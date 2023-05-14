«Удивлен, что «Барса» функционирует и собирается реконструировать стадион, несмотря на такие долги. Игроки вынуждены отдавать деньги». Куман о финансовом положении клуба

Роналд Куман высказался о финансовом положении «Барселоны».

«Я удивлен тем, что « » собирается реконструировать свой стадион и что клуб продолжает функционировать, несмотря на такие большие долги.

Игроки вынуждены продолжать отдавать деньги и соглашаться на более низкие контракты, которые обычно намного выгоднее», – сказал бывший главный тренер «Барселоны» в интервью ESPN.

«Барса» не в реанимации, но еще под капельницей. Чтобы разобраться, нужно еще пару лет». Вице-президент клуба о финансовом положении