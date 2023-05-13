Помощник Семака Оливейра: «Малкому было трудно конкурировать с Месси в «Барсе», в «Зените» он преобразился»

Теги Зенит Сергей Семак премьер-лига Россия Лионель Месси Вильям Оливейра Малком Матч ТВ Футбол

Тренер «Зенита» Вильям Оливейра высоко отозвался о Малкоме.

– Испанская пресса назвала Малкома «Царем РПЛ», заметив при этом, что в свое время в «Барселоне» он был предметом насмешек, а теперь совсем другой игрок. Как вам такое?

 – Малком проводит очень хороший сезон. Думаю, с этим никто не поспорит. Он не только много забивает, но и очень полезен на поле в принципе. Вы сами видите, как он играет.

Но Малком молодец еще и потому, что за последние годы очень сильно прибавил по части профессионализма: отношению к тренировкам, восстановлению. То есть он себя планомерно готовил к нынешнему успеху, который неслучаен. А еще он скоро станет отцом, это тоже очень вдохновляет. В общем, нынешний Малком – это отнюдь не случайность.

Ну, а насчет того, что пишут в Испании. Все прекрасно понимают, что в «Барселоне» ему было очень сложно конкурировать с Лионелем Месси. Малком молодец, что так преобразился, показал и доказал, что он очень сильный игрок. В том числе и в олимпийской сборной Бразилии, – сказал помощник Сергея Семака.

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7 комментариев

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Игорь Климов
Вообще-то всем игрокам в мире сложно конкурировать с гением футбола - Лео Месси.
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dreamstep
В Зените конкурирует с Бакаевым, который спокойно кайфует на скамейке.
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Oleg Olegov
Ответ Pelerin
О, прямо с Месси? Видимо, Малком просто кудесник ногомяча, раз он именно с Месси конкурировал, а не с условными Боянами)
Да, прям с Месси, прикинь)
Если б прям был не нужен, то вряд ли бы его так у Ромы перехватывали.
Да и Черышев когда-то под Роналду сидел, всякое бывает в футболе.
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Oleg Olegov
Ну с Реалом тогда мощно сыграл, а больше особо его и не помню, там было без шансов.
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