Морган о 0:3 от «Брайтона»: «Арсенал» переиграла команда, уступившая 1:5 «Эвертону». Все кончено, ужасно тусклое, бесхребетное и жалкое зрелище»

Теги Манчестер Сити премьер-лига Англия Арсенал болельщики Брайтон соцсети Пирс Морган Футбол

Пирс Морган раскритиковал «Арсенал» за игру в матче с «Брайтоном».

В 36-м туре АПЛ «Арсенал» на своем поле уступил «Брайтону» со счетом 0:3. За 2 тура до конца чемпионата «Арсенал» отстает от «Манчестер Сити» на 4 очка, при этом у «горожан» есть игра в запасе. Для чемпионства команде Пепа Гвардиолы достаточно набрать 3 очка в оставшихся матчах.

«Все кончено. Полностью переиграны командой, которая только что проиграла «Эвертону» со счетом 1:5.

Ужасно тусклое, лишенное страсти, бесхребетное, жалкое зрелище, которое закрепляет необъяснимо мрачное начало сезона, что обещал так много. Итог: мы захлебнулись», – написал в твиттере телеведущий, болеющий за «Арсенал».

«Сити» в одном матче от чемпионства. Потому что «Арсенал» опять проиграл

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31 комментарий

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Carver
Арсенал отличная команда, которая и так прыгнула выше головы. Чтобы бороться за чемпионство, нужно центр поля укреплять игроками мирового уровня, а не с Джакой сезон катать. Ну и в ротацию игрока 3-4 минимум.
+33
-5
+28
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cektor
А было + 8 …..
+26
-2
+24
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igls54
Это тот самый Пирс, к которому пришвартовалась яхта Роналду?
+25
-6
+19
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Арман Бижанов
Пирс Морган самый неудачный прогнозист сезона 22/23😂 Прогнозировал вылет и слезы Месси от Хорватии в полуфинале ЧМ, потом снова прогнозировал поражение и слезы Месси в финале ЧМ. Прогнозировал чемпионство Арсенала. Прогнозировал непопадание МЮ в топ 4 и слезы Тен Хага, боюсь что и этот прогноз не сбудется уже😄
+17
-2
+15
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SergioRamos92
Обиднее думаю было ливерпулю,когда они дважды набирали максимальное количество очков,и в любом другом сезоне до эпохи Пепа тех очков с запасом бы хватило взять чемпионство.
Пеп на дистанции силен,в этом он лучший.
А так Арсенал молодцы,по сути прыгнули выше головы,кто мог в начале сезона предположить что они с сити потягаются на дистанции.
+9
-1
+8
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Пирс Морган
Ответ Pushkin_CR7
Морган, привет! Как там твой забивающий в Аравии?
Кажется, получил приз - самого красивого верблюда
+7
-2
+5
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fargys
В один момент Пирс начал выбрасывать в окружающие пространство слишком много пафоса и высокомерия. Из-за галактических масштабов этих самых выбросов во вселенной образовался дисбаланс.
Высшие механизмы балансировки материальных и энергетических частиц сочли, что самый простой способ вернуть вселенной баланс это попустить Арсенал, чтобы эта собака сутулая желчью изошлась и всё снова вернулось на круги своя. Аминь.
+5
0
+5
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Гегенпрессинг Рангника
Ответ Арман Бижанов
Пирс Морган самый неудачный прогнозист сезона 22/23😂 Прогнозировал вылет и слезы Месси от Хорватии в полуфинале ЧМ, потом снова прогнозировал поражение и слезы Месси в финале ЧМ. Прогнозировал чемпионство Арсенала. Прогнозировал непопадание МЮ в топ 4 и слезы Тен Хага, боюсь что и этот прогноз не сбудется уже😄
Ещё прогнозировал что Кришти покорит Саудовскую Аравию и выиграет с аль насрой азиасткую лч, правда аль насра решила туда не попадать
+6
-2
+4
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Pushkin_CR7
Морган, привет! Как там твой забивающий в Аравии?
+7
-3
+4
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Угараю_с_вас
Ответ cektor
А было + 8 …..
Опыт Сити сказался и скамейка, Арсенал прыгнул выше головы и так. Успех спустят 6 лет вернуться в ЛЧ
+3
-1
+2
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kreator.vvv
Пирс ещё не отписался на ветке? 🤔
+2
0
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REALITY
“тусклое, бесхребетное и жалк.ое зрелище»

все интервью Моргана как и он сам
+2
-1
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Спартак Уокер
Брайтон в этом сезоне хорош пусть не наговаривает
+2
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Дмитрий Снегирёв
Ждём, когда он Аль Наср обсирать начнёт.
Типичный токсик глор
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Пирс Морган
Ответ igls54
Это тот самый Пирс, к которому пришвартовалась яхта Роналду?
Хорошее было же интервью
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QWertY
Арсенал и Тоттенхэм клубы побратимы)
+1
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Isa Babaev
Ответ Carver
Арсенал отличная команда, которая и так прыгнула выше головы. Чтобы бороться за чемпионство, нужно центр поля укреплять игроками мирового уровня, а не с Джакой сезон катать. Ну и в ротацию игрока 3-4 минимум.
10 туров назад болелы Арсенала здесь прям был уверены в чемпионство
0
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Real Madrid
В этом с Морганом я полностью согласен
+4
-4
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хавбек+
Ответ Barca_mania
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вот поэтому Морган успешный ведущий, не ищет оправданий лузерству
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Арман Бижанов
Ответ igls54
Это тот самый Пирс, к которому пришвартовалась яхта Роналду?
якорь Роналду
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вапрос
Морган я тебе как болельщик М.Ю. говорю, какой толк весь сезон идти на 1-ой строчке, и не становиться чемпионом а?
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Lavinka
Морган должен страдать .
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Александр Калашников
Очень жаль Арсенала, но рад за Моргана
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Barca_mania
Комментарий удален модератором
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Алексей Фирстов
Арсенал не заслужил чемпионства! Я болельщик Арсенала с 2000 х годов..
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