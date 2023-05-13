Глава РПЛ Алаев о посещаемости с Fan ID: «Зениту» – благодарность и уважение. Это ориентир для других»

Теги Зенит премьер-лига Россия Организация РПЛ болельщики Александр Алаев стадионы Fan ID Футбол

Глава РПЛ Александр Алаев назвал «Зенит» ориентиром в работе с болельщиками при Fan ID.

– На матче «Зенит» – «Спартак» был установлен рекорд сезона по посещаемости. Возможно, при всем негативе к бесплатной раздаче билетов на игры Питера модель по привлечению аудитории, которую выбрал клуб – правильная? Иначе ситуация по посещаемости совсем грустная.

– Ситуация с посещаемостью в РПЛ обсуждается. Если мы заговорили о матче в Петербурге, я бы хотел высказать благодарность и уважение «Зениту». По-разному можно относиться к методам привлечения аудитории, но если объективно и по фактам – центральный матч тура и чемпионата прошел в такой атмосфере.

Значит, возможно даже в нынешних реалиях собирать почти 50 тысяч зрителей. Клуб проделал колоссальную работу. Данная модель может быть ориентиром для других клубов, когда можно привлекать новую аудиторию, – сказал Алаев.

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66 комментариев

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blaugrano
А что ещё должен сказать верный холуй, которому хоть что, лишь бы на месте усидеть.
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Filipp Gorski
Ориентир загонять левых людей на матч и бесплатно раздавать билеты
+54
-14
+40
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Severfan
кто вообще этого кренделя хоть как-то воспринимает всерьёз?
+30
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Саша Пушкин
Ответ Чёрный Плащ˙
Давайте объективно: ФанАЙДИ придумали не клубы и не РПЛ. Все имеют на сегодня ту данность что имеют. Можно просто сидеть и возмущаться, а можно работать, как Зенит. Лучше иметь полные трибуны с бесплатными билетами, а можно задирать гордо голову и иметь пустые... Те кто получил билеты бесплатно таки сделали этот фанайди и есть вероятность, что в следующий раз придут уже за деньги. Да, все выше сказанное не отменяет того, что нужно высказываться за отмену этого фанайди т.к. это тупейшая и вреднейшая идея
Черный плащ, ты должен был бороться со злом, а не примкнуть и оправдывать его!
Последний герой детства зашкварился...
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Сергей Жарковский
Только отмена фануйди поможет вернуть на стадион болельщиков
+11
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CaSpeR-13
госпаде, какой бред, нас не один год лечили что трансляции матчей должны быть только платными потому что клубам надо зарабатывать а тут восторгаюся что клубы не зарабатывают. Пусть тогда и алаев без зарплаты работает
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СИ
Более 10 лет просидел генсеком рфс и вот результат - повысить посещаемость не за счёт качества футбола зрелищность футбола и соответственно повысить посещаемость - пиво на стадионы и бесплатная раздача билетов! И призыв к другим следовать примеру Зенита!
Лично у меня это в голове не укладывается!
Кто за какие заслуги держат Алаева в начальниках нашего футбола? Был в рфс стал в РПЛ !!!????
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Кирилл Шарапов
Ответ Чёрный Плащ˙
В смысле? Что другие клубы не могут раздать билеты и заработать на гамбургерах от этих людей? Стоимость проведения матча +- одинакова, что при пустых трибунах что при полных, только при полных клуб дополнительно заработает на продаже всяких ништяков
А если и билеты платные будут и дополнительно люди что-нибудь купят, так нельзя? Может отменить fan ID и не раздавать бесплатные билеты?
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Чёрный Плащ˙
Ответ Саша Пушкин
Черный плащ, ты должен был бороться со злом, а не примкнуть и оправдывать его! Последний герой детства зашкварился...
Я под колпаком у Мюлл... (((
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Кирилл.С-Пб
Ответ евГений
Какой режим, такая лига и клуб. Позорный холуйский клуб
И это говорит розовый?)))
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Кирилл.С-Пб
Ответ Ярослав Ройс
ага, учителя с их ЗП покупают мерч🤡
Моя мама до выхода на пенсию работала дефектологом в саду. 90 т.р. Сиди, обтекай
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krealpmoney
Ответ uralets46
А как звезды у вас появились возле ника?
поставь себе "люблю Зенит", и у тебя тоже будут :)
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antoshka-2
Ответ uralets46
А как звезды у вас появились возле ника?
это акция в честь победы Зенита и получения второй звезды на эмблеме. Вроде акция закончилась или ещё идёт.
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Дмитрий9779
Ответ Coodesnik
А что опять спартачек то сделал? Понятно,что позор на всю страну,но сейчас то что?
Всё как всегда,ни кто из них флаги НСДАП не осуждает,расизм в сторону вратаря сборной оправдывают,но парады в Лондоне проводят,позорище лютое конечно.
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WizerionII
О да, фиктивная посещаемость-это сильно. Не удивительно что именно Зенит это делает.
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Альтависта
Как же нелепо питерские отмазывают своё недоразумение...
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ЗЕНИТ65
Ответ Спартак Уокер
Просто билеты раздали бесплатно и все
Ага, а 150млн с неба прилетели.
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Кирилл.С-Пб
Ответ Андрей Климов
а в чем он не прав ? правда глаза колит ?
Ты подрасти сначала, сыночка
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Дави На кнопы
Алаев с Радимовым вчерась не вместе ли ухнули?))
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Digger86
Ответ Чёрный Плащ˙
Ну придумай иные способы, может тебя даже возьмут на хорошую зарплату в клуб
Я придумал - отменить фануйди
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Даниил Кораблёв
Ответ Filipp Gorski
Ориентир загонять левых людей на матч и бесплатно раздавать билеты
Не палите, пожалуйста, генеральную схему9
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uralets46
Ответ Сергей Жарковский
Только отмена фануйди поможет вернуть на стадион болельщиков
А как звезды у вас появились возле ника?
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shahmur
Питер как штрейхбрехер при режиме
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Чёрный Плащ˙
Ответ E.V.P.
Возможности у всех разные, Газпром может раздавать бесплатные билеты и все равно покупать дорогих игроков, а у кого-то и так бюджет небольшой, что бы что-то бесплатно делать. Были бы бюджеты у всех сопоставимы, и при таком раскладе у Зенита бы выходило все тоже самое что и сейчас, можно было бы ставить в пример.
В смысле? Что другие клубы не могут раздать билеты и заработать на гамбургерах от этих людей? Стоимость проведения матча +- одинакова, что при пустых трибунах что при полных, только при полных клуб дополнительно заработает на продаже всяких ништяков
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ЗЕНИТ65
Ответ E.V.P.
Возможности у всех разные, Газпром может раздавать бесплатные билеты и все равно покупать дорогих игроков, а у кого-то и так бюджет небольшой, что бы что-то бесплатно делать. Были бы бюджеты у всех сопоставимы, и при таком раскладе у Зенита бы выходило все тоже самое что и сейчас, можно было бы ставить в пример.
Спартак не стесняясь 3000 школьников на матчи загоняет.
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