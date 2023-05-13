Глава РПЛ Алаев о посещаемости с Fan ID: «Зениту» – благодарность и уважение. Это ориентир для других»

Глава РПЛ Александр Алаев назвал «Зенит» ориентиром в работе с болельщиками при Fan ID.

– На матче «Зенит» – «Спартак» был установлен рекорд сезона по посещаемости. Возможно, при всем негативе к бесплатной раздаче билетов на игры Питера модель по привлечению аудитории, которую выбрал клуб – правильная? Иначе ситуация по посещаемости совсем грустная.

– Ситуация с посещаемостью в обсуждается. Если мы заговорили о матче в Петербурге, я бы хотел высказать благодарность и уважение « ». По-разному можно относиться к методам привлечения аудитории, но если объективно и по фактам – центральный матч тура и чемпионата прошел в такой атмосфере.

Значит, возможно даже в нынешних реалиях собирать почти 50 тысяч зрителей. Клуб проделал колоссальную работу. Данная модель может быть ориентиром для других клубов, когда можно привлекать новую аудиторию, – сказал .