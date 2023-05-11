4 крымских клуба должны пройти лицензирование для ФНЛ до конца мая: «Мы ждали этого восемь лет»
Четыре клуба из Крыма до конца мая планируют пройти лицензирование для вступления в ФНЛ.
Об этом сообщил заместитель председателя комитета Государственного совета Республики Крым по законодательству, бывший президент Крымского футбольного союза (КФС) Юрий Ветоха.
«Мы ждали этого восемь лет. Уверены, что крымские команды будут приняты в ФНЛ.
Четыре команды должны как раз до конца мая пройти все лицензионные обязательства, и мы верим, что они будут играть в российском чемпионате», – заявил Ветоха.
Ранее сообщалось, что ФНЛ примет «Севастополь», симферопольскую «Таврию», ялтинский «Рубин» и керченский «Океан» во Вторую лигу в случае прохождения лицензирования.
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Отрезвление будет жестким.
В 1978 году "Океан" стал бронзовым призером Чемпионата УССР среди коллективов физкультуры.
В 1979 году "Океан" дебютировал во второй лиге Первенства СССР.
В 1988 "Океан" занял 4-е место среди команд мастеров второй лиги Первенства СССР.
С 1992 года клуб сменил название на "Войковец", где принимал участие в Переходной (третьей) лиге Украины.
В 2010 году клуб был образован вновь под названием "Океан".
https://www.cfu2015.com/teams/fc-okean/ в пару кликов
Судя по тому, что "Океанов" в СССР хватало, видимо, было типовое название для клубов спортобщества под крышей каких-то рыболовных контор и министерств.