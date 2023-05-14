Эдегор о шансах «Арсенала» выиграть АПЛ: «Это сложно, будем реалистами. Разочарованы тем, как все закончилось»

Теги премьер-лига Англия Арсенал Брайтон Мартин Эдегор Футбол

Мартин Эдегор признал, что «Арсенал» вряд ли сможет выиграть чемпионат Англии.

Сегодня «канониры» крупно проиграли «Брайтону» (0:3) в 36-м туре АПЛ. Отставание от лидирующего «Манчестер Сити» составляет 4 очка.

«Да, честно говоря, это будет сложно, давайте будем реалистами. Я не думаю, что «Ман Сити» будет допускать много ошибок.

Нам просто нужно вернуться на поле и хорошо провести концовку сезона. Думаю, все это заслужили, особенно фанаты.

Мы играли неплохо в первом тайме, высоко прессинговали и могли забить несколько голов. Но после перерыва игра немного изменилась, когда соперник стал действовать более прямолинейно, у него все слишком легко получалось. Я сейчас не знаю, почему так было, у меня нет ответов.

Мы многое сделали хорошо, но сейчас попросту разочарованы тем, как все закончилось. Разочарование – хороший знак, мы должны продолжать расти и прибавлять», – сказал капитан «Арсенала».

«Сити» в одном матче от чемпионства. Потому что «Арсенал» опять проиграл

Материалы по теме

8 комментариев

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Андрей Хенто
Да, завалил концовку Арсенал, очень команде не хватило Салиба и опыта, чтобы справиться с давлением. Ну Эдегор может записать в актив себе этот сезон, очень сильно прибавил во многих аспектах, стал капитаном, здорово дирижировал атаками команды и что радует, стал чаще брать игру на себя и бить, удар у него отлично поставлен.
+6
0
+6
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
ZenitTop
Шансов уже нет,они хорошо играли весь сезон,но в конце просто устали и сдали, МС поздравляю
+4
0
+4
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Доминатор3000
Опыт получен.
На одном кураже,АПЛ у Пепа не забрать.
Нужно расти как команда и усилиться топами.
Всё нормально,верим в процесс.
Всей команде респект,подарили кучу эмоций в этом году.
Хороших и плохих,да.
Но были настоящей командой,наконец.
Это уже достижение.
👍🏻🔥
+4
0
+4
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Усатая Козляра
Они ещё надеются? 🤣🤣🤣
+4
-3
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Никита Сосновских
даа Эдогор..шансов не слишком много...
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Диер Ташкент
Арсенал молодая команда. Понятное дела опыта у них мало, и ментально пока слабые
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
U
Сложно? Да все уже.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий