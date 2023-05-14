Пирс Морган раскритиковал «Арсенал» за игру в матче с «Брайтоном».

В 36-м туре «Арсенал» на своем поле уступил « » со счетом 0:3. За 2 тура до конца чемпионата «Арсенал» отстает от « » на 4 очка, при этом у «горожан» есть игра в запасе. Для чемпионства команде Пепа Гвардиолы достаточно набрать 3 очка в оставшихся матчах.

«Все кончено. Полностью переиграны командой, которая только что проиграла «Эвертону» со счетом 1:5.

Ужасно тусклое, лишенное страсти, бесхребетное, жалкое зрелище, которое закрепляет необъяснимо мрачное начало сезона, что обещал так много. Итог: мы захлебнулись», – написал в твиттере телеведущий, болеющий за « ».

«Сити» в одном матче от чемпионства. Потому что «Арсенал» опять проиграл