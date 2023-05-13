Хави: «Несправедливо, что Бускетса не номинировали на «Золотой мяч». Он лучший опорник»

Теги Барселона Хави Ла Лига Золотой мяч Серджи Бускетс Футбол

Хави считает Серджи Бускетса недооцененным футболистом.

«Из тех, кого я видел своими глазами, он лучший опорник, лучший полузащитник, играющий глубоко, – как ни называйте.

Мне всегда казалось в высшей степени несправедливым то, что его ни разу не включали в число номинантов на «Золотой мяч». В футболе много несправедливости, и это один из примеров», – заявил главный тренер «Барселоны».

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20 комментариев

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кто-то
На самом деле, я никогда не задумывался, но Бускетса реально ни разу не включали в номинанты, это максимально несправедливо, но такова судьба не только опорников, но и защитников, полущатников, вратарей - вся слава достаётся игрокам, забивающим голы
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+12
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benjamin92
Зато пару лет назад на спортсе всерьёз предлагали вручить ЗМ Жоржиньо, прости господи
+15
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+10
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Леван Мкртчян
Ответ А. Мостовой
лучший актер разве что
А кроме одной ’роли’ сыгранной более 10 лет назад , есть что вспомнить?
Ну так, чтобы закрепить материал.
Это получается через 10+ лет Вы будете вспоминать условного Карвахаля , как актера и симулянта из-за того, что он сделал в последнем матче с Сити? Или это другое?
+11
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+9
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Егор Годин
Пас Бускетса на Месси в класико, когда он просто дотронулся до мяча и позволил Лионелю продолжить забег, заставил меня и грустить (так как болею за Мадрид), и почувствовать невероятное наслаждение, так как это было гениальное движение.
Бускетс для меня - лучший опорник как минимум в этом столетии.
+5
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Football poet
Возможно Бускетс со временем будет признан самым совершенным опорником в истории, его чтение игры на несколько шагов вперед это что-то невероятные. Действительно Профессор футбола
+8
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ОМАР бб
Ответ А. Мостовой
лучший актер разве что
После Роналду
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Tristan...
Ответ serhio_ramos_
Он лучший ныряльщик.
Сказал юзер с ником Серхио Рамос...
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rigobersong
Ответ Raindrop Drop Top
Зато хорватскому мудрику за один голевой пас сразу накинули один мячик 🤣
Такая же кража века как и у Рибери в 2013 за 6 титулов:))

2018й Гризманн

Победитель ЛЕ, лучший игрок ЛЕ, лучший игрок финала ЛЕ, победитель суперкубка УЕФА, победитель ЧМ, лучший игрок Финала ЧМ.

В двух финалах Суперкубке УЕФА и Финале ЧМ обыграл команду Модрича!

Верните ЗМ 2м Французам!:))
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ХавиГави_Паратрупер
Ответ Висита Эльмурзаев
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Стареющий Бускетс пару лет назад эту жаржинью лицом об газон отвозил, причём не где-нибудь, а в 1/2 ЕВРО🤓
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Игорь Климов
Ответ benjamin92
Зато пару лет назад на спортсе всерьёз предлагали вручить ЗМ Жоржиньо, прости господи
Ну, это было из той самой серии - "кому угодно, но только не Лео Месси".
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Pavelaznaurov
Замечательный игрок— техничный,умный и резкий—- любуюсь его игрой )))))
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Иван Иванов
Сборная Испании под руководством Арагонеса,а позже ,Висенте Дель Боске показывала восхитительный футбол ,там не только бускетс , любой игрок основы заслуживал ЗМ,и Фернандо Торрес,и Давид Вилья ,Давид Сильва, Касильяс, Рамос ну и естественно, больше всех - хавиньеста,оба.
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alexis2020
Ответ Леван Мкртчян
А кроме одной ’роли’ сыгранной более 10 лет назад , есть что вспомнить? Ну так, чтобы закрепить материал. Это получается через 10+ лет Вы будете вспоминать условного Карвахаля , как актера и симулянта из-за того, что он сделал в последнем матче с Сити? Или это другое?
Ну была ещё одна симуляция в 2019, загугли симуляция Бускетса и Силессена) а так да, Бускетс симулирует не особо и часто, просто это у него забавно получается
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Висита Эльмурзаев
Ответ benjamin92
Зато пару лет назад на спортсе всерьёз предлагали вручить ЗМ Жоржиньо, прости господи
Комментарий удален модератором
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