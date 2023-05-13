Хави: «Несправедливо, что Бускетса не номинировали на «Золотой мяч». Он лучший опорник»

Хави считает Серджи Бускетса недооцененным футболистом.

«Из тех, кого я видел своими глазами, он лучший опорник, лучший полузащитник, играющий глубоко, – как ни называйте.

Мне всегда казалось в высшей степени несправедливым то, что его ни разу не включали в число номинантов на « ». В футболе много несправедливости, и это один из примеров», – заявил главный тренер «Барселоны».

Бускетс уходит из «Барселоны». Вот галерея его великого пути