4 крымских клуба должны пройти лицензирование для ФНЛ до конца мая: «Мы ждали этого восемь лет»

Теги премьер-лига Россия РФС Первая лига Океан Вторая лига ФК Севастополь ТСК-Таврия Юрий Ветоха чемпионат Крыма Федерация футбола Крыма ТАСС Футбол

Четыре клуба из Крыма до конца мая планируют пройти лицензирование для вступления в ФНЛ.

Об этом сообщил заместитель председателя комитета Государственного совета Республики Крым по законодательству, бывший президент Крымского футбольного союза (КФС) Юрий Ветоха.

«Мы ждали этого восемь лет. Уверены, что крымские команды будут приняты в ФНЛ.

Четыре команды должны как раз до конца мая пройти все лицензионные обязательства, и мы верим, что они будут играть в российском чемпионате», – заявил Ветоха.

Ранее сообщалось, что ФНЛ примет «Севастополь», симферопольскую «Таврию», ялтинский «Рубин» и керченский «Океан» во Вторую лигу в случае прохождения лицензирования.

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45 комментариев

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Олег Иванов
9 лет же. Методичку про 8 лет пора переписать уже.
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Павел Ларичев
Восимь леееет
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Mypta3uh23
Ответ Ростовский
У Запада полыхает. Но пусть привыкают к реальности, что новые регионы России полностью интегрируются в российскую систему.
Когда поедешь с Ростовом на выезд в Харьков и Херсон? Интегрироваться в принятые регионы
+26
-3
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Геннадий Тимченко
а что они ожидают в июне, если надо обязательно успеть до конца мая❓
+18
-7
+11
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Leko
а смысл, люди похоже вообще не в теме, что происходит
+13
-6
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DavidRobertJosephBeckham
Ответ limidi
их и так нет и не будет до конца сво
Если допустят крымские клубы в российскую футбольную систему, то еврокубков не будет никогда.
+9
-2
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Влад Путман
Ну хз, может и не успеете до конца мая. Эффект линзы не за горами.
+6
-3
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Alex Slobodskikh
+4 бюджетных присоски
Найс поле для распила
+5
-3
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Павел Ларичев
Ответ Алексей Гусев
походу на луне живешь ты, какие предпосылки тому что Крым перейдет Украине?
Ясно.
Отрезвление будет жестким.
+3
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limidi
Ответ DavidRobertJosephBeckham
Еврокубки прощайте навсегда.
их и так нет и не будет до конца сво
+4
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goshforever
Ответ Олег Иванов
9 лет же. Методичку про 8 лет пора переписать уже.
Крымские клубы играли во втордиве и Кубке России первую половину сезона 2014/2015. Об этом многие уже забыли.
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goshforever
Клуб основан в 1976 году.
В 1978 году "Океан" стал бронзовым призером Чемпионата УССР среди коллективов физкультуры.
В 1979 году "Океан" дебютировал во второй лиге Первенства СССР.
В 1988 "Океан" занял 4-е место среди команд мастеров второй лиги Первенства СССР.
С 1992 года клуб сменил название на "Войковец", где принимал участие в Переходной (третьей) лиге Украины.
В 2010 году клуб был образован вновь под названием "Океан".
https://www.cfu2015.com/teams/fc-okean/ в пару кликов

Судя по тому, что "Океанов" в СССР хватало, видимо, было типовое название для клубов спортобщества под крышей каких-то рыболовных контор и министерств.
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Синий туман
Все пройдут. Или кто-то сомневается?Иначе нельзя.
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Алексей Гусев
Ответ Павел Ларичев
Ясно. Отрезвление будет жестким.
ну да, наркота отпускает всегда с проблемами) Так что завязывай.
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Алексей Гусев
Ответ Leko
а смысл, люди похоже вообще не в теме, что происходит
а что не так в происходящем? Что конкретно может быть непонятного?
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Кепка Клоппа
Ответ Алексей Гусев
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ну Крым явно не останется за Россией при таких раскладах
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Алексей Гусев
Ответ Кепка Клоппа
ну потому что пыня проиграет СВО, а по всем международным документам Крым является территорией Украины
а где обещенный наркоманогм и западом контрнаступ? Ты поизучай "международные документы" а потом умничай ок?
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тралмейстер
Ответ Кепка Клоппа
ну потому что пыня проиграет СВО, а по всем международным документам Крым является территорией Украины
А по всем российским документам Крым это Россия. Читайте конституцию.
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Алексей Гусев
Ответ Leko
а смысл, люди похоже вообще не в теме, что происходит
Комментарий удален пользователем
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Алексей Гусев
Ответ Eledsul1
Наивный Еврокубки будут через пять лет - скринь.
как бы не раньше...
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Владимир Великий
Через несколько месяцев все крымские клубы придётся размещать в Ростове, Краснодаре и Сочи?:)
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A K
Ещё подождите, а то потом обратно перелицензироваться. Одна морока.
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Олег Акимов
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Александр Каретников
ну-ну удачи
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kacnep
rip
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