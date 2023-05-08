Морган об АПЛ: «Чемпионская гонка не окончена. У «Сити» будут матчи с «Эвертоном», «Брайтоном» и «Брентфордом», еще и две игры с «Реалом»

Теги Эвертон Манчестер Сити премьер-лига Англия Лига чемпионов УЕФА Арсенал болельщики Брайтон Брентфорд соцсети Пирс Морган Футбол

Пирс Морган считает, что борьба за чемпионство в АПЛ еще не окончена.

«Сити» все еще предстоит сыграть с «Эвертоном», «Брайтоном» и «Брентфордом»… И при этом противостоять мадридскому «Реалу» в двух матчах.

Чемпионская гонка еще не окончена», – написал в твиттере телеведущий и болельщик «Арсенала».

За 3 тура до конца чемпионата «Манчестер Сити» опережает «Арсенал» на одно очко в турнирной таблице, имея матч в запасе.

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39 комментариев

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Андрей Хенто
Арсенал сам виноват, что два матча сыграл в ничью ведя в счете 0:2. У Сити есть право на осечку в виде одной ничью, а у Арсенал нет права на ошибку.
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Андрей Хенто
Ответ Ксяоми Ноутов
а Реал на каком месте в АПЛ?
Матчи с Мадридом могут быть энергозатратным и эмоционально тяжелыми, что может сказаться на выступлении в играх чемпионата Англии.
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Los Galácticos
По мне так тут уже к сожалению без шансов для Арсенала.
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jem777
Ответ Андрей Хенто
Арсенал сам виноват, что два матча сыграл в ничью ведя в счете 0:2. У Сити есть право на осечку в виде одной ничью, а у Арсенал нет права на ошибку.
Ой не говори...так подгорает от этого. 3 очка за 3 матча вместо 9 очков...просто ужас.(((
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Godare88
Три выездные игры с очень крепкими командами (Брайтон, Брентфорд и Эвертон, которму очень нужны очки). И 6 игр за 19 дней. Можно надеяться на потери очков. Но вот самому Арсеналу надо 90 очков набирать.
(кто бы мог подумать в начале сезона, что Арсенал наберет 90 очков и его все равно все будут высмеивать?)
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ARTEM PROKAZOV
Ответ T622222
Арсенал очень жаль такая интересная банда, но Холланд ужасен в этом году
Холдинг, наверное
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Altim
Ну, значит, Морган считает, что всё уже потеряно) Он же всегда всё наоборот говорит)
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Marcus-light
Если Арсенал наберёт 90 очков - это уже будет рекорд. Если не станет чемпионом - будет обидно, но справедливо. Точно так же не становился Ливерпуль чемпионов с ещё большим количеством очков
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Трент 66
Ответ Андрей Хенто
Арсенал сам виноват, что два матча сыграл в ничью ведя в счете 0:2. У Сити есть право на осечку в виде одной ничью, а у Арсенал нет права на ошибку.
Сити 1 раз проиграть может позволить.
+4
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WebZ
Надо было выигрывать Вестхем и Саутгемптон Арсеналу , а не ждать осечек Сити ..
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T622222
Арсенал очень жаль такая интересная банда, но Холланд ужасен в этом году
+3
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Madcomposer
Надеюсь, Реал отберёт очки у МС в АПЛ)
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I am Arsenal
Как бы то не было, В Ман Сити играют тоже люди. Вчера специально посмотрел ещё раз график игр Ман Сити, и почему то подумал, что шансы потерять 4 очка довольно таки неплохие.Как говорится, Будем посмотреть
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Денис Давыдов
Ответ #SharkTeam
Как вообще они смеют в этой ситуации думать о том, что их титул может быть заслуженным. Никакой совести Ладно бы еще сами готовились к полуфиналам, а не вылетели от портишей
Может тогда и Лестер чемпионство не заслужил? По вашей гениальной логике
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StarsAndArrows
Шанс крайне маленький,сити нужно 5 очков потерять,т.е. одну ничейку и один слив,в общем 1%)
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gninnur esrever*
Ответ Madcomposer
Надеюсь, Реал отберёт очки у МС в АПЛ)
И отдаст их бедным.
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master_of_dzen
Есть мизерный шанс того что Брайтон зацепит ничейку, но даже этого Арсеналу не хватит для чемпионства... и это надо учитывать что сам Арсенал не должен допустить осечек
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Спартак Уокер
Хочется чтобы чемпионат выиграл Арсенал они давно не выигрывали
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deadjoker
Так сити надо 5 очков потерять. А это очень маловероятно
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T622222
Арсенал очень жаль такая интересная банда, но Холланд ужасен в этом году
+2
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gninnur esrever*
Натерло ему микрофоном, что ли. Потешно выглядят верующие в Арсенал.
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le vani
для футбола лучше если арсенал выиграет чемп иначе апл станет чемпом одного клуба как бундеслига
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gninnur esrever*
Ответ StarsAndArrows
Шанс крайне маленький,сити нужно 5 очков потерять,т.е. одну ничейку и один слив,в общем 1%)
0.000000000000000001%
+2
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Ксяоми Ноутов
а Реал на каком месте в АПЛ?
+6
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red hikkikomori
Ответ ARTEM PROKAZOV
Холдинг, наверное
Прическа Холдинга)
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