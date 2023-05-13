Джикия о красной Денисову: «Удаления не было. Вы видели касание? Получается, можно кричать и удаляться? Давайте теперь на звук реагировать»
Защитник «Спартака» Георгий Джикия возмущен удалением Даниила Денисова в игре с «Химками».
«Только что посмотрел эпизод. Вы видели касание? Получается, можно кричать и удаляться? Ну давайте теперь на звук реагировать.
Ошибка это или нет – для этого есть люди, которые разбираются в этом. Подождем, посмотрим, что скажут. Такое бывает к концу сезона. Судейство не хочу обсуждать.
Я обсуждаю момент с удалением нашего футболиста, которого считаю, что не было, посмотрев повтор, я в этом убедился. Если мы будем за звук свистеть фолы, то давайте тогда потерпим три тура. И будем так каждый год играть. Из года в год будет все одно и то же.
Не знаю, что у вас произошло на пресс‑конференции. Но в раздевалке мы переговорили. Понятное дело, что все недовольны результатом сегодня. Но впереди еще важные игры. Поэтому – все впереди», – сказал Джикия.
Денисов получил удаление без стыка, Промес открыл дыру в стенке, а на 90+2 загубил контратаку. Что случилось в Химках?
Ошибся, Кукуляка это дно пробил и сделал все, чтобы убить футбол.
Что с ВАР, что без него результат один, тянут вверх один Зенит.
Судьи - боги, которых нельзя обсуждать?
Судья - такой же участник мачта и его можно и НУЖНО обсуждать.
Как и заставлять их комментировать ВСЕ свои решения после матча (как часть пресс-конференции).
Тогда судьи будут не просто убегать от критики, а принимать куда более адекватные решения.
И обязательно давать аудио переговоров в прямом эфире.
Карась или Барбер, на ВАР Мешок или Ку-ку...