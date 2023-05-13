Азар выйдет в старте «Реала» впервые с 3 января – на матч против «Хетафе» (Marca)

Теги Карло Анчелотти Реал Мадрид Хетафе Ла Лига Эден Азар Мариано Диас Футбол

Эден Азар и Мариано Диас выйдут в стартовом составе «Реала» на матч против «Хетафе».

По информации Marca, главный тренер мадридской команды Карло Анчелотти планирует провести ротацию перед ответным матчем полуфинала Лиги чемпионов против «Манчестер Сити». Итальянский специалист, вероятно, поставит в стартовый состав на игру с «Хетафе» Азара и Диаса

Азар не играл в старте «Реала» с 3 января – тогда он вышел с первых минут на матч против «Касереньо» в Кубке Испании (1:0). 

Матч «Реал» – «Хетафе» в рамках 34-го тура Ла Лиги состоится сегодня, 13 мая, и начнется в 22:00 по московскому времени. 

14 комментариев

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Абдул Абакаев
мы можешь понаблюдать за этим воочию!
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LokoKa1ser92
вполне логичное решение в условиях ротации состава. Это не проблема папы Карло, что у него на скамейке сидят такие кадры. Тут уж либо этих выпускать, либо зеленую молодежь
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Savardus
Тотал минут на поле 47,5

Больше или меньше?
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Вадим Слуцкий
Не "выйдет", а вывалится.
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Fazy10
все ровно верю в Азара
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Harut Hovsepyan
Ответ LokoKa1ser92
вполне логичное решение в условиях ротации состава. Это не проблема папы Карло, что у него на скамейке сидят такие кадры. Тут уж либо этих выпускать, либо зеленую молодежь
У молодежи тоже сегодня матч, даже выбора нет!
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Alexandr Sokolov
Сначала Мостовой лицензию собрался получать, теперь Азар... грядут смутные времена
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Glory Real Madrid
Ответ Вадим Слуцкий
Не "выйдет", а вывалится.
вообще не выйдет, останется на скамейке!
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Vlad
Ответ Fazy10
все ровно верю в Азара
А ведь он когда-то зажигал в Челси. Это Анчи ему не доверял и мало игрового времени предоставлял. Вот он и забил на футбол.
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