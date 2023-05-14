Морган о 0:3 от «Брайтона»: «Арсенал» переиграла команда, уступившая 1:5 «Эвертону». Все кончено, ужасно тусклое, бесхребетное и жалкое зрелище»
Пирс Морган раскритиковал «Арсенал» за игру в матче с «Брайтоном».
В 36-м туре АПЛ «Арсенал» на своем поле уступил «Брайтону» со счетом 0:3. За 2 тура до конца чемпионата «Арсенал» отстает от «Манчестер Сити» на 4 очка, при этом у «горожан» есть игра в запасе. Для чемпионства команде Пепа Гвардиолы достаточно набрать 3 очка в оставшихся матчах.
«Все кончено. Полностью переиграны командой, которая только что проиграла «Эвертону» со счетом 1:5.
Ужасно тусклое, лишенное страсти, бесхребетное, жалкое зрелище, которое закрепляет необъяснимо мрачное начало сезона, что обещал так много. Итог: мы захлебнулись», – написал в твиттере телеведущий, болеющий за «Арсенал».
«Сити» в одном матче от чемпионства. Потому что «Арсенал» опять проиграл
Пеп на дистанции силен,в этом он лучший.
А так Арсенал молодцы,по сути прыгнули выше головы,кто мог в начале сезона предположить что они с сити потягаются на дистанции.
Высшие механизмы балансировки материальных и энергетических частиц сочли, что самый простой способ вернуть вселенной баланс это попустить Арсенал, чтобы эта собака сутулая желчью изошлась и всё снова вернулось на круги своя. Аминь.
все интервью Моргана как и он сам
Типичный токсик глор