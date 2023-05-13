Соболев о судьях: «Володька Быстров будет рассказывать, что я плачу, но они ошибаются. Раньше думал, что «Спартак» убивают, но понял, что некоторым не хватает квалификации»

Теги Спартак Химки Владимир Быстров премьер-лига Россия судьи Александр Соболев Евгений Кукуляк Футбол

Александр Соболев высказался о низкой квалификации судей после 1:1 с «Химками».

В конце первого тайма матча с «Химками» судья Евгений Кукуляк удалил защитника «Спартака» Даниила Денисова, показав ему вторую желтую карточку.

– Мы играем неплохо и зачастую вот такие ошибки приводят вот к таким результатам.

– Судейские?

– Ну... Не хочу. Ну да, ладно, я уже говорил про судей. Да, я считаю, что да.

Опять же там начнут... Володька Быстров будет рассказывать, что я плачу и так далее, но так и есть – судьи ошибаются не в нашу пользу.

– С чем ты это связываешь?

– Честно, раньше думал, что нас убивают, но сегодня понял, что некоторым судьям просто не хватает квалификации, и они не чувствуют ту грань, которую они могут позволить в каких-то моментах. Бывает, они теряют контроль над игрой, вот и все, – сказал нападающий «Спартака».

Недавно Владимир Быстров сказал об игре «Спартака» с «Зенитом»: «Соболев плачет, что в Питере ему не дали сыграть, а должен тянуться к уровню Малкома, Клаудиньо».

Денисов получил удаление без стыка, Промес открыл дыру в стенке, а на 90+2 загубил контратаку. Что случилось в Химках?

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59 комментариев

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Кузбасс
Вернули Кукуляка в РПЛ)
Таких до любительских соревнований нельзя допускать.
+32
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+26
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Лор'темар Терон
Ответ rugbyfan
Если спартаковцу отрубить голову. Он еще час будет жаловаться на судейство
А Кукуляк хорошо судил, чтобы его не упоминать? Напоминаю, его прошлый матч закончился крупным скандалом (тот самый матч Зенит-Динамо). И это далеко не единственные косяки в его карьере.
Спартак играл плохо, но это никак не оправдывает отвратительное судейство, за которое, как видим, никакого серьезного наказание не следует. Пару месяцев посудил ФНЛ - и снова портить матчи в высшей лиге.
+25
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+21
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44ndfwwgbr
Ответ Евгений Садчиков
А как ты кидаешься на судей и постоянно орёшь на них, и они бояться показать тебе красную за твои истерики и локти, это наверно другое, так?
А как на них не орать, когда они творят чёрт знает что? Не Спартак они убивают, а футбол в России.
+22
-7
+15
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Удар Кержакова
Соболеву конечно грех жаловаться на судейство в этом сезоне. Судьи его прощают больше, чем любого игрока рпл. Только в матчем с Краснодаром ЭСК признало, что его надо было удалять 2 раза.
+29
-16
+13
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Евгений Садчиков
А как ты кидаешься на судей и постоянно орёшь на них, и они бояться показать тебе красную за твои истерики и локти, это наверно другое, так?
+26
-16
+10
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Arkadiy Gyzenko
Кукуян, кукуляк-кукушата!
+2
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belikovda.90
Ответ murzzzzzilka
Говорить об отрывах зенита - дурной тон для любого умного человека.
как и о титулованности Спартака в принципе
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Иван Правспарт
Просто многие "ссудьи", боятся потерять своё место ,под солнцем РПЛ.
+2
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alexsem69
Ждём ответа от Володьки
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Никита Самарин
Квалификация российских судей 🤦‍♂️
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murzzzzzilka
Ответ Камбоджа Иванов
Почему Сблев не говорил о судействе, когда ошибки были в их пользу? 20 тур - в матче с Оренбургом Литвинова не наказали второй ЖК; 21 тур - в матче с Ахматом фол Зобнина в штрафной, не наказаны пенальти; 22 тур - в матче с Динамо назначена липовая пенка на ничью; 23 тур - в матче с Торпедо, как минимум, 1 липовая пенка из трёх пробитых; 24 тур - в матче с Краснодаром не назначили пенальти за фол на Сперцяне; 25 тур - в матче с Ростовом после окончания 3 добавленных минут, Левников не зафиксировал ни одного фола на игроках Ростова (из трех на половине поля Спартака), и дал разыграть угловой с которого кб-шные забили. Про то, что Соболева за его удары локтями должны были удалять в первом тайме и вовсе можно не говорить.
А где тут ошибки против Спартака?
Для объективности.
Ах, да, питерские и объективность - это параллельные прямые:)
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murzzzzzilka
Ответ belikovda.90
Дельфин, если бы твоя команда имела бы класс и мастерство, то и в 10 можно обыгрывать предпоследнюю команду лиги. Но этого нет у Спартака. Есть только нытьё про ошибки против Спартака и молчание, когда ошибаются в пользу Спартака
Может, тогда на матчи с Химками все должны выходить в меньшинстве? Или только Спартак?
+4
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Колбаскер тут
Соболев прозрел к 27 годам. Даже не знаю плакать или смеяться
+3
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Камбоджа Иванов
Почему Сблев не говорил о судействе, когда ошибки были в их пользу?

