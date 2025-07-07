Агент Писарского о том, что форварду не разрешили тренироваться на базе «Крыльев»: «Никто ничего Владимиру не запрещал. Действия игрока и клуба – прямое исполнение решения комитета РФС по этике»

Агент Владимира Писарского оценил действия «Крыльев Советов» после бана игрока.

3 июля нападающего «Крыльев Советов» отстранили от футбола на 4 года, из которых три – условно.

Поводом для отстранения стал перевод другу крупной суммы в долг. Нападающий был осведомлен, что приятель взял у него деньги для ставок на стыковой матч «Сочи» – «Пари НН», в котором сыграл Писарский. Косвенное участие в процессе ставок запрещено по регламенту.

Ранее «Чемпионат » сообщил, что Писарский хочет тренироваться на базе «Крыльев Советов» в период дисквалификации и уже обсудил с руководством и юристами варианты возвращения в клуб. Однако, по данным Sport Baza , клуб отказал форварду.

«В соответствии со ст. 18. дисциплинарного регламента РФС и во исполнение решения комитета РФС по этике от 03.07.2025, так как решение вступило в силу, Владимир Писарский не может в настоящее время исполнять свои трудовые обязанности в соответствии с трудовым договором с ФК «Крылья Советов», в связи с чем у нас нет никаких претензий к клубу по неучастию футболиста в тренировочном процессе с его основной командой.

При этом отмечаю, что никто ничего дополнительно Владимиру не запрещал, а действия футболиста и клуба являются прямым исполнением решения комитета РФС по этике», – написал Антон Смирнов в своем телеграм‑канале.