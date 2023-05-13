Семак о настрое «Зенита»: «Мы должны всегда соответствовать занимаемому месту и показывать максимум»

Теги Зенит Сергей Семак премьер-лига Россия Краснодар Футбол

Сергей Семак объяснил, почему «Зенит» не снижает планку качества игры после чемпионства.

– Это ваш пятый матч сразу после чемпионского титула, и вы ни разу не проиграли: три победы и две ничьих. Как удается настраивать команду на такие матчи? Обычно это трудно...

– Как раз по первому тайму немножко не хватило эмоций и настроя, их было много выплеснуто.

Что касается второго тайма, здесь хоть и пропустили, но качество игры и то давление, которое мы оказывали, было существенно выше, чем в первом тайме.

А что касается настроя, думаю, мы должны всегда соответствовать месту, которое занимаем, всегда отталкиваться от нашей игры, всегда показывать наш максимум – независимо от каких-либо обстоятельств, будь мы чемпионы или нет. Нужно выходить и выкладываться на 100 процентов и делать хорошо свою работу, радовать болельщиков – не только тех, которые смогли прийти на стадион, но и тех, кто по многим причинам не смогли прийти на стадион или тех, которые болеют по всей России за наш клуб.

Мы стараемся их радовать результативной игрой, потому что болельщики кроме побед еще любят забитые мячи, – сказал главный тренер «Зенита» после ничьей с «Краснодаром» (2:2) в 27-м туре Мир РПЛ.

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4 комментария

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Александр Жердин
Да вся эта мишура с выходом на поле в золотых футболках - не для меня лично. Я понимаю одеть их после матча на вручение медалей, а то каким то колхозом попахивает. А матч показал ( да и весь сезон), что в команде минимум две проблемных позиции. Центрального нападающего и вратаря. Кержаков, спасибо тебе, но у тебя не тот уровень, что надо Зениту. Ваня Сергеев не плох, но только как джокер, выходящий на замену. Про Кассьерру я уже не раз писал. Ну не его команда Зенит. Так как то....
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Oleg Olegov
Связка Алип-Чистяков это жесть(
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voka25
Зенит играл , как будто после долгого переезда - еле-еле двигались, пока второй гол не пропустили.
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