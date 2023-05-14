Саншеш о свисте фанатов «ПСЖ» в адрес Месси: «Тяжелая ситуация для Лео, такое не понравится никому. Но мы не можем это контролировать»

Теги ПСЖ Лионель Месси лига 1 Франция болельщики Ренату Саншеш Футбол

Ренату Саншеш прокомментировал свист болельщиков «ПСЖ» в адрес Лионеля Месси.

Часть болельщиков «ПСЖ» освистала имя Месси во время объявления составов перед началом матча 35-го тура против «Аяччо». Несколько секунд спустя имя Килиана Мбаппе встретили бурными аплодисментами.

– Думаю, это тяжелая ситуация для всех, особенно для Лионеля, потому что ни одному игроку не нравятся подобные моменты. Но мы не можем контролировать эту ситуацию. Для него это тяжело, но не мне говорить об этом.

– Стоит ли ему оставаться в клубе?

– Спросите его, – сказал полузащитник «ПСЖ».

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10 комментариев

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London.is.blue
Лео как-то подозрительно резко начали травить после победы на ЧМ, хотя он ничего криминального не сделал. Поехал на какое-то мероприятие(после матча), ого, скандал века.

Если это заказуха, то это позорище и клеймо на ПСЖ. Если ультрас действительно не любят Месси, тогда это одни из самых странных ультрас в футболе.

Я смотрел много игр ПСЖ еще до Месси. Команда в чемпионате начинает играть, только когда проигрывает или когда ничья ближе к концу матча. В остальное время это ватокатище без желания. Поэтому попадая в ЛЧ на топовые клубы в хорошей форме, ПСЖ банально по темпу уступает.
У Баварии тоже нет конкурентов в Германии, но у них хотя бы философия есть, загонять всякие Майнцы 90 минут без остановки.

А у ПСЖ никакой философии не существует. Чисто селебрити клуб. Если вы молитесь на Мбаппе, а Неймар, Месси и другие игроки вас не устраивают, так купите игроков по типу Муани и стройке проект вокруг черепахи. Зачем вы собираете звезд и легенд футбола. Чтобы скидывать на них все неудачи?

А так у ПСЖ каждый год только скандалы. То с Неймаром, то с Тухелем, то с Кавани, то с Месси. То Ди Марию и Тьяго выставят за дверь, то со спортивным директором кто-то поссорится, то пенальти не поделят.

Шапито. Не выиграют они ЛЧ с Мбаппе никогда, пока это будет клуб для рекламы черепахи и французского футбола.
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Гарик Морозов
Лучший спортс. Я зашёл узнать что случилось на матче Аякса, и ничего не нашёл. Матч уже как четыре часа назад прервали. Зато про дудлпрыг есть новости. Спасибо
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Гарик Морозов
Ответ Гарик Морозов
Лучший спортс. Я зашёл узнать что случилось на матче Аякса, и ничего не нашёл. Матч уже как четыре часа назад прервали. Зато про дудлпрыг есть новости. Спасибо
И да, почему спртс не нравится когда его называют сраным, и он ограничивает отправку
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Роман
Гном опять опозорился.
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ArtBro
Ответ Великий Алонсо
"Спросите его". Короче никому там нафиг не нужен уже Месси, всем на него плевать 😂😂😂
Ты снова скачешь как белка по веткам, но только по …ям 😂 пытаешься рассмешить, внимание на себя обратить) за всех не говори, чревато может быть для твоего дивана)
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ArtBro
Ответ Великий Алонсо
"Спросите его". Короче никому там нафиг не нужен уже Месси, всем на него плевать 😂😂😂
Слушай, тебе не стремно с таким ником дырявым анал…онсо? Или для тебя нет такого, ни на что не намекаю, но так и просишься на грех))
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