Артета о 0:3 с «Брайтоном»: «Арсеналу» нужно извиниться за 2-й тайм, так играть недопустимо. Математически шансы на титул остаются, но думать о нем сейчас невозможно»
Микель Артета раскритиковал «Арсенал» за второй тайм матча с «Брайтоном» (0:3) в АПЛ.
«Неделю назад [после победы над «Ньюкаслом»] я стоял здесь с чувством гордости. А сегодня мы должны принести извинения за нашу игру во втором тайме. Подобное недопустимо.
Математически шансы на титул еще остаются, но сегодня невозможно думать о нем. Нужно осмыслить результат и наше выступление во втором тайме, понять, почему все так сложилось, и правильно отреагировать.
«Брайтон» был действительно хорош, а мы сыграли очень плохо после перерыва. Перед ним игра шла так, как мы ожидали. Мы знали, что благодаря действиям соперника в этом матче будет борьба, и нам было тяжело проводить длинные комбинации. Мы пропустили после того, как «Брайтон» начал играть более прямолинейно, а потом мы и вовсе подарили глупый гол. На это наша команда ответить не смогла.
Мы должны были действовать более агрессивно, рисковать, но «Брайтон» хорошо использовал свободные зоны и наказал нас. Я всегда буду защищать своих игроков, так что ответственность – на мне. После такого домашнего поражения нужно сперва проанализировать свои действия, а не смотреть на кого-то еще», – сказал главный тренер «Арсенала» в эфире Sky Sports.
«Ман Сити» нужно набрать 3 очка за 3 матча, чтобы выиграть АПЛ. Следующая игра – с «Челси», у которого 1 победа за 8 матчей при Лэмпарде
Арсенал только может винить себя
Верим в команду и тренера.
Перед сезоном вряд ли кто сказал, что к апрелю Арсенал будет фаворитом.
Титул сами проиграли в феврале-марте.