Хави: «Несправедливо, что Бускетса не номинировали на «Золотой мяч». Он лучший опорник»
Хави считает Серджи Бускетса недооцененным футболистом.
«Из тех, кого я видел своими глазами, он лучший опорник, лучший полузащитник, играющий глубоко, – как ни называйте.
Мне всегда казалось в высшей степени несправедливым то, что его ни разу не включали в число номинантов на «Золотой мяч». В футболе много несправедливости, и это один из примеров», – заявил главный тренер «Барселоны».
Бускетс уходит из «Барселоны». Вот галерея его великого пути
Ну так, чтобы закрепить материал.
Это получается через 10+ лет Вы будете вспоминать условного Карвахаля , как актера и симулянта из-за того, что он сделал в последнем матче с Сити? Или это другое?
Бускетс для меня - лучший опорник как минимум в этом столетии.
2018й Гризманн
Победитель ЛЕ, лучший игрок ЛЕ, лучший игрок финала ЛЕ, победитель суперкубка УЕФА, победитель ЧМ, лучший игрок Финала ЧМ.
В двух финалах Суперкубке УЕФА и Финале ЧМ обыграл команду Модрича!
Верните ЗМ 2м Французам!:))