«Барса» не в реанимации, но еще под капельницей. Чтобы разобраться, нужно еще пару лет». Вице-президент клуба о финансовом положении
Вице-президент «Барселоны» высказался об экономическом положении клуба.
«Мы не в реанимации, но еще находимся под капельницей. Мы все еще в больнице.
Но я думаю, мы прогрессируем. Нужно потерпеть пару лет, чтобы разобраться в экономической ситуации, и у нас есть такая возможность.
Мы были очень активны на трансферном рынке. У нас более конкурентоспособная команда, это видно по результатам. Если бы мы хотели делать кассу, то могли бы себе это позволить – у нас есть игроки с авторитетом», – сказал Эдуар Ромеу в эфире Catalunya Ràdio.
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