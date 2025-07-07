Месси 3-й раз в сезоне МЛС признан лучшим футболистом игрового дня. Это 9-я такая награда за его карьеру в «Интер Майами»
Лионеля Месси признали лучшим футболистом игрового дня в МЛС.
Аргентинец сделал дубль и ассист в матче «Интер Майами» с «Монреаль Импэкт» (4:1).
Таким образом, Месси 3-й раз в текущем сезоне МЛС признан лучшим футболистом игрового дня.
Всего это 9-я такая награда Лео за его карьеру в «Интер Майами». Аргентинец выступает в МЛС с 2023 года.
Всего в 14 матчах сезона МЛС на счету Месси 12 голов и 6 ассистов. Подробнее его статистика – здесь.
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Опубликовал: Ilia Shevchenko
Источник: сайт МЛС
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