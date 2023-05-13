Джикия о красной Денисову: «Удаления не было. Вы видели касание? Получается, можно кричать и удаляться? Давайте теперь на звук реагировать»

Теги Спартак Химки премьер-лига Россия судьи Георгий Джикия Евгений Кукуляк Даниил Денисов Футбол

Защитник «Спартака» Георгий Джикия возмущен удалением Даниила Денисова в игре с «Химками».

«Только что посмотрел эпизод. Вы видели касание? Получается, можно кричать и удаляться? Ну давайте теперь на звук реагировать.

Ошибка это или нет – для этого есть люди, которые разбираются в этом. Подождем, посмотрим, что скажут. Такое бывает к концу сезона. Судейство не хочу обсуждать.

Я обсуждаю момент с удалением нашего футболиста, которого считаю, что не было, посмотрев повтор, я в этом убедился. Если мы будем за звук свистеть фолы, то давайте тогда потерпим три тура. И будем так каждый год играть. Из года в год будет все одно и то же.

Не знаю, что у вас произошло на пресс‑конференции. Но в раздевалке мы переговорили. Понятное дело, что все недовольны результатом сегодня. Но впереди еще важные игры. Поэтому – все впереди», – сказал Джикия.

Денисов получил удаление без стыка, Промес открыл дыру в стенке, а на 90+2 загубил контратаку. Что случилось в Химках?

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31 комментарий

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Александр Малышев
Ответ aleksei08
Заканчивать надо клоун аду с этим сраным газпромовским чемпионатом, пуст ь они там свои купленные чемпионаты сами с собой играют, Ростову Спартаку крыльям итд, снятся, пусть петухи играют.
Особенно Ростову, каторый по два пенальти за матч бьёт😂😂😂.
+33
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+32
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aleksei08
Заканчивать надо клоун аду с этим сраным газпромовским чемпионатом, пуст ь они там свои купленные чемпионаты сами с собой играют, Ростову Спартаку крыльям итд, снятся, пусть петухи играют.
+42
-23
+19
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Lampo
КукуЛига, говорить не о чем, пока судят кукуяны и кукуляки
+17
-2
+15
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Petr Denisov
Думал, что после Кукуяна дно достигнуто.

Ошибся, Кукуляка это дно пробил и сделал все, чтобы убить футбол.

Что с ВАР, что без него результат один, тянут вверх один Зенит.
+11
-5
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Valentin Kompaneytsev
У Денисова не было стыка с соперником, о какой жёлтой можно говорить.
+4
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Akmor
Ответ belikovda.90
Я Вам напомню как удалили игрока Тульского Арсенала за разговоры в кубковой игре против Спартака. Тогда спартачи объясняли, что нельзя ругатся с судьёй и нужно уважать
А этот тут причем? Сегодня и Пруцев получил желтую за споры с судьей, когда побежал к судье пенальти выпрашивать.
+4
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Ильдар Фарукшин
Ответ belikovda.90
Я Вам напомню как удалили игрока Тульского Арсенала за разговоры в кубковой игре против Спартака. Тогда спартачи объясняли, что нельзя ругатся с судьёй и нужно уважать
Ещё 10 лет назад спомни. Ахмат 1 тур Рубус удалили. Всё будет хорошо типа, судить будем адекватно. И понеслось "элитное" судейсво😊😊😊
+3
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mitos
Ответ Мукунку хороший
А Карасёв прям эталон.? Такой же.. Безнаказанность привела к этой ситуации.. Вспоминая бабушек..- Сталина на вас нет)))
В этом болоте он король!))
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murzzzzzilka
Ответ Panki hoi
Судья не прав, там нет жёлтой, надо было прямую красную давать за безрассудный фол.
А пенальти не надо было часом за это поставить?
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Tigo_Volchara93
Ха. Только в „ развивающейся“ РПЛ такое может быть. Ну цирк же
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Akmor
Ответ trav
На повторе отлично смотреть , постфактум все умные и глазастые. Я сейчас не в пользу Зенита пишу или кого-то еще. Но у нас граница дозволенной критики арбитров ошеломляющая. В АПЛ зачастую такие же ошибки каждый тур. Каждый. В Бундеслиге недавно Боруссию просто убили в матче когда не дали 100% пенальти. Но у них НЕ ПОЗВОЛЕНО вот так в открытую поливать арбитров. Да, они ошибаются. Как и у нас. И с вар и без. Но у нас любая сошка типа комментатора думает, что имеет право в открытую гнать на арбитров. Так нельзя. Потому что всегда будут недовольные. Я считаю надо запретить публичную критику арбитров в первую очередь от сотрудников команд, от всех сотрудников вещателя (Матч-тв). Если есть вопросы - решать их на заседаниях, после разбора. А не вот так как сейчач, когда все наезжают на всех
С чего бы надо запретить?
Судьи - боги, которых нельзя обсуждать?
Судья - такой же участник мачта и его можно и НУЖНО обсуждать.
Как и заставлять их комментировать ВСЕ свои решения после матча (как часть пресс-конференции).
Тогда судьи будут не просто убегать от критики, а принимать куда более адекватные решения.

