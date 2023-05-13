Игроки «Зенита» показали баннер против Fan ID на чемпионском параде и скандировали «Fan ID – убийца футбола!» с фанатами
Игроки «Зенита» выступили против системы идентификации болельщиков на матчах Мир РПЛ.
Во время чемпионского парада один из футболистов команды из Санкт-Петербурга показал с автобуса баннер, на котором слова «Fan ID» были обведены в красный круг и перечеркнуты.
Находившиеся у автобуса болельщики при этом выкрикивали: «Fan ID – убийца футбола!»
Игроки присоединились к скандированию.
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Та ситуация, когда все (включая РФС) всё понимают, но ничего сделать не могут.
Если ЦСКА, например, просто закрыл фанатку и не продает туда билеты, потому что это места активных болельщиков
То Зенит наплевал на них и сделал на Вираже трибуну для выступлений.