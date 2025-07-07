Мусиала успешно прооперирован после перелома малоберцовой кости. Хавбек «Баварии» пропустит несколько месяцев

Джамала Мусиалу прооперировали после перелома.

В субботу «ПСЖ» обыграл «Баварию» (2:0) в 1/4 финала клубного чемпионата мира.

В конце 1-го тайма Мусиала получил серьезную травму голеностопа, столкнувшись с Джанлуиджи Доннаруммой в штрафной площади «ПСЖ» – левая нога полузащитника «Баварии» неестественно изогнулась. Мусиалу увезли со стадиона в больницу, у него диагностировали перелом малоберцовой кости.

Сегодня «Бавария » сообщила, что Мусиала успешно перенес операцию и с завтрашнего дня начнет восстановление. Ожидается, что полузащитник пропустит несколько месяцев.