«Ливерпуль» и «Тоттенхэм» стали самыми экологичными клубами АПЛ 2-й год подряд. «Ман Сити» – 3-й, «Челси» – 10-й

«Ливерпуль» и «Тоттенхэм» больше всех в АПЛ заботятся об экологии.

Компания Sport Positive, поддерживаемая ООН, составила рейтинг самых экологичных клубов лиги. Второй год подряд лучшими были признаны «Ливерпуль» и «Тоттенхэм», набравшие 24 балла из 27 возможных.

Третье место занял «Манчестер Сити» (23 очка). Худший показатель у « » – 4,5 балла. « » занял шестое место, « » – седьмое, « » – 10-е.

Экологичность клубов оценивалась по 12 категориям: политика и обязательства клуба в сфере экологии, использование чистых источников энергии, энергоэффективность, использование экологичных видов транспорта, снижение уровня использования одноразового пластика или отказ от него, утилизация и переработка отходов, эффективное использование воды, пища растительного происхождения или низкоуглеродистая пища, биоразнообразие, образование, связь с публикой и ее вовлечение, экологичное снабжение.

Отмечается, что все клубы потеряли очки за перелеты внутренними рейсами. Четыре клуба публично отчитываются обо всех своих выбросах – «Ливерпуль», «Тоттенхэм», «Манчестер Сити» и «Вулверхэмптон».

Инфографика: bbc.com