Игроки «Зенита» показали баннер против Fan ID на чемпионском параде и скандировали «Fan ID – убийца футбола!» с фанатами

Теги Зенит премьер-лига Россия болельщики Fan ID Футбол

Игроки «Зенита» выступили против системы идентификации болельщиков на матчах Мир РПЛ.

Во время чемпионского парада один из футболистов команды из Санкт-Петербурга показал с автобуса баннер, на котором слова «Fan ID» были обведены в красный круг и перечеркнуты.

Находившиеся у автобуса болельщики при этом выкрикивали: «Fan ID – убийца футбола!»

Игроки присоединились к скандированию.

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16 комментариев

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Goldstream
Респект игрокам «Зенита».
Та ситуация, когда все (включая РФС) всё понимают, но ничего сделать не могут.
+45
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+42
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MstAndreev
Александр Медведев: "Это не наши игроки. Они были уволены еще две недели назад"
+22
-3
+19
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Кирилл
Ответ Goldstream
Респект игрокам «Зенита». Та ситуация, когда все (включая РФС) всё понимают, но ничего сделать не могут.
То, что делает руководство Зенита - это как раз осознанная реакция и безразличие на своих болельщиков.

Если ЦСКА, например, просто закрыл фанатку и не продает туда билеты, потому что это места активных болельщиков
То Зенит наплевал на них и сделал на Вираже трибуну для выступлений.
+24
-7
+17
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schwein
Отличный повод лишить всех игроков Зенита фануйди и тем самым свергнуть гегемона
+8
0
+8
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Саша Казанов
Вот так и затянут болельщиков обратно)
+7
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+6
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Спартак Уокер
Очень благодарен болельщикам Зенита они молодцы что так поступили
+7
-1
+6
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svaz
Ответ Goldstream
Респект игрокам «Зенита». Та ситуация, когда все (включая РФС) всё понимают, но ничего сделать не могут.
Это ход конем , отменят перед чем нибудь важным, к примеру, как пенсионную реформу протащили под ЧМ, психологически будет грамотный ход
+2
-1
+1
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Игорь Васильев
"Это не наш игрок, он уволился две недели назад"
+1
-1
0
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Vićtor Diaź
Красавчики
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Рекорд в наших сердцах
Отличный повод отправить зенит в пердив
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xoms
Ответ Кирилл
То, что делает руководство Зенита - это как раз осознанная реакция и безразличие на своих болельщиков. Если ЦСКА, например, просто закрыл фанатку и не продает туда билеты, потому что это места активных болельщиков То Зенит наплевал на них и сделал на Вираже трибуну для выступлений.
Объективно не красиво со стороны руководства Зенита, другая сторона медали, а у ЦСКА будь открыта фан трибуна стало ли больше болельщиков?
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9черное
Ответ MstAndreev
Александр Медведев: "Это не наши игроки. Они были уволены еще две недели назад"
Такую форму в любом военторге купить можно
0
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