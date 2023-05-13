Игроки «Зенита» показали баннер против Fan ID на чемпионском параде и скандировали «Fan ID – убийца футбола!» с фанатами

Игроки «Зенита» выступили против системы идентификации болельщиков на матчах Мир РПЛ.

Во время чемпионского парада один из футболистов команды из Санкт-Петербурга показал с автобуса баннер, на котором слова «Fan ID» были обведены в красный круг и перечеркнуты.

Находившиеся у автобуса болельщики при этом выкрикивали: «Fan ID – убийца футбола!»

Игроки присоединились к скандированию.

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