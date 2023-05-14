«Барсе» придется заплатить 20-25 млн евро за Амрабата. «Фиорентина» пообещала ему облегчить переход
«Фиорентина» озвучила цену Софьяна Амрабата, который интересен «Барселоне».
Клуб из Флоренции летом намерен получить 20-25 миллионов евро за 26-летнего хавбека сборной Марокко, сообщает журналист Relevo Тони Хуанмарти.
Соглашение Амрабата и «Фиорентины» рассчитано до лета 2024-го, но в контракте есть опция продления на год.
Руководство итальянской команды пообещало Софьяну поспособствовать его переходу в «Барсу» по окончании сезона.
В этом сезоне Амрабат провел за «фиалок» 45 матчей, отдал 1 голевой пас и получил 15 желтых карточек.
На ЧМ-2022 он провел за Марокко целиком все 7 матчей. Его подробная статистика – здесь.
Чемоданы помогут нести что ли?