Саншеш о свисте фанатов «ПСЖ» в адрес Месси: «Тяжелая ситуация для Лео, такое не понравится никому. Но мы не можем это контролировать»

Ренату Саншеш прокомментировал свист болельщиков «ПСЖ» в адрес Лионеля Месси.

Часть болельщиков «ПСЖ» освистала имя Месси во время объявления составов перед началом матча 35-го тура против «Аяччо». Несколько секунд спустя имя Килиана Мбаппе встретили бурными аплодисментами.

– Думаю, это тяжелая ситуация для всех, особенно для , потому что ни одному игроку не нравятся подобные моменты. Но мы не можем контролировать эту ситуацию. Для него это тяжело, но не мне говорить об этом.

– Стоит ли ему оставаться в клубе?

– Спросите его, – сказал полузащитник «ПСЖ».

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