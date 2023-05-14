Микель Артета раскритиковал «Арсенал» за второй тайм матча с «Брайтоном» (0:3) в АПЛ.

«Неделю назад [после победы над «Ньюкаслом»] я стоял здесь с чувством гордости. А сегодня мы должны принести извинения за нашу игру во втором тайме. Подобное недопустимо.

Математически шансы на титул еще остаются, но сегодня невозможно думать о нем. Нужно осмыслить результат и наше выступление во втором тайме, понять, почему все так сложилось, и правильно отреагировать.

«Брайтон» был действительно хорош, а мы сыграли очень плохо после перерыва. Перед ним игра шла так, как мы ожидали. Мы знали, что благодаря действиям соперника в этом матче будет борьба, и нам было тяжело проводить длинные комбинации. Мы пропустили после того, как «Брайтон» начал играть более прямолинейно, а потом мы и вовсе подарили глупый гол. На это наша команда ответить не смогла.

Мы должны были действовать более агрессивно, рисковать, но « » хорошо использовал свободные зоны и наказал нас. Я всегда буду защищать своих игроков, так что ответственность – на мне. После такого домашнего поражения нужно сперва проанализировать свои действия, а не смотреть на кого-то еще», – сказал главный тренер « » в эфире Sky Sports.

«Ман Сити» нужно набрать 3 очка за 3 матча, чтобы выиграть АПЛ. Следующая игра – с «Челси», у которого 1 победа за 8 матчей при Лэмпарде