал бывший главный тренер сборной России.