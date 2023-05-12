Глава РПЛ Алаев: «Момент с Ренаном и Бальде и фол Бейла на Кузяеве для меня идентичны. Хочется идентичных решений от судей»

Теги Спартак Зенит премьер-лига Россия судьи Александр Алаев Кейта Бальде Матч ТВ Павел Кукуян Роберт Ренан Футбол

Александр Алаев оценил эпизод с возможным пенальти в ворота «Зенита» в игре со «Спартаком».

Петербуржская команда одержала побуду со счетом 3:2 в 26-м туре Мир РПЛ.

Перед вторым голом «Зенита» Роберт Ренан наступил на ногу Кейта Бальде в штрафной площади. Арбитр Павел Кукуян не усмотрел в этом повода для пенальти.

– Наступ на ногу Бальде в матче с «Зенитом»?

– Для начала я хочу сказать, что я – очень плохой судья.

Для меня лично это идентичный момент, что и момент с наступом Бейла [в ситуации с Далером Кузяевым в матче «Крыльев» и «Зенита», когда пенальти был назначен].

Хочется, чтобы судьями выносились идентичные решения в идентичных моментах, – сказал президент РПЛ Александр Алаев.

«Спартак» не получил пенальти с «Зенитом», потому что был «неакцентированный наступ». Это что-то новенькое

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30 комментариев

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Александр Жердин
Без клубных пристрастий могу сказать одно , Алаев озвучил главное - одинаковые моменты должны судится одинаково. Но эта проблема стоит давно. В одном случае наступ - пенальти, в другом - становится недостаточно интенсивным. В одном случае удар локтём в борьбе за верховой мяч -ЖК, в другом - без наказания. И что такое силовая борьба? Судьи очень часто путают силовую игру с грязной. С каких таких пор захваты, зацепы, хватание за футболку стали силой манерой игры? Ну и подкаты,тоже хотелось бы единообразия в оценке эпизода.
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ZarvuR2020
Ответ Andrew Petrov
Кукуян всегда судит в пользу Зенита,матч первого круга с ЦСКА помнится он решил её в пользу хозяев и Питер ушел в отрыв
А что он там решил? Или у ЦСКА офсайда не было
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Кирилл.С-Пб
Ответ Wiley Fox
Так расскажи всё Кто клоуна каманцева посадил управлять кукуянами/ивановыми Почему из города на каналах 6 судей(то есть, за тур могут отсудить больше половины матчей тура, обеспечив результат, нужный Газпрому) Почему отстраненный УЕФА в 2021 году на 10(десять!) лет от любой футбольной деятельности питерский лапочкин в этом туре вдруг инспектор матча Почему казарцев судит ---- Список бесконечно можно продолжать...
6 судей? Даже интересно стало
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freeman123
А момент с бьющим Бальде в спину лежащего Клаудиньо для этого товарища, какой? Хотелось бы что б спрашивали о всех спорных моментах, а не только по поводу заремитов
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ZarvuR2020
Ну они ведь не идентичны...
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Виталик Украинский
Ответ Александр Жердин
Без клубных пристрастий могу сказать одно , Алаев озвучил главное - одинаковые моменты должны судится одинаково. Но эта проблема стоит давно. В одном случае наступ - пенальти, в другом - становится недостаточно интенсивным. В одном случае удар локтём в борьбе за верховой мяч -ЖК, в другом - без наказания. И что такое силовая борьба? Судьи очень часто путают силовую игру с грязной. С каких таких пор захваты, зацепы, хватание за футболку стали силой манерой игры? Ну и подкаты,тоже хотелось бы единообразия в оценке эпизода.
Дьявол кроется в деталях...(с), в нашем случае, в ставшей "модной" судейской тенденции: высоко допустимой планки единоборств. По этой причине и возникают скандальные ситуации, потому что у каждого судьи своя высота планки. А судить всего лишь надо по правилам: подкат всегда считался подкатом, когда не затронуты ноги соперника. Силовая борьба - это давление в игровом эпизоде плечом или корпусом, но не хватание за майку или толчки руками. Для многих физруков "высокая планка единоборств" прикрытие их бездарной деятельности, единственная возможность добыть жалкое очко. Нужна политическая воля заставить судей судить по правилам. Это конечно чревато всемирным плачем, но появится шанс что физруки уйдут на пенсию, а творческие тренера перестроятся и получат свой шанс.
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Футболшоу
Ответ Andrew Petrov
Кукуян всегда судит в пользу Зенита,матч первого круга с ЦСКА помнится он решил её в пользу хозяев и Питер ушел в отрыв
главное в лужу пустить воздух. да?
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Senchas
Ответ ZarvuR2020
Вообще это ещё больше напоминает ту руку Ракицкого. Когда всё инфополе под видом поиска справедливости пытается доказать, что Спартак убили. Хотя есть пример такого же момента в практике ЭСК, но всё медиапространство упорно его игнорирует.
это когда он лежал, вытянув руку, а мяч ему в бедро попал и прокатился параллельно?)
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Senchas
Ответ ZarvuR2020
А что он там решил? Или у ЦСКА офсайда не было
оказывается кукуян решил, а не боковой, который флажок поднял)
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ZarvuR2020
Вообще это ещё больше напоминает ту руку Ракицкого. Когда всё инфополе под видом поиска справедливости пытается доказать, что Спартак убили. Хотя есть пример такого же момента в практике ЭСК, но всё медиапространство упорно его игнорирует.
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King_X
Вооот! Главное, что смущает
Вой спартаковских с заговором не поддерживаю
Но именно в системе этих двух матчей решения вообще странные
Крыльям сразу пеналь дали(причем в отыгранном эпизоде) , а в следующем матче оказывается, что это не пеналь (причем в эпизоде, который к голу привёл)
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пернатый
Ответ Wiley Fox
Не путай бакланов из гнезда левниковых
и у Левникова тоже папаша. Погугли С.С. Лапочкин - это сын, а С.К. Лапочкин - это его отец, судил в 90-е
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Sanya Alexandr-Sancho
- Для начала я хочу сказать, что я - так себе глава РПЛ
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Valentin Kompaneytsev
Ответ Александр Жердин
Без клубных пристрастий могу сказать одно , Алаев озвучил главное - одинаковые моменты должны судится одинаково. Но эта проблема стоит давно. В одном случае наступ - пенальти, в другом - становится недостаточно интенсивным. В одном случае удар локтём в борьбе за верховой мяч -ЖК, в другом - без наказания. И что такое силовая борьба? Судьи очень часто путают силовую игру с грязной. С каких таких пор захваты, зацепы, хватание за футболку стали силой манерой игры? Ну и подкаты,