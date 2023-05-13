ЦСКА выиграл 4 матча подряд и продлил серию без поражений до 13 игр. Дальше – «Спартак»

ЦСКА одержал четвертую победу подряд.

Команда тренера Владимира Федотова разгромила « » (3:0) в 27-м туре Мир .

В последний раз армейцы проигрывали 5 марта – «Сочи» (0:2). С тех пор у них 10 побед и 3 ничьих в чемпионате и Фонбет Кубке России.

Далее они сыграют со «Спартаком» – это случится 21 мая.