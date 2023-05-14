Артета о 0:3 с «Брайтоном»: «Арсеналу» нужно извиниться за 2-й тайм, так играть недопустимо. Математически шансы на титул остаются, но думать о нем сейчас невозможно»

Теги Микель Артета премьер-лига Англия Арсенал Брайтон Футбол

Микель Артета раскритиковал «Арсенал» за второй тайм матча с «Брайтоном» (0:3) в АПЛ.

«Неделю назад [после победы над «Ньюкаслом»] я стоял здесь с чувством гордости. А сегодня мы должны принести извинения за нашу игру во втором тайме. Подобное недопустимо.

Математически шансы на титул еще остаются, но сегодня невозможно думать о нем. Нужно осмыслить результат и наше выступление во втором тайме, понять, почему все так сложилось, и правильно отреагировать.

«Брайтон» был действительно хорош, а мы сыграли очень плохо после перерыва. Перед ним игра шла так, как мы ожидали. Мы знали, что благодаря действиям соперника в этом матче будет борьба, и нам было тяжело проводить длинные комбинации. Мы пропустили после того, как «Брайтон» начал играть более прямолинейно, а потом мы и вовсе подарили глупый гол. На это наша команда ответить не смогла.

Мы должны были действовать более агрессивно, рисковать, но «Брайтон» хорошо использовал свободные зоны и наказал нас. Я всегда буду защищать своих игроков, так что ответственность – на мне. После такого домашнего поражения нужно сперва проанализировать свои действия, а не смотреть на кого-то еще», – сказал главный тренер «Арсенала» в эфире Sky Sports.

«Ман Сити» нужно набрать 3 очка за 3 матча, чтобы выиграть АПЛ. Следующая игра – с «Челси», у которого 1 победа за 8 матчей при Лэмпарде

Материалы по теме

37 комментариев

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Nikhad
Дважды иметь отрыв в 8 очков, 93% сезона возглавлять таблицу и в итоге так посыпаться...
Арсенал только может винить себя
+50
-3
+47
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Доминатор3000
Работать,работать и ещё раз работать.
Верим в команду и тренера.
+33
-3
+30
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
svft
Были чемпионские амбиции, мы этого не отрицаем. ... Но они самоликвидировались (с)
+26
-4
+22
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Мистер Биспинг
Ответ Nikhad
Дважды иметь отрыв в 8 очков, 93% сезона возглавлять таблицу и в итоге так посыпаться... Арсенал только может винить себя
Я думаю, небольшая вина Ман Сити которые не теряли очки 11 игр тоже все-так присутствует…
+10
0
+10
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Oleg Olegov
Спасибо за то, что такой шанс вообще был.
Перед сезоном вряд ли кто сказал, что к апрелю Арсенал будет фаворитом.
Титул сами проиграли в феврале-марте.
+12
-4
+8
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Nogoi89
Нормальный Арсенал стал, все благодаря Артете. Если бы ещё давали деньги, то можно было бы говорить о конкуренции с Сити в долгую, а так...Выжал из команды 100% Микель.
+8
-2
+6
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Stas Novikov
Ответ Мобильный Игорь ne tonet
Я напоминаю что Брайтон в прошедшем туре влетел аутсайдеру лиги. Нынешний арсенал одна из слабейших команд лиги. Не заслужили чемпионство за то что так быстро посыпались.
одна из слабейших команд лиги на втором месте с +15 от ближайшего преследователя? все в порядке у тебя?
+9
-3
+6
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Гусейн Магомедрасулов
В начале сезона надеялись на попадание в четвёрку. План выполнили. В следующем сезоне ставить цель выше.
+5
-1
+4
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Jaxongir Shodiev
Ответ Nikhad
Дважды иметь отрыв в 8 очков, 93% сезона возглавлять таблицу и в итоге так посыпаться... Арсенал только может винить себя
Парни так и так играли на максимум. Они ж не виноваты, что сити каждый сезон 90+ набирает
+3
-1
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Иван Иванов
Ключевыми стали очные матчи - когда Сити выиграл на Эмирейтси1:3 и сократил отрыв , ну и недавний матч на Эттихаде,где Сити практически оформил чемпионство.например, Ливерпуль в чемпионский сезон 19-20 очень убедительно выиграл у Сити на энфилде в первом круге 3:1,что придало уверенности команде клоппа.
+3
-1
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Отец Абду
Ну вы должны принести извинения не за игру во втором тайме, а за результаты во второй части сезона:)
+5
-3
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Бременер
Это самый грандиозный просер титула в истории Арсенала. Как можно проигрывать командам со дна и прочим Брайтонам?
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Алексей Фирстов
Арсенал не заслужил чемпионства! Я болельщик Арсенала с 2000 х годов...
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
geoo9
у Арсенала в этом матче не было ног чтоб побеждать, все ноги видимо оставили в матче с Каслом
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
llolishe
Зачем почти весь сезон доминировать в АПЛ чтобы так лопухнуться?
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
encaro_one
Единственно что может Арсенал сделать негативное для Сити - заочно оформить их чемпионами в следующем матче.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
rarog
Математические шансы в этой ситуации это только если автобус Сити три раза подрежет учитель математики по пути стадион и им впаяют три технаря
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
rafa_Labret
Ответ Алексей Фирстов
Арсенал не заслужил чемпионства! Я болельщик Арсенала с 2000 х годов...
Я тоже. Но ведь шанс был, и он самоликвидировался
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Alex Legend
Лукомский как всегда был прав насчёт чемпионского характера канониров
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Djonjo
Ответ Stas Novikov
одна из слабейших команд лиги на втором месте с +15 от ближайшего преследователя? все в порядке у тебя?
вместо "нынешний" можете читать "здесь и сейчас"
+1
-1
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
ruslan_khaibulov
Ответ Алексей Фирстов
Арсенал не заслужил чемпионства! Я болельщик Арсенала с 2000 х годов...
с чего не заслужил то, набрали больше чем Лестер в их чемпионство, они набрали Уде очков что хватало стать чемпионом и МЮ. не из вина, что они попали в эпоху Пепа в АПЛ как и пролет Ливерпуля с 97 очками мимо титула. 97 очков это титул всегда и везде кроме случая если Пеп пришёл в чемпионат
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Спартак Уокер
Теперь нужна выложится в следующем сезоне и может быть что то получится
+1
-1
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Вадим Слуцкий
"Арсенал" проиграл сам себе 0 : 3. К сожалению, у них античемпионский менталитет: как только появляются реальные шансы на 1-е место, они страшно пугаются - и это идёт от тренера.
+1
-1
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Romanian_Daddy
Рад, что закрыли рты все неадекваты, отдававшие чемпионство Арсеналу в феврале
+3
-3
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Мобильный Игорь ne tonet
Я напоминаю что Брайтон в прошедшем туре влетел аутсайдеру лиги. Нынешний арсенал одна из слабейших команд лиги. Не заслужили чемпионство за то что так быстро посыпались.
+7
-7
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий