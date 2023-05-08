Азар думает о завершении карьеры в 2024-м. Бельгиец хочет остаться в «Реале» до конца контракта (Relevo)

Эден Азар может завершить карьеру в 2024 году.

По данным Relevo, последние несколько месяцев бельгиец обдумывает возможность завершения карьеру после истечения контракта с « » летом 2024 года.

При этом отмечается, что Азар не принял окончательного решения о своем будущем – он готов рассмотреть предложения, которые позволили бы ему снова получать удовольствие от игры.

С бельгийцем связывались несколько клубов из США и стран Ближнего Востока, однако конкретные предложения о трансфере на сегодняшний день отсутствуют.

В то же время Азар чувствует, что уже показал в футболе все, что мог, и перспектива завершить карьеру в «Реале», клубе, за который он всегда хотел играть, мотивирует его.

Ранее Азар подтвердил, что хочет остаться в «Реале» на следующий сезон.

Все страдания Азара в «Реале». Как часто он травмировался? Сколько стоили его полезные действия?