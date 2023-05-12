«Барса» не в реанимации, но еще под капельницей. Чтобы разобраться, нужно еще пару лет». Вице-президент клуба о финансовом положении

Теги Барселона Ла Лига бизнес кризис деньги Эдуар Ромеу Футбол

Вице-президент «Барселоны» высказался об экономическом положении клуба.

«Мы не в реанимации, но еще находимся под капельницей. Мы все еще в больнице.

Но я думаю, мы прогрессируем. Нужно потерпеть пару лет, чтобы разобраться в экономической ситуации, и у нас есть такая возможность.

Мы были очень активны на трансферном рынке. У нас более конкурентоспособная команда, это видно по результатам. Если бы мы хотели делать кассу, то могли бы себе это позволить – у нас есть игроки с авторитетом», – сказал Эдуар Ромеу в эфире Catalunya Ràdio.

«Не оценивали, может ли Месси быть рычагом. Он не сможет вернуться без трансферов на выход». Вице-президент «Барсы» о трансфере Лео

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12 комментариев

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deadjoker
Ну или подписать месси и вернуться назад в реанимацию по финансам.
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Всем мир
Мы-то думаем , в чем дело, а они бодяжат ДНК барсы физ. раствором)
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Velirpa
еще пару лет? Барса инвалидность оформляет в России?
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Пенс
Ничего, месся добьет.
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Vladimir Berezin
Будем верить в лучшее
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Pelerin
Я не совсем понимаю, откуда такая уверенность? Какие дополнительные источники дохода у бчк появились с момента прихода Лапорты? Пока что локально латают дыры за счëт сокращения будущих доходов и кредитов, которые придëтся выплачивать. Почему через пару лет будет лучше, чем сейчас? В чëм улучшение то? )
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King_X
Поэтому там Хави целый список покупок запросил))
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Pelerin
Ответ Vinnipukh Vinni
Расходы на зарплаты снизят.
С приходом Месси, без потери в качестве и популярности... но пока нет даже этого... рычаги, вы мои рычаги...
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