4 крымских клуба должны пройти лицензирование для ФНЛ до конца мая: «Мы ждали этого восемь лет»

Четыре клуба из Крыма до конца мая планируют пройти лицензирование для вступления в ФНЛ.

Об этом сообщил заместитель председателя комитета Государственного совета Республики Крым по законодательству, бывший президент Крымского футбольного союза (КФС) Юрий Ветоха.

«Мы ждали этого восемь лет. Уверены, что крымские команды будут приняты в .

Четыре команды должны как раз до конца мая пройти все лицензионные обязательства, и мы верим, что они будут играть в российском чемпионате», – заявил Ветоха.

Ранее сообщалось, что ФНЛ примет «Севастополь», симферопольскую «Таврию», ялтинский «Рубин» и керченский «Океан» во Вторую лигу в случае прохождения лицензирования.