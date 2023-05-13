Помощник Семака Оливейра: «Малкому было трудно конкурировать с Месси в «Барсе», в «Зените» он преобразился»

Тренер «Зенита» Вильям Оливейра высоко отозвался о Малкоме.

– Испанская пресса назвала «Царем РПЛ», заметив при этом, что в свое время в «Барселоне» он был предметом насмешек, а теперь совсем другой игрок. Как вам такое?

– Малком проводит очень хороший сезон. Думаю, с этим никто не поспорит. Он не только много забивает, но и очень полезен на поле в принципе. Вы сами видите, как он играет.

Но Малком молодец еще и потому, что за последние годы очень сильно прибавил по части профессионализма: отношению к тренировкам, восстановлению. То есть он себя планомерно готовил к нынешнему успеху, который неслучаен. А еще он скоро станет отцом, это тоже очень вдохновляет. В общем, нынешний Малком – это отнюдь не случайность.

Ну, а насчет того, что пишут в Испании. Все прекрасно понимают, что в «Барселоне» ему было очень сложно конкурировать с Лионелем Месси. Малком молодец, что так преобразился, показал и доказал, что он очень сильный игрок. В том числе и в олимпийской сборной Бразилии, – сказал помощник .