«Ливерпуль» и «Тоттенхэм» стали самыми экологичными клубами АПЛ 2-й год подряд. «Ман Сити» – 3-й, «Челси» – 10-й

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«Ливерпуль» и «Тоттенхэм» больше всех в АПЛ заботятся об экологии.

Компания Sport Positive, поддерживаемая ООН, составила рейтинг самых экологичных клубов лиги. Второй год подряд лучшими были признаны «Ливерпуль» и «Тоттенхэм», набравшие 24 балла из 27 возможных.

Третье место занял «Манчестер Сити» (23 очка). Худший показатель у «Ноттингем Форест» – 4,5 балла. «Арсенал» занял шестое место, «Манчестер Юнайтед» – седьмое, «Челси» – 10-е.

Экологичность клубов оценивалась по 12 категориям: политика и обязательства клуба в сфере экологии, использование чистых источников энергии, энергоэффективность, использование экологичных видов транспорта, снижение уровня использования одноразового пластика или отказ от него, утилизация и переработка отходов, эффективное использование воды, пища растительного происхождения или низкоуглеродистая пища, биоразнообразие, образование, связь с публикой и ее вовлечение, экологичное снабжение.

Отмечается, что все клубы АПЛ потеряли очки за перелеты внутренними рейсами. Четыре клуба публично отчитываются обо всех своих выбросах – «Ливерпуль», «Тоттенхэм», «Манчестер Сити» и «Вулверхэмптон».

Инфографика: bbc.com

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16 комментариев

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Акира_1
Наконец-то у Тоттенхэма трофей 😀
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norma_jean
В Ноттингеме какой-то неправильный лес, судя по рейтингу
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SayCoffet
Челси на своем привычном месте)
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Hong Kil
А потом игроки этих клубов разлетаются на каникулы на частных самолетах оставляя за собой гигантский углеродный след.
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Tomas Nepotrebko
клуб с деревом на лого - самый неэкологичный)
+6
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Локуся
Самый бесполезный рейтинг, которую можно только придумать!
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Старый Сухи
Чуваки в Sport Positive придумали неплохой бизнес. Не удивлюсь если им скоро клубы начнут платить чтобы подняться повыше в этом рейтинге для престижа.
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Неизвестно Неизвестный
Там игроки не пердят )
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Дмитрий Орлов
Ответ norma_jean
В Ноттингеме какой-то неправильный лес, судя по рейтингу
Правильный лес это Forest Green, у них даже стадион деревянный
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llolishe
МЮ что затралелли с 7 местом после 7упа
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Спартак Уокер
Какой же Нотингем не экологичный
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igorrado@yandex.ru
Наконец, Тоттенхэм хоть где-то первый))
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Максим Черкашин
Ответ Акира_1
Наконец-то у Тоттенхэма трофей 😀
А ещё Леви ругают.😁🫶🏆
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Человек из футбола
Ответ norma_jean
В Ноттингеме какой-то неправильный лес, судя по рейтингу
атомный лес)
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