ЦСКА выиграл 4 матча подряд и продлил серию без поражений до 13 игр. Дальше – «Спартак»
ЦСКА одержал четвертую победу подряд.
Команда тренера Владимира Федотова разгромила «Торпедо» (3:0) в 27-м туре Мир РПЛ.
В последний раз армейцы проигрывали 5 марта – «Сочи» (0:2). С тех пор у них 10 побед и 3 ничьих в чемпионате и Фонбет Кубке России.
Далее они сыграют со «Спартаком» – это случится 21 мая.
Связка Чалов - Обляков шикарно раскрылась весной, на радость всем болельщикам )
Игоря с сухарем !
Весна вообще отлично проходит, Федотов подготовил команду невероятно, тьфу тьфу тьфу !
Теперь нужно закрепить весенний успех в следующем туре )
Но впереди две игры с прямыми конкурентами (и это здорово) плюс классный Краснодар (и это тоже здорово)
ЦВБП!!!
чуть помедленнее...
а с Сочами сами играли плохо.