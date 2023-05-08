Азар думает о завершении карьеры в 2024-м. Бельгиец хочет остаться в «Реале» до конца контракта (Relevo)

Теги Реал Мадрид Ла Лига Сборная Бельгии по футболу возможные трансферы Эден Азар Футбол

Эден Азар может завершить карьеру в 2024 году.

По данным Relevo, последние несколько месяцев бельгиец обдумывает возможность завершения карьеру после истечения контракта с «Реалом» летом 2024 года.

При этом отмечается, что Азар не принял окончательного решения о своем будущем – он готов рассмотреть предложения, которые позволили бы ему снова получать удовольствие от игры.

С бельгийцем связывались несколько клубов из США и стран Ближнего Востока, однако конкретные предложения о трансфере на сегодняшний день отсутствуют.

В то же время Азар чувствует, что уже показал в футболе все, что мог, и перспектива завершить карьеру в «Реале», клубе, за который он всегда хотел играть, мотивирует его.

Ранее Азар подтвердил, что хочет остаться в «Реале» на следующий сезон.

Все страдания Азара в «Реале». Как часто он травмировался? Сколько стоили его полезные действия?

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52 комментария

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RealOneLove
Отработал выложенные деньги на 150%

Бейл нервно курит в сторонке
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Владимир Владимирович
Ответ RealOneLove
Отработал выложенные деньги на 150% Бейл нервно курит в сторонке
У Бэйла больше ста голов, и победные голы в финалах ЛЧ.
+49
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Владимир Владимирович
Молодец что предан клубу, решил завершить карьеру именно в Мадриде , в дань уважения любимому клубу
+40
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Jaxongir Shodiev
Ответ RealOneLove
Отработал выложенные деньги на 150% Бейл нервно курит в сторонке
Скорее отъел
+21
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Demyan Grachev
Ответ Владимир Владимирович
Молодец что предан клубу, решил завершить карьеру именно в Мадриде , в дань уважения любимому клубу
Владимир Владимирович, вы тоже так много для страны и тоже не хотите её покидать...никак не хотите((
+18
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CopaAmerica
дайте ему хоть какие то функции чтобы часть денег отбить, пускай хоть за газоном приглядывает
+9
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+9
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Андрей Хенто
Ответ Cruel Snake
Шутки шутками, а у него столько же 🏆 Ла Лиги как и у Роналду
Только вклад несоизмерим в завоевании этих трофеев. А брали его как раз таки на замену Роналду, но к сожалению это оказался самый провальный трансфер в мировом футболе. Очень жаль, что так все вышло.
+8
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Cruel Snake
Шутки шутками, а у него столько же 🏆 Ла Лиги как и у Роналду
+8
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charly_54
А че нормально, красиво завершит карьеру в Реале
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RealOneLove
Ответ Владимир Владимирович
Молодец что предан клубу, решил завершить карьеру именно в Мадриде , в дань уважения любимому клубу
Я бы его зауважал, если бы он после этого сезона разорвал контракт по своей инициативе, сделав клубу большую услугу.
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Mr@k
Легенда Реала
+4
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RealOneLove
Ответ Владимир Владимирович
У Бэйла больше ста голов, и победные голы в финалах ЛЧ.
Я писал в саркастической манере, не видно чтоль?
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red hikkikomori
Карьеру закончит - будет выглядеть как Снейдер)
+3
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2vdhrvmmzf
Так он ее уже завершил после перехода реал. Уж сколько лет там пенсионные сидит получает)
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Patriarkh Kirill
Ответ RealOneLove
Отработал выложенные деньги на 150% Бейл нервно курит в сторонке
Бейл который в Крыльях играет?)
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зак
Пускай дадут отыграть оставшиеся матчи..
+2
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litric
анчеллоти уничтожил хорошего игрока
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p
Ответ RealOneLove
Я писал в саркастической манере, не видно чтоль?
Он просто не знает что у Азара 200 голов только в ЛЧ
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Мистер Блин
а зачем ему думать вообще об завершении карьеры? в таком стиле он может играть и до 70 и до 80 лет😂😂😂что мешает то?
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Итачи Учиха
Лучший игрок в истории Эль Класико. Ди Стефано с Месси нервно курят в сторонке
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Nurzhan Assubayev
Один из немногих, кто завершает карьеру в реале, легенда.
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Мистер Блин
Ответ CopaAmerica
дайте ему хоть какие то функции чтобы часть денег отбить, пускай хоть за газоном приглядывает
так он и приглядывает, когда на лавке сидит😂😂😂
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Glory Real Madrid
Легенда уходит на покой! 👏👏👏
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Эзиз Халлыев
Не удивлюсь, если он будет играть в новом клубе за еду.
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Sla Slo
Он хочет заключить новый контракт чтобы получать удовольствие от еды
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