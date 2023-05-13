Азар выйдет в старте «Реала» впервые с 3 января – на матч против «Хетафе» (Marca)

Эден Азар и Мариано Диас выйдут в стартовом составе «Реала» на матч против «Хетафе».

По информации Marca, главный тренер мадридской команды планирует провести ротацию перед ответным матчем полуфинала Лиги чемпионов против «Манчестер Сити». Итальянский специалист, вероятно, поставит в стартовый состав на игру с «Хетафе» и .

Азар не играл в старте « » с 3 января – тогда он вышел с первых минут на матч против «Касереньо» в Кубке Испании (1:0).

Матч «Реал» – «Хетафе» в рамках 34-го тура состоится сегодня, 13 мая, и начнется в 22:00 по московскому времени.