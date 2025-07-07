  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
  • Министр спорта Беларуси: «Как Россия провела ЧМ-2018, Олимпиаду в Сочи? Фантастика! Совместно у нас 1700 мероприятий, они дадут плоды, на другие страны нам смотреть не надо»
14

Министр спорта Беларуси: «Как Россия провела ЧМ-2018, Олимпиаду в Сочи? Фантастика! Совместно у нас 1700 мероприятий, они дадут плоды, на другие страны нам смотреть не надо»

Министр спорта Беларуси высоко оценил организацию чемпионата мира 2018 года.

– Сборная Беларуси впервые в истории стала призером чемпионата мира по пляжному футболу. Поздравляю!

– Мы никогда в жизни не могли поверить и предположить, что в финале чемпионата мира, неважно по какому виду футбола, играют сборные Бразилии и Беларуси. Мы проигрывали 1:3, сравняли счет, и бразильцы уже поплыли.

И могли выиграть, если бы не злосчастная кочка. А Игорь Бриштель? Два чемпионата мира подряд стал лучшим бомбардиром – 12 и 11 мячей, фантастика для нашего спорта! Мы на правильном пути, станем сильнее благодаря этому.

– Заполучить домашний чемпионат мира сложно будет из‑за санкций?

– Думаю, сложно будет. Но все возможно, все впереди. У нас есть хорошая инфраструктура. В свое время Нидерланды отказались проводить у себя II Европейские игры, и где прошли соревнования? В Минске.

Организаторы приехали к нашему президенту просить, чтобы мы провели их, а у нас все готово было, и все прошло на достойном уровне. Хваленая Европа не смогла их провести, а мы смогли.

А как Россия провела чемпионат мира по футболу в 2018 году, Олимпийские игры в Сочи? Фантастика! Регионы развиваются, и нам не надо смотреть на другие страны.

Особо надо обратить внимание на развитие детского спорта, проводить как можно больше соревнований. Мы совместно проводим 1700 мероприятий, они дадут плоды, – заявил министр спорта и туризма Беларуси Сергей Ковальчук.

Заболотный в «Спартаке» – чего ждете?35510 голосов
Станет основным, забьет 10+ за сезонАнтон Заболотный
Будет полезно выходить на заменуСпартак
Провалится, не будет игратьЗенит
Опубликовал: Ilia Shevchenko
Источник: «Матч ТВ»
logoСборная России по футболу
logoпремьер-лига Россия
Политика
logoСергей Ковальчук
logoЧМ-2018 FIFA
logoМатч ТВ
logoсборная Беларуси по футболу
logoсборная Беларуси
Игорь Бриштель
пляжный футбол
logoСочи-2014
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Материалы по теме
Губерниев о словах Дзюбы про новый ЧМ в России: «А я бы хотел, чтобы Артем полетел на Марс с экспедицией Маска. Сейчас только и говорят о России и ЧМ – сразу после него Дзюба и полетит»
18сегодня, 14:19
Ирина Роднина: «С детства не люблю футбол, он мне всегда был неинтересен. Наверное, потому что летний вид спорта, а я больше была с зимними»
822 июля, 12:57
Сергей Прядкин: «Будем ожидать возврат наших клубов и сборной на международную арену в ближайшее время. С момента введения санкций РФС ведет работу»
1726 июня, 08:29
Главные новости
Тумилович о Заболотном в «Спартаке»: «Чего людей смешить? Перечеркивает все надежды на титул. Для борьбы за выживание хорошая кандидатура – качеств для топ-клуба у него нет»
612 минут назад
«Краснодар» договорился о переходе Перрена из «Осера» за 4,5 млн евро
1013 минут назад
«Локомотив» и «Спартак» обсуждают трансфер Пруцева («Спорт-Экспресс»)
622 минуты назад
Бывший тесть Кокорина организовал встречу Смолова с одним из пострадавших в драке в «Кофемании», на которой обсуждалась компенсация за нераспространение видео (Sport Baza)
4432 минуты назад
Маслов покинул «Спартак» в связи с истечением контракта
1259 минут назад
«Галатасарай» предложил 50+5 млн евро за Осимхена, «Наполи» хочет больше. Форвард уже согласовал с турецким клубом 3-летний контракт
40сегодня, 19:03
Будущее Сафонова в «ПСЖ» решится после клубного ЧМ. Вратарь может покинуть клуб или уйти в аренду, если контракт с Доннаруммой продлят (Sport24)
27сегодня, 18:34
«Сочи» арендовал Зиньковского у «Спартака» на сезон-2025/26
21сегодня, 18:11
Гурцкая о Барко: «Жена поставила ему ультиматум: «Или вернешься в Латинскую Америку, или мы разводимся, и ребенка не увидишь». «Фламенго» в состоянии заплатить 14-16 миллионов»
63сегодня, 18:07
Ловчев о Заболотном: «Такие покупки – это опущение «Спартака», с ним бороться за первое место не будут. Слабый игрок, в его годы скоро заканчивать надо»
41сегодня, 17:53
Ко всем новостям
Последние новости
Оздоев продлил контракт с ПАОК на год. Хавбеком интересовался «Коджаелиспор» и другие клубы Турции (Telecomasia.net)
124 минуты назад
Директор «Арсенала» прилетел в Лиссабон на переговоры со «Спортингом» по трансферу Дьокереша (ESPN)
4сегодня, 19:06
Тренер «Зенита» Оливейра о Малкоме: «Мы все время на связи. Он любит Россию, но разговоров о возвращении не было»
2сегодня, 18:46
«Наполи» договорился о переходе Бекема за 30 млн евро. «Болонья» готова отпустить защитника после подписания Витика из пражской «Спарты»
7сегодня, 17:25
Корнеев об Угальде: «Будет играть, как до прошлого сезона. И 10 мячей не забьет, думаю»
26сегодня, 15:59
Товарищеский матч. «Акрон» проиграл тульскому «Арсеналу»
2сегодня, 15:50
Черчесов о Заболотном в «Спартаке»: «Меня критиковали и спрашивали, почему Антон в сборной. Прошло несколько лет, а он до сих пор приносит пользу любой команде»
7сегодня, 15:04
«Атлетико» предлагает «Тоттенхэму» 55+15 млн евро за Ромеро. Леви хочет сделать его самым высокооплачиваемым игроком команды, но защитник настроен на переход (As)
15сегодня, 14:56
Предсезонка «Ливерпуля» начнется позже из-за гибели Жоты. Игрокам дали несколько дней, чтобы прийти в себя
сегодня, 14:47
«Милан» начал переговоры с Бонифасе, «Байер» ранее хотел 50 млн евро. Клуб рассматривает и другие варианты из-за травм форварда
4сегодня, 14:36