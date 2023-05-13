Джикия о красной Денисову: «Удаления не было. Вы видели касание? Получается, можно кричать и удаляться? Давайте теперь на звук реагировать»

Защитник «Спартака» Георгий Джикия возмущен удалением Даниила Денисова в игре с «Химками».

«Только что посмотрел эпизод. Вы видели касание? Получается, можно кричать и удаляться? Ну давайте теперь на звук реагировать.

Ошибка это или нет – для этого есть люди, которые разбираются в этом. Подождем, посмотрим, что скажут. Такое бывает к концу сезона. Судейство не хочу обсуждать.

Я обсуждаю момент с удалением нашего футболиста, которого считаю, что не было, посмотрев повтор, я в этом убедился. Если мы будем за звук свистеть фолы, то давайте тогда потерпим три тура. И будем так каждый год играть. Из года в год будет все одно и то же.

Не знаю, что у вас произошло на пресс‑конференции. Но в раздевалке мы переговорили. Понятное дело, что все недовольны результатом сегодня. Но впереди еще важные игры. Поэтому – все впереди», – сказал .

Денисов получил удаление без стыка, Промес открыл дыру в стенке, а на 90+2 загубил контратаку. Что случилось в Химках?