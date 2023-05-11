«Ливерпуль» и «Тоттенхэм» стали самыми экологичными клубами АПЛ 2-й год подряд. «Ман Сити» – 3-й, «Челси» – 10-й
«Ливерпуль» и «Тоттенхэм» больше всех в АПЛ заботятся об экологии.
Компания Sport Positive, поддерживаемая ООН, составила рейтинг самых экологичных клубов лиги. Второй год подряд лучшими были признаны «Ливерпуль» и «Тоттенхэм», набравшие 24 балла из 27 возможных.
Третье место занял «Манчестер Сити» (23 очка). Худший показатель у «Ноттингем Форест» – 4,5 балла. «Арсенал» занял шестое место, «Манчестер Юнайтед» – седьмое, «Челси» – 10-е.
Экологичность клубов оценивалась по 12 категориям: политика и обязательства клуба в сфере экологии, использование чистых источников энергии, энергоэффективность, использование экологичных видов транспорта, снижение уровня использования одноразового пластика или отказ от него, утилизация и переработка отходов, эффективное использование воды, пища растительного происхождения или низкоуглеродистая пища, биоразнообразие, образование, связь с публикой и ее вовлечение, экологичное снабжение.
Отмечается, что все клубы АПЛ потеряли очки за перелеты внутренними рейсами. Четыре клуба публично отчитываются обо всех своих выбросах – «Ливерпуль», «Тоттенхэм», «Манчестер Сити» и «Вулверхэмптон».
Инфографика: bbc.com
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