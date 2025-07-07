Министр спорта Беларуси: «Как Россия провела ЧМ-2018, Олимпиаду в Сочи? Фантастика! Совместно у нас 1700 мероприятий, они дадут плоды, на другие страны нам смотреть не надо»
– Сборная Беларуси впервые в истории стала призером чемпионата мира по пляжному футболу. Поздравляю!
– Мы никогда в жизни не могли поверить и предположить, что в финале чемпионата мира, неважно по какому виду футбола, играют сборные Бразилии и Беларуси. Мы проигрывали 1:3, сравняли счет, и бразильцы уже поплыли.
И могли выиграть, если бы не злосчастная кочка. А Игорь Бриштель? Два чемпионата мира подряд стал лучшим бомбардиром – 12 и 11 мячей, фантастика для нашего спорта! Мы на правильном пути, станем сильнее благодаря этому.
– Заполучить домашний чемпионат мира сложно будет из‑за санкций?
– Думаю, сложно будет. Но все возможно, все впереди. У нас есть хорошая инфраструктура. В свое время Нидерланды отказались проводить у себя II Европейские игры, и где прошли соревнования? В Минске.
Организаторы приехали к нашему президенту просить, чтобы мы провели их, а у нас все готово было, и все прошло на достойном уровне. Хваленая Европа не смогла их провести, а мы смогли.
А как Россия провела чемпионат мира по футболу в 2018 году, Олимпийские игры в Сочи? Фантастика! Регионы развиваются, и нам не надо смотреть на другие страны.
Особо надо обратить внимание на развитие детского спорта, проводить как можно больше соревнований. Мы совместно проводим 1700 мероприятий, они дадут плоды, – заявил министр спорта и туризма Беларуси Сергей Ковальчук.