20 тур - в матче с Оренбургом Литвинова не наказали второй ЖК;
21 тур - в матче с Ахматом фол Зобнина в штрафной, не наказаны пенальти;
22 тур - в матче с Динамо назначена липовая пенка на ничью;
23 тур - в матче с Торпедо, как минимум, 1 липовая пенка из трёх пробитых;
24 тур - в матче с Краснодаром не назначили пенальти за фол на Сперцяне;
25 тур - в матче с Ростовом после окончания 3 добавленных минут, Левников не зафиксировал ни одного фола на игроках Ростова (из трех на половине поля Спартака), и дал разыграть угловой с которого кб-шные забили. Про то, что Соболева за его удары локтями должны были удалять в первом тайме и вовсе можно не говорить.
+12
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Ильдар Фарукшин
Соболь не обращай внимание на козлов. Сегодня смотрелся хорошо
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Peter Parker
Завидую болельщикам Зенита, что у них есть свободное время, чтобы смотреть матчи Спартака даже с Химками. Более того, чтобы зайти и оставить комментарий к интервью Соболева. А у некоторых еще и видео найти в вк, чтобы и его добавить, а то и целую пасту. Хорошо, что их теперь маркируют, сразу видно этих личностей
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Игорь Стукачев
Прав Кадыров, судьи продажные или даже куплены газпромом.
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Сергей Ольхов
Ответ Из Парижа с любовью
Игрокам Спартака не хватает квалификации. Учитывая их уровень, такие клубы как Химки они должны в 8-9 м выносить.
Да чего уж там, можно и втроём - пятером, это же подвал лиги! Приглашаем вас экспертом на С""ч- ТВ , очень нужен ваш экспертный АнАлиз
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\\\ VORON ///
Ответ Goldstream
По сегодняшней игре так и можно сказать. Удаление у "Спартака" - левое. Но во втором тайме точно должен был удаляться Чернов и получать оранжевую Литвинов.
Не было бы во втором тайме ни того, ни другого. При игре в равных составах Химки один раз дошли до ворот Спартака, когда забили гол после левого штрафного. А если так говорить, то Гулиев в первом тайме тоже должен был получить горчичник (а во втором красную, после второй показанной ему карточки). Голубовича судья тоже пожалел и не дал жёлтую карточку, которая судя по карточкам Денисова должна была быть выписана.
Литвинов играл в мяч. Это не оранжевая карточка ни разу, но жёлтую можно было бы дать за опасную игру. По Чернову на карточку похоже, но не 100%, так как Руденко выскакивал из-за спины, Чернов локти не поднимал высоко, просто Руденко гораздо меньше ростом. Похоже на фол в финале Кубка и на недавний пенальти в ворота Спартака в игре с Факелом, когда игроки соперника натыкаются на локоть будучи в проигрышной позиции и по факту не борясь за мяч.
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belikovda.90
Ответ murzzzzzilka
Может, тогда на матчи с Химками все должны выходить в меньшинстве? Или только Спартак?
А что вы хотите от вашей обороны? как умеют, так и играют Или судьи должны закрывать глаза на фолы спартачей?
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murzzzzzilka
Ответ belikovda.90
А что вы хотите от вашей обороны? как умеют, так и играют Или судьи должны закрывать глаза на фолы спартачей?
Ну, на чужие фолы они легко их закрывают.
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belikovda.90
Ответ murzzzzzilka
Ну, на чужие фолы они легко их закрывают.
Как и на фолы дельфина
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Max Kochetkov
Аршавин и Быстров хоть какую-то правду-матку рубят на федеральном канале о нашем бездарном судействе, не боятся высмеивать и ржать в прямом эфире над этой клоунадой, которой в ламповые нулевые было не так много как сейчас. Хотя и там хватало беспредела, вроде судейства покойного Петтая и синяков Каньенды от своих же, после пенальти Ростова(тогда это не было мейнстримом), который реализовал Калачёв, взявшись за голову(б##, что я наделал)..
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murzzzzzilka
Ответ belikovda.90
как и о титулованности Спартака в принципе
Правда что ль?:))))))))
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savik-A.M.
Ответ Удар Кержакова
Соболеву конечно грех жаловаться на судейство в этом сезоне. Судьи его прощают больше, чем любого игрока рпл. Только в матчем с Краснодаром ЭСК признало, что его надо было удалять 2 раза.
Чем в этом матче не угодил Соболь , конкретно в этом а не вспоминать событие годичной давности?
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