«Зениту» помогают много, поэтому отрыв такой большой. У ЦСКА все линии лучше». Пономарев об РПЛ

Теги Спартак ЦСКА Зенит Ростов премьер-лига Россия Владимир Алексеевич Пономарев Футбол

Владимир Пономарев считает ЦСКА более сильной командой, чем «Зенит».

– У нас все линии даже лучше, чем в «Зените». Петербуржцам помогают много, поэтому отрыв такой большой. Армейцы бы претендовали на первое место точно, но второе место будет наше.

– Может ли кто-то составить конкуренцию ЦСКА в борьбе за серебро?

– «Спартак» и «Ростов» могут это сделать, если ЦСКА расслабится. Ни в коем случае нельзя расслабляться, потому что в следующем туре дерби. На стадионе «Спартака» будет сложно, но ничью ЦСКА может увезти. У армейцев лучшая оборона в лиге, – сказал экс-защитник сборной СССР и ЦСКА.

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18 комментариев

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S. A.
У нас тоже своя Зарема есть
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Goldstream
Зенит по сезону играет намного лучше и стабильнее, вот и всё.
Но ЦСКА во втором круге тоже хорош.
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Artem Piatkov
Звучит как обычное балабольство)
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tommy_hell_trigger
Почему у так называемых «ветеранов» кто-то постоянно отбирает таблетки?
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igls54
Никто и не спорит, что ЦСКА сильнее, только почему-то Зенит досрочный чемпион за несколько туров
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Вольдемар Непутёвый
бы да кабы .. уже 5 лет пыль глотают и всё лучшие ..
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Dandelo_O
О, новые обладатели приза зрительских симпатий обнаружены. Хотя кони молодцы, лысый все-таки тренер.
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SergerSerj
Этому больше не наливать.
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Иван Галяткин
У ЦСКА сильнее только вратарская линия, и центр нападения +/- одинаковый, если суммировать
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Удар Кержакова
цска сильнее потому что.(с) Пономарев
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ivgr
Чел несет полный бред.
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Из Парижа с любовью
Ну это да
Тут кстати не поспоришь
У команды есть Заболотный. Тут не то что Зенит, тут Барселона с Сити отдыхают с такой то линией
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Виталик Украинский
Дед играл по системе W, по этим позициям и оценивает игроков.
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Leonid73
Немая сцена! Причём здесь «Зенит»? Вообще не по адресу сравнения воспалённого ума. Надо ещё с другими разобраться, по чину.
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Спартак Уокер
Он что стендап комик ?
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иван кочубей
Два места, – сказал Остап очень тихо, – в партере. – Кому? – Мне. – А кто вы такой, чтоб я вам давал места? – А я все-таки думаю, что вы меня знаете. – Не узнаю. Но взгляд незнакомца был так чист, так ясен, что рука администратора сама отвела Остапу два места в одиннадцатом ряду. – Ходят всякие, – сказал администратор, пожимая плечами, – кто их знает, кто они такие! Может быть, он из Наркомпроса? Кажется, я его видел в Наркомпросе. Яков Менелаевич продолжал вспоминать, где он видел эти чистые глаза. Когда все пропуска были выданы и в фойе уменьшили свет, Яков Менелаевич вспомнил: эти чистые глаза, этот уверенный взгляд он видел в Таганской тюрьме, когда и сам сидел там по пустяковому делу.
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Доктор Верховцев
Спартаковский тренд с умалишёнными ветеранами пошёл в массы?
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