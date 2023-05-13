«Спартак» отстал от идущего вторым ЦСКА на 4 очка за 3 тура до конца Мир РПЛ. Они встретятся 21 мая

Отставание «Спартака» от второго места в Мир РПЛ увеличилось по итогам 27-го тура.

Красно-белые сыграли с «Химками» вничью (1:1). Идущий вторым разгромил «Торпедо» (3:0).

Армейцы за три тура до конца чемпионата имеют на своем счету 54 очка. У « » и « » по 50 очков, но команда завтра сыграет в гостях у «Сочи».

«Спартак» и ЦСКА встретятся в следующем туре. Это произойдет 21 мая.

Лидирует в турнире « » с 65 баллами. Он уже оформил чемпионство.