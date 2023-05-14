«Брайтон» обыгрывал 4 клуба «большой шестерки» в этой АПЛ – клуб не побеждал лишь «Тоттенхэм» и «Сити». Впереди домашний матч с командой Пепа

«Брайтон» обыграл 4 клуба «большой шестерки» АПЛ в текущем сезоне.

В матче 36-го тура «Брайтон» на выезде победил « » со счетом 3:0.

В сезоне-2022/23 «Брайтон» также обыгрывал « » (3:0) и дважды одержал победу над « » (4:1, 2:1) и «Манчестер Юнайтед» (2:1, 1:0). Два матча с «Тоттенхэмом» «Брайтон» проиграл (0:1, 1:2), а также уступил в гостях «Манчестер Сити» (1:3) и дома «Арсеналу» (2:4).

Последний матч против клуба из «большой шестерки» АПЛ «Брайтон» проведет на своем стадионе 24 мая: команда под руководством Роберто Де Дзерби примет «Манчестер Сити».