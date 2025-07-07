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Оздоев продлил контракт с ПАОК на год. Хавбеком интересовался «Коджаелиспор» и другие клубы Турции (Telecomasia.net)

Магомед Оздоев останется в ПАОК еще на один сезон.

По данным Telecomasia.net, греческий клуб продлил соглашение с 32-летним полузащитником, чей контракт изначально был оформлен по схеме «2+1».

У Оздоева была возможность вернуться в чемпионат Турции, где он ранее выступал за «Фатих Карагюмрюк». Интерес к игроку проявлял «Коджаелиспор», недавно вышедший в высший дивизион Турции, а также ряд других клубов.

В прошлом сезоне Магомед Оздоев провел 24 матча в чемпионате Греции, отметившись голом и результативной передачей. Также на счету россиянина один гол в 11 матчах Лиги Европы. 

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Опубликовал: Ilia Shevchenko
Источник: Telecomasia.net
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