Оздоев продлил контракт с ПАОК на год. Хавбеком интересовался «Коджаелиспор» и другие клубы Турции (Telecomasia.net)
Магомед Оздоев останется в ПАОК еще на один сезон.
По данным Telecomasia.net, греческий клуб продлил соглашение с 32-летним полузащитником, чей контракт изначально был оформлен по схеме «2+1».
У Оздоева была возможность вернуться в чемпионат Турции, где он ранее выступал за «Фатих Карагюмрюк». Интерес к игроку проявлял «Коджаелиспор», недавно вышедший в высший дивизион Турции, а также ряд других клубов.
В прошлом сезоне Магомед Оздоев провел 24 матча в чемпионате Греции, отметившись голом и результативной передачей. Также на счету россиянина один гол в 11 матчах Лиги Европы.
Заболотный в «Спартаке» – чего ждете?35604 голоса
Станет основным, забьет 10+ за сезон
Будет полезно выходить на замену
Провалится, не будет играть
Опубликовал: Ilia Shevchenko
Источник: Telecomasia.net
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Материалы по теме
Главные новости
Последние новости