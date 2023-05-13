«Спартак» отстал от идущего вторым ЦСКА на 4 очка за 3 тура до конца Мир РПЛ. Они встретятся 21 мая
Отставание «Спартака» от второго места в Мир РПЛ увеличилось по итогам 27-го тура.
Красно-белые сыграли с «Химками» вничью (1:1). Идущий вторым ЦСКА разгромил «Торпедо» (3:0).
Армейцы за три тура до конца чемпионата имеют на своем счету 54 очка. У «Ростова» и «Спартака» по 50 очков, но команда Валерия Карпина завтра сыграет в гостях у «Сочи».
«Спартак» и ЦСКА встретятся в следующем туре. Это произойдет 21 мая.
Лидирует в турнире «Зенит» с 65 баллами. Он уже оформил чемпионство.
А, вообще, в этом заголовке виден мазохизм проплаченного пула журналистов ФК Спартак ;)
Гинер попросил Газпром купить судей, чтоб ЦСКА обошёл Спартак !
В одной поставленная игра, система и тренер поэтому и поднялись на 2 место
Про вторую вы все знаете сами
А Гинер вспомнил вдруг или Миллер напомнил😂😂😂😂
Секта везде.