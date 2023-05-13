Соболев о судьях: «Володька Быстров будет рассказывать, что я плачу, но они ошибаются. Раньше думал, что «Спартак» убивают, но понял, что некоторым не хватает квалификации»
Александр Соболев высказался о низкой квалификации судей после 1:1 с «Химками».
В конце первого тайма матча с «Химками» судья Евгений Кукуляк удалил защитника «Спартака» Даниила Денисова, показав ему вторую желтую карточку.
– Мы играем неплохо и зачастую вот такие ошибки приводят вот к таким результатам.
– Судейские?
– Ну... Не хочу. Ну да, ладно, я уже говорил про судей. Да, я считаю, что да.
Опять же там начнут... Володька Быстров будет рассказывать, что я плачу и так далее, но так и есть – судьи ошибаются не в нашу пользу.
– С чем ты это связываешь?
– Честно, раньше думал, что нас убивают, но сегодня понял, что некоторым судьям просто не хватает квалификации, и они не чувствуют ту грань, которую они могут позволить в каких-то моментах. Бывает, они теряют контроль над игрой, вот и все, – сказал нападающий «Спартака».
Недавно Владимир Быстров сказал об игре «Спартака» с «Зенитом»: «Соболев плачет, что в Питере ему не дали сыграть, а должен тянуться к уровню Малкома, Клаудиньо».
Денисов получил удаление без стыка, Промес открыл дыру в стенке, а на 90+2 загубил контратаку. Что случилось в Химках?
Таких до любительских соревнований нельзя допускать.
Спартак играл плохо, но это никак не оправдывает отвратительное судейство, за которое, как видим, никакого серьезного наказание не следует. Пару месяцев посудил ФНЛ - и снова портить матчи в высшей лиге.
Для объективности.
Ах, да, питерские и объективность - это параллельные прямые:)
20 тур - в матче с Оренбургом Литвинова не наказали второй ЖК;
21 тур - в матче с Ахматом фол Зобнина в штрафной, не наказаны пенальти;
22 тур - в матче с Динамо назначена липовая пенка на ничью;
23 тур - в матче с Торпедо, как минимум, 1 липовая пенка из трёх пробитых;
24 тур - в матче с Краснодаром не назначили пенальти за фол на Сперцяне;
25 тур - в матче с Ростовом после окончания 3 добавленных минут, Левников не зафиксировал ни одного фола на игроках Ростова (из трех на половине поля Спартака), и дал разыграть угловой с которого кб-шные забили. Про то, что Соболева за его удары локтями должны были удалять в первом тайме и вовсе можно не говорить.
Литвинов играл в мяч. Это не оранжевая карточка ни разу, но жёлтую можно было бы дать за опасную игру. По Чернову на карточку похоже, но не 100%, так как Руденко выскакивал из-за спины, Чернов локти не поднимал высоко, просто Руденко гораздо меньше ростом. Похоже на фол в финале Кубка и на недавний пенальти в ворота Спартака в игре с Факелом, когда игроки соперника натыкаются на локоть будучи в проигрышной позиции и по факту не борясь за мяч.