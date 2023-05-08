Морган об АПЛ: «Чемпионская гонка не окончена. У «Сити» будут матчи с «Эвертоном», «Брайтоном» и «Брентфордом», еще и две игры с «Реалом»

Пирс Морган считает, что борьба за чемпионство в АПЛ еще не окончена.

«Сити» все еще предстоит сыграть с « », « » и « »… И при этом противостоять мадридскому «Реалу» в двух матчах.

Чемпионская гонка еще не окончена», – написал в твиттере телеведущий и болельщик « ».

За 3 тура до конца чемпионата « » опережает «Арсенал» на одно очко в турнирной таблице, имея матч в запасе.