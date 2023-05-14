Эдегор о шансах «Арсенала» выиграть АПЛ: «Это сложно, будем реалистами. Разочарованы тем, как все закончилось»

Мартин Эдегор признал, что «Арсенал» вряд ли сможет выиграть чемпионат Англии.

Сегодня «канониры» крупно проиграли « » (0:3) в 36-м туре . Отставание от лидирующего «Манчестер Сити» составляет 4 очка.

«Да, честно говоря, это будет сложно, давайте будем реалистами. Я не думаю, что «Ман Сити» будет допускать много ошибок.

Нам просто нужно вернуться на поле и хорошо провести концовку сезона. Думаю, все это заслужили, особенно фанаты.

Мы играли неплохо в первом тайме, высоко прессинговали и могли забить несколько голов. Но после перерыва игра немного изменилась, когда соперник стал действовать более прямолинейно, у него все слишком легко получалось. Я сейчас не знаю, почему так было, у меня нет ответов.

Мы многое сделали хорошо, но сейчас попросту разочарованы тем, как все закончилось. Разочарование – хороший знак, мы должны продолжать расти и прибавлять», – сказал капитан «Арсенала».

«Сити» в одном матче от чемпионства. Потому что «Арсенал» опять проиграл