Эдегор о шансах «Арсенала» выиграть АПЛ: «Это сложно, будем реалистами. Разочарованы тем, как все закончилось»
Мартин Эдегор признал, что «Арсенал» вряд ли сможет выиграть чемпионат Англии.
Сегодня «канониры» крупно проиграли «Брайтону» (0:3) в 36-м туре АПЛ. Отставание от лидирующего «Манчестер Сити» составляет 4 очка.
«Да, честно говоря, это будет сложно, давайте будем реалистами. Я не думаю, что «Ман Сити» будет допускать много ошибок.
Нам просто нужно вернуться на поле и хорошо провести концовку сезона. Думаю, все это заслужили, особенно фанаты.
Мы играли неплохо в первом тайме, высоко прессинговали и могли забить несколько голов. Но после перерыва игра немного изменилась, когда соперник стал действовать более прямолинейно, у него все слишком легко получалось. Я сейчас не знаю, почему так было, у меня нет ответов.
Мы многое сделали хорошо, но сейчас попросту разочарованы тем, как все закончилось. Разочарование – хороший знак, мы должны продолжать расти и прибавлять», – сказал капитан «Арсенала».
«Сити» в одном матче от чемпионства. Потому что «Арсенал» опять проиграл
На одном кураже,АПЛ у Пепа не забрать.
Нужно расти как команда и усилиться топами.
Всё нормально,верим в процесс.
Всей команде респект,подарили кучу эмоций в этом году.
Хороших и плохих,да.
Но были настоящей командой,наконец.
Это уже достижение.
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