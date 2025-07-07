«Вильярреал» представил 3-ю форму – в синем цвете, включая эмблему и рекламу спонсора на груди. Дизайн вдохновлен Средиземным морем и островами Колумбретес
«Вильярреал» показал третий комплект формы на сезон-2025/26.
Форма выполнена полностью в синем цвете, включая логотип клуба и рекламу спонсора на передней стороне футболок.
«Новая форма вдохновлена Средиземным морем и островами Колумбретес – морской жемчужиной нашего региона», – говорится в заявлении клуба.
Изображение: x.com/VillarrealCF
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Опубликовал: Ilia Shevchenko
Источник: соцсеть «Вильярреала»
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