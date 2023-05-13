«Зениту» помогают много, поэтому отрыв такой большой. У ЦСКА все линии лучше». Пономарев об РПЛ
Владимир Пономарев считает ЦСКА более сильной командой, чем «Зенит».
– У нас все линии даже лучше, чем в «Зените». Петербуржцам помогают много, поэтому отрыв такой большой. Армейцы бы претендовали на первое место точно, но второе место будет наше.
– Может ли кто-то составить конкуренцию ЦСКА в борьбе за серебро?
– «Спартак» и «Ростов» могут это сделать, если ЦСКА расслабится. Ни в коем случае нельзя расслабляться, потому что в следующем туре дерби. На стадионе «Спартака» будет сложно, но ничью ЦСКА может увезти. У армейцев лучшая оборона в лиге, – сказал экс-защитник сборной СССР и ЦСКА.
Но ЦСКА во втором круге тоже хорош.
Тут кстати не поспоришь
У команды есть Заболотный. Тут не то что Зенит, тут Барселона с Сити отдыхают с такой то линией