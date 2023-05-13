«Спартак» отстал от идущего вторым ЦСКА на 4 очка за 3 тура до конца Мир РПЛ. Они встретятся 21 мая

Теги Спартак ЦСКА Зенит Ростов Сергей Семак премьер-лига Россия Валерий Карпин Владимир Федотов Гильермо Абаскаль Футбол

Отставание «Спартака» от второго места в Мир РПЛ увеличилось по итогам 27-го тура.

Красно-белые сыграли с «Химками» вничью (1:1). Идущий вторым ЦСКА разгромил «Торпедо» (3:0).

Армейцы за три тура до конца чемпионата имеют на своем счету 54 очка. У «Ростова» и «Спартака» по 50 очков, но команда Валерия Карпина завтра сыграет в гостях у «Сочи».

«Спартак» и ЦСКА встретятся в следующем туре. Это произойдет 21 мая.

Лидирует в турнире «Зенит» с 65 баллами. Он уже оформил чемпионство.

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38 комментариев

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Karpins
Шел 23-ий год заговоров против Спартака
+60
-7
+53
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Циник Петербургский
Ответ Artem Piatkov
А почему "спартак отстал", а не "ЦСКА оторвался"?)
Видимо, "отсталый Спартак" звучит более правдоподобно, чем "оторванный ЦСКА" ))

А, вообще, в этом заголовке виден мазохизм проплаченного пула журналистов ФК Спартак ;)
+30
-1
+29
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Ak4705
Через неделю, вся страна за ЦСКА!!!
+47
-19
+28
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Artem Piatkov
А почему "спартак отстал", а не "ЦСКА оторвался"?)
+30
-4
+26
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ТрактоПоктер
Я понял этот коварный замысел!
Гинер попросил Газпром купить судей, чтоб ЦСКА обошёл Спартак !
+28
-5
+23
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llolishe
Заговор против Заремы
+26
-7
+19
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Nogoi89
ЦСКА больше заслужил 2-ое место. Лучше играют во второй половине чемпионата, результат есть, и не ноют.
+21
-5
+16
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Циник Петербургский
Ответ ТрактоПоктер
Я понял этот коварный замысел! Гинер попросил Газпром купить судей, чтоб ЦСКА обошёл Спартак !
Там всё сложнее. Ростов еще "под ногами путается". Мяч круглый. Трава зеленая... В общем, всё как всегда против "народной команды"!!
+14
0
+14
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Strike36
Ответ Spartakus1984
в следующем туре станет 1 очко разница
Или только вы в это 👌 получите
+11
0
+11
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SMART789
ЦСКА и Спартак в этой половине сезона команды из разных лиг
В одной поставленная игра, система и тренер поэтому и поднялись на 2 место
Про вторую вы все знаете сами
+10
-1
+9
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Lol Ko
Ответ Karpins
Шел 23-ий год заговоров против Спартака
Напряжение нарастало ))
+9
-1
+8
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Nogoi89
Ответ utsh44psmr
Тогда Спартак заслужил, за то, что лучше играл в первой половине, там и игр больше было. И кто это «не ныл»? Федотов? С его быдлo комментариями после проигранных или ничейных матчей.
Ну, он заслужил тогда быть вторым и был вторым, все честно. Разве не был Спартак вторым зимой? А, сейчас ЦСКА лучше решает свои задачи.
+6
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юра георгиевский
«Отсталый» спартак. Звучит символично.
+3
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+3
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Один живой
это будет игра - вселенский заговор)). барзыкин, кузмич, вася инвалид, судья федотов, хусаинов, все будут под лупой смотреть это дерби и раскроют очередной заговор и убийство своей команды))))
+3
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Циник Петербургский
Ответ Nogoi89
ЦСКА больше заслужил 2-ое место. Лучше играют во второй половине чемпионата, результат есть, и не ноют.
Кому что нравится - кому-то играть в футбол, кому-то ныть.
+4
-1
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Leon9
Спартак же усилился🤣🤣🤣
А Гинер вспомнил вдруг или Миллер напомнил😂😂😂😂
+4
-1
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Quiet Dad
ЦСКА опередил на 4 очка идущего третьим Спартак за три тура до конца.
Секта везде.
+5
-2
+3
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Никита Королёв
Дерби должно быть быть интересным!
+2
0
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Cst Cap
Хороший заголовок. Ростов такой с третьей строчки вниз, ну ладно, я здесь не причём
+3
-1
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Максим Попов
абасраль осасет поздравляю ЦСКА со 2 местом
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Дед Щукарь порожняк не гонит
пусть бодаются, а тут мы так потихоньку скок на второе место по итогу сезона.))
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-2
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Спартак Уокер
Абаскаль конечно намудрил со схемой весной
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siragh@yandex.ru
Ну всё,приехали
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Полночный Гуляка
Ответ Nogoi89
ЦСКА больше заслужил 2-ое место. Лучше играют во второй половине чемпионата, результат есть, и не ноют.
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alex-nicky
Ответ Полночный Гуляка
Комментарий удален модератором
А кто установил сей прискорбный факт? Наверное, именно тот, кто не может сказать ни единого слова без клеветы и оскорблений?! Поэтому скажу прямо - Вы не ноете. Вы слюнями брызгаете.
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