«Брайтон» обыгрывал 4 клуба «большой шестерки» в этой АПЛ – клуб не побеждал лишь «Тоттенхэм» и «Сити». Впереди домашний матч с командой Пепа

Теги Манчестер Юнайтед Челси Ливерпуль Манчестер Сити премьер-лига Англия Арсенал Тоттенхэм Брайтон Футбол

«Брайтон» обыграл 4 клуба «большой шестерки» АПЛ в текущем сезоне.

В матче 36-го тура «Брайтон» на выезде победил «Арсенал» со счетом 3:0.

В сезоне-2022/23 «Брайтон» также обыгрывал «Ливерпуль» (3:0) и дважды одержал победу над «Челси» (4:1, 2:1) и «Манчестер Юнайтед» (2:1, 1:0). Два матча с «Тоттенхэмом» «Брайтон» проиграл (0:1, 1:2), а также уступил в гостях «Манчестер Сити» (1:3) и дома «Арсеналу» (2:4).

Последний матч против клуба из «большой шестерки» АПЛ «Брайтон» проведет на своем стадионе 24 мая: команда под руководством Роберто Де Дзерби примет «Манчестер Сити».

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12 комментариев

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Jazzzz
Фанаты МЮ: «КАК МЫ МОГЛИ ИМ ПРОИГРАТЬ?!?!»🤣🤣🤣
Ну почему манки такие надменные клоуны всегда🤦🏻‍♂️
+14
-3
+11
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Акира_1
В этом сезоне некоторые команды большой шестёрки явно не относятся к ней.
+6
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Jovana Jovičić
Арсенал - маленькая двойка, а ТТХ - жирная семерка.
+4
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Red Scouser
Впереди важнейшая игра с Каслом прежде всего
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werowolf-gears
Брайтон что ты такое?
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Rio de Janeiro
Жаль что у этого Брайтона скорее всего нет даже среднесрочных перспектив: Мак Алистер, Кайседо, Митома, Фергюсон, Энсисо–всех должны раскупить
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Юрий Балышев
Этот Брайтон напоминает Лестер 16го .
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NeverAloneWalker
Ответ Rio de Janeiro
Жаль что у этого Брайтона скорее всего нет даже среднесрочных перспектив: Мак Алистер, Кайседо, Митома, Фергюсон, Энсисо–всех должны раскупить
Уйдут только Мак и Кайседо, остальные останутся
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