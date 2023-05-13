ЦСКА выиграл 4 матча подряд и продлил серию без поражений до 13 игр. Дальше – «Спартак»

Теги ЦСКА премьер-лига Россия Торпедо Владимир Федотов Футбол

ЦСКА одержал четвертую победу подряд.

Команда тренера Владимира Федотова разгромила «Торпедо» (3:0) в 27-м туре Мир РПЛ.

В последний раз армейцы проигрывали 5 марта – «Сочи» (0:2). С тех пор у них 10 побед и 3 ничьих в чемпионате и Фонбет Кубке России.

Далее они сыграют со «Спартаком» – это случится 21 мая.

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24 комментария

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Кто составил коспекты Лобановского?
Пока кое-кто хныкал о судьях, Федотов молча вывел команду в призеры.
+64
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Кирилл
Хорошая игра сегодня была - решили все в первом тайме и спокойно заканчивали матч )
Связка Чалов - Обляков шикарно раскрылась весной, на радость всем болельщикам )
Игоря с сухарем !

Весна вообще отлично проходит, Федотов подготовил команду невероятно, тьфу тьфу тьфу !

Теперь нужно закрепить весенний успех в следующем туре )
+28
-1
+27
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Streetbor
Если б не всрали всяким сочам, сейчас бы шли спокойно на втором месте с отрывом.
+23
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+19
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блокад блокадыч
Ответ Streetbor
Если б не всрали всяким сочам, сейчас бы шли спокойно на втором месте с отрывом.
так про любую команду можно сказать
+18
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+16
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Кто составил коспекты Лобановского?
Ответ utsh44psmr
Дальше - «Спартак» без Денисова, шансов у ЦСКА мало
Я бы понял там был бы Игорь или хотя бы Виталий, а этот то кто? Очередной талант типо Павла Яковлева или Ананидзе?
+11
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KKA
Ответ Кто составил коспекты Лобановского?
Пока кое-кто хныкал о судьях, Федотов молча вывел команду в призеры.
Поддерживаю полностью )
+6
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pedsurgeon
Очень верю в Федотова. И очень хочется, чтобы команда взяла серебро. Если все удастся, то возможно, в следующем сезоне появится хотя бы минимальная интрига на чемпионство.
+6
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Balt
ЦСКА не только может, но и обязан занять 2-е место. Так тихо, без скандалов и в финале кубка и на 2-е место великолепные шансы. А кто-то в красно-белом одни только истерики и в итоге ни кубка, ни может быть места в тройке хотя возможности великолепные были и на одно и на другое.
+5
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Aleksandr Dubovik
Пора продолжить безвыигрышную серию спартака
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utsh44psmr
Дальше - «Спартак» без Денисова, шансов у ЦСКА мало
+6
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Владимир Тищенко
Матч со Спартаком будет для нас важен 🔴🔵 ждём Победы от вас в Дерби!
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Overkiller
Ответ utsh44psmr
Дальше - «Спартак» без Денисова, шансов у ЦСКА мало
Намана шансов, Селихов же опять стоять будет )
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riverman1980
Самые сложные игры впереди.
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krasno-siniyman
Идем ко 2 месту
Но впереди две игры с прямыми конкурентами (и это здорово) плюс классный Краснодар (и это тоже здорово)
ЦВБП!!!
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AIBOLIT66
не повезло, у Спартака никого Соболева не удалят, и пенальти в их ворота не поставят...
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Pok_Toholo
Выигрывать однозначно у спартака, тут без вариантов! То что в гостях никакого значения не имеет, на Открывашке ЦСКА побеждает часто. Проиграть могут только если сами захотят.
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Уся Ваткин
Чуть помедленнее, кони,
чуть помедленнее...
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Никита Королёв
Рабоче-крестьянский футбол декларирует нынешний ЦСКА.Пусть такая игра может показаться и скучной,без ярких атак и супер прессинга ,но результат Федотов дает .Это самое главное.
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Аленка_76
ЦСКА молодцы! Есть шанс взять 2-е место
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*BG*
Шоу (серия) должно(-а) продолжаться!
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блокад блокадыч
Ответ Streetbor
Если б не всрали всяким сочам, сейчас бы шли спокойно на втором месте с отрывом.
ну и Сочи дома вообще не подарок
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Дандрей
Ответ Streetbor
Если б не всрали всяким сочам, сейчас бы шли спокойно на втором месте с отрывом.
Если бы железно выигранный матч с Локо не упустили(по разным причинам),
а с Сочами сами играли плохо.
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