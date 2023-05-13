Соболев о судьях: «Володька Быстров будет рассказывать, что я плачу, но они ошибаются. Раньше думал, что «Спартак» убивают, но понял, что некоторым не хватает квалификации»

Александр Соболев высказался о низкой квалификации судей после 1:1 с «Химками».

В конце первого тайма матча с «Химками» судья Евгений Кукуляк удалил защитника «Спартака» Даниила Денисова, показав ему вторую желтую карточку.

– Мы играем неплохо и зачастую вот такие ошибки приводят вот к таким результатам.

– Судейские?

– Ну... Не хочу. Ну да, ладно, я уже говорил про судей. Да, я считаю, что да.

Опять же там начнут... Володька Быстров будет рассказывать, что я плачу и так далее, но так и есть – судьи ошибаются не в нашу пользу.

– С чем ты это связываешь?

– Честно, раньше думал, что нас убивают, но сегодня понял, что некоторым судьям просто не хватает квалификации, и они не чувствуют ту грань, которую они могут позволить в каких-то моментах. Бывает, они теряют контроль над игрой, вот и все, – сказал нападающий « ».

Недавно Владимир Быстров сказал об игре «Спартака» с «Зенитом»: «Соболев плачет, что в Питере ему не дали сыграть, а должен тянуться к уровню Малкома, Клаудиньо».

Денисов получил удаление без стыка, Промес открыл дыру в стенке, а на 90+2 загубил контратаку. Что случилось в Химках?