«Барса» не в реанимации, но еще под капельницей. Чтобы разобраться, нужно еще пару лет». Вице-президент клуба о финансовом положении

Вице-президент «Барселоны» высказался об экономическом положении клуба.

«Мы не в реанимации, но еще находимся под капельницей. Мы все еще в больнице.

Но я думаю, мы прогрессируем. Нужно потерпеть пару лет, чтобы разобраться в экономической ситуации, и у нас есть такая возможность.

Мы были очень активны на трансферном рынке. У нас более конкурентоспособная команда, это видно по результатам. Если бы мы хотели делать кассу, то могли бы себе это позволить – у нас есть игроки с авторитетом», – сказал Эдуар Ромеу в эфире Catalunya Ràdio.

«Не оценивали, может ли Месси быть рычагом. Он не сможет вернуться без трансферов на выход». Вице-президент «Барсы» о трансфере Лео