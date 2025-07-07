Корнеев об Угальде: «Будет играть, как до прошлого сезона. И 10 мячей не забьет, думаю»

Игорь Корнеев предрек Манфреду Угальде спад результативности в новом сезоне.

В Мир РПЛ-2024/25 нападающий «Спартака» стал лучшим бомбардиром чемпионата, забив 17 голов в 29 матчах.

– С чем связываете спад в игре Угальде весной? Способен ли он забить 17 мячей в новом сезоне?

– Угальде будет играть так же, как и до прошлого сезона. Думаю, он и 10 мячей не забьет, – сказал бывший спортивный директор «Зенита».