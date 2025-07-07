«Наполи» договорился о переходе Бекема за 30 млн евро. «Болонья» готова отпустить защитника после подписания Витика из пражской «Спарты»

Сам Бекема близок к переходу в «Наполи».

Журналист Sky Sport и эксперт по трансферам Лука Маркетти сообщил , что сделка по подписанию 26-летнего защитника близка к завершению – ожидается, что неаполитанцы официально объявят о переходе Бекема в середине июля. Сумма трансфера, по сведениям Джанлуки Ди Марцио, составит около 30 млн евро.

Как передает CalcioNapoli со ссылкой на RaiNews24, переход Бекема стал возможен после перехода в «Болонью» Мартина Витика из пражской «Спарты ». Клуб официально объявил о подписании чешского защитника в воскресенье.

Ранее стало известно , что «Болонья» близка к подписанию свободными агентами Чиро Иммобиле и Федерико Бернардески.