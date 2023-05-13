Азар выйдет в старте «Реала» впервые с 3 января – на матч против «Хетафе» (Marca)
Эден Азар и Мариано Диас выйдут в стартовом составе «Реала» на матч против «Хетафе».
По информации Marca, главный тренер мадридской команды Карло Анчелотти планирует провести ротацию перед ответным матчем полуфинала Лиги чемпионов против «Манчестер Сити». Итальянский специалист, вероятно, поставит в стартовый состав на игру с «Хетафе» Азара и Диаса.
Азар не играл в старте «Реала» с 3 января – тогда он вышел с первых минут на матч против «Касереньо» в Кубке Испании (1:0).
Матч «Реал» – «Хетафе» в рамках 34-го тура Ла Лиги состоится сегодня, 13 мая, и начнется в 22:00 по московскому времени.
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