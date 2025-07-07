Месси 3-й раз в сезоне МЛС признан лучшим футболистом игрового дня. Это 9-я такая награда за его карьеру в «Интер Майами»

Лионеля Месси признали лучшим футболистом игрового дня в МЛС.

Аргентинец сделал дубль и ассист в матче «Интер Майами » с «Монреаль Импэкт » (4:1).

Таким образом, Месси 3-й раз в текущем сезоне МЛС признан лучшим футболистом игрового дня.

Всего это 9-я такая награда Лео за его карьеру в «Интер Майами». Аргентинец выступает в МЛС с 2023 года.

Всего в 14 матчах сезона МЛС на счету Месси 12 голов и 6 ассистов. Подробнее его статистика – здесь .

Месси первым после Анри набрал 2+1 в 3 матчах МЛС подряд