И обязательно давать аудио переговоров в прямом эфире.
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Максим Новиков
Ответ aleksei08
Заканчивать надо клоун аду с этим сраным газпромовским чемпионатом, пуст ь они там свои купленные чемпионаты сами с собой играют, Ростову Спартаку крыльям итд, снятся, пусть петухи играют.
Зенит чемпионом уже стал, а мясным до сих пор заговоры мерещатся. Какой смысл Спартак топить?) логику включи
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Fatty Toni
Ответ aleksei08
Заканчивать надо клоун аду с этим сраным газпромовским чемпионатом, пуст ь они там свои купленные чемпионаты сами с собой играют, Ростову Спартаку крыльям итд, снятся, пусть петухи играют.
Правильно, Лёха, говоришь! Снимайтесь с этого несчастного газпромчемпионата, нечего вам тут делать. Да и воздух сразу станет чище.
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Petr Denisov
Ответ Александр Малышев
Особенно Ростову, каторый по два пенальти за матч бьёт😂😂😂.
Посмотрим когда на матч Спартак - ЦСКА арбитра назначат.
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Panki hoi
Ответ murzzzzzilka
А пенальти не надо было часом за это поставить?
Пенальти и 15 очков штрафа, как Ювентусу, на следующий сезон в пердив без права возвращения в течение 10 лет, игрока в тюрьму, тренера в ссылку.
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murzzzzzilka
Ответ Akmor
А этот тут причем? Сегодня и Пруцев получил желтую за споры с судьей, когда побежал к судье пенальти выпрашивать.
Наверное, он красную бы хотел
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Petr Denisov
Ответ murzzzzzilka
Карасев или Безбородов:) вот увидите
Опередели меня 👍
Карась или Барбер, на ВАР Мешок или Ку-ку...
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murzzzzzilka
Ответ Petr Denisov
Посмотрим когда на матч Спартак - ЦСКА арбитра назначат.
Карасев или Безбородов:) вот увидите
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mitos
Какой чемпионат такие судьи. Один Карасев на может судить все матчи.
+4
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Мукунку хороший
Ответ mitos
Какой чемпионат такие судьи. Один Карасев на может судить все матчи.
А Карасёв прям эталон.? Такой же.. Безнаказанность привела к этой ситуации.. Вспоминая бабушек..- Сталина на вас нет)))
+1
-1
0
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Евгений Крюков
Идут годы: в России обсуждают что угодно, но не футбол.
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Павел Ермаков
Бедные судьи.Будут не только зрение проверять,но и слух.Проигравшие скажут,что опять судья глухой попался.
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Евгений Якутов
Все верно сказал
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Ильдар Фарукшин
Согласен кэп
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