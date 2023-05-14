«Барсе» придется заплатить 20-25 млн евро за Амрабата. «Фиорентина» пообещала ему облегчить переход

Теги Фиорентина Барселона серия А Италия Ла Лига возможные трансферы Сборная Марокко по футболу Софьян Амрабат Футбол

«Фиорентина» озвучила цену Софьяна Амрабата, который интересен «Барселоне».

Клуб из Флоренции летом намерен получить 20-25 миллионов евро за 26-летнего хавбека сборной Марокко, сообщает журналист Relevo Тони Хуанмарти.

Соглашение Амрабата и «Фиорентины» рассчитано до лета 2024-го, но в контракте есть опция продления на год.

Руководство итальянской команды пообещало Софьяну поспособствовать его переходу в «Барсу» по окончании сезона.

В этом сезоне Амрабат провел за «фиалок» 45 матчей, отдал 1 голевой пас и получил 15 желтых карточек.

На ЧМ-2022 он провел за Марокко целиком все 7 матчей. Его подробная статистика – здесь.

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52 комментария

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Ashan Sorokin
Ответ Denis2403
Приятно читать,когда игрок дорог клубу,но ради его интересов идти на встречу другим клубам
Глупо, сейчас футбол это бизнес тем более Амбрабат главный актив команды за которого можно выручить хорошие деньги
+23
-1
+22
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Vlad
Ответ 0:4 на спотифай камп ноу
25 миллионов от Барсы звучит как нечто фантастическое.
Новость только вышла, а главный фанат Барселоны тут как тут
+21
-4
+17
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Denis2403
Приятно читать,когда игрок дорог клубу,но ради его интересов идти на встречу другим клубам
+22
-7
+15
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Din Rizaev
Ответ DolJun
если продать китайских педро и хави - то где-то как раз 20-25 лямов могут наскрести. но как же месси? неужели его опять обманут? он и так уже освистывается болельщиками псж, назад пути нет
интересно ... как обстоит дела ? у клуба из Апл челси.. вчера ночью сыграли слышал... чё так серьёзно плохо что ли ? с таким составом вроде 500-600 лямбда потратили
+8
-1
+7
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blaugrano
25 миллионов за такого игрока - это небольшие деньги. И есть ощущение, что он как влитой впишется в игру Хави, в отличие от Кессие. Хотя тут всегда 50 на 50.
+7
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rigobersong
Ответ DolJun
привет! давно хотел сказать тебе спасибо за то, что позволяешь изо дня в день наблюдать за человеком, живущем в альтернативной реальности, где барса - перехватывает каких-то игроков, над кем-то доминирует) где имя барсы значит что-то кроме генератора постоянных рофлов, которые она регулярно производит в реальном мире)
В реальности где Барселона чемпион, а синебус середняк с 11го места:) Всегда пожалуйста!😉:) Привет:)
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Din Rizaev
Ответ DolJun
если тебе так интересно, то почему не зайдешь на ветку челси и не почитаешь?)
ты же тут ярый фанат челси, чё буду искать новость про челси
+3
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+3
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Danik S
Ответ Mekan Abdullaev
что за скауты в барсе последнее время не понимаю зачем им амрабат?
Он хорош, боевой и сильный игрок, но все таки по мне он не уровень барсы.
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Marli
Ответ rigobersong
Опять Барселона никого не купит, откуда 25 миллионов:)) Хотя летом купили спокойно Кунде и Левандовского, Кунде вообще перехватили у безлимитного мешка:) Имя Барселоны многое значит для футболиста и если у него есть предложение от Барселоны, он будет играть там даже за бесплатно:) Ждем Гюндогана, Иньяго, Амрабата:)) Хейтеры плачут, Барса доминирует:))
ахах доминаторы)
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Raindrop Drop Top
Ответ Максим Левицкий
Амрабат уничтожил и вытер ноги об Мбаппе на чм, так что такого бегунка, как бревнисиус должен щелкать на изи. Если повезет, то еще и из строя выведет на несколько месяцев.
У нас с этим Араухо идеально справляется 🤣
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Никита Никулин
Ответ Denis2403
Приятно читать,когда игрок дорог клубу,но ради его интересов идти на встречу другим клубам
Потом прочитаешь, что на самом деле думает Комиссо про Барселону и агента Амрабата
+3
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Din Rizaev
Ответ DolJun
во-первых, я не фанат челси. во-вторых, я тут чтобы обсудить конкретную новость. если тебе нечего сказать по теме новости - почему ты тогда тут пишешь?)
вроде новость не про Месси, а ты его почему-то упомянул
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Vlad
Надеюсь перейдёт
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Din Rizaev
Ответ DolJun
во-первых, я не фанат челси. во-вторых, я тут чтобы обсудить конкретную новость. если тебе нечего сказать по теме новости - почему ты тогда тут пишешь?)
вот какой ты фанат, у клуба проблемы а ты сразу свалил? уже пишешь что ты не фанат )))
+1
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Flavius
«Фиорентина» пообещала игроку облегчить переход

Чемоданы помогут нести что ли?
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Озил, озю и буду озить
Заголовок звучит так, будто обычно Барсе все обязаны бесплатно игроков отдавать
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Din Rizaev
Ответ DolJun
ну если у тебя делится - то печально слышать)
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Егор Ольшанов
Ответ DolJun
если тебе так интересно, то почему не зайдешь на ветку челси и не почитаешь?)
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DolJun
Ответ Din Rizaev
вроде новость не про Месси, а ты его почему-то упомянул
в контексте новых игроков, которые собираются пополнить состав барсы. ты за этим совсем чтоли не следишь? или попросту не видишь связи как покупка одного игрока может повлиять на покупку другого?
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Никита Никулин
Ответ XavIniesta2008-2015
Напишешь об этом в "Гаспачо" ?
Обязательно. Но, скорее всего, в Барсу
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Игорь М.
Ответ azikevich
брать в Барсу Субименди за 60 (налом) + за 40 Роке (в рассрочку) + аренда Канселу + бесплатно Гюндоган, Месси, Мартинез = на выход Фати, Торрес (жаль), Рафинья и Кристенсен в Ньюкасл за 130 млн, Кесье тоже, распродать неиспользуемый актив в виде Лангле и Умтити, отпустить Альбу с_ка, да я круче Алемани, нахера им Деку)))
вот только ты красиво расписал, а надо ещё обсудить контракт, зп, роль и договориться о переходе)
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DolJun
Ответ Din Rizaev
ну в чёрно-белое делится же, а ты почему-то в цветной перешёл. Из-за этого спросил
ну если у тебя делится - то печально слышать)
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DolJun
Ответ Karl0709
Если продать Педри и Гави можно купить всех игроков Челси.
за 20 миллионов даже боули всех игроков челси не продаст, максимум лофтус-чика можно будет урвать)
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Karl0709
Ответ DolJun
если продать китайских педро и хави - то где-то как раз 20-25 лямов могут наскрести. но как же месси? неужели его опять обманут? он и так уже освистывается болельщиками псж, назад пути нет
Если продать Педри и Гави можно купить всех игроков Челси.
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Din Rizaev
Ответ DolJun
в мире, где все делится на черное и белое, вполне вероятно так и есть) но дело в том, что объективная реальность несколько сложнее устроена)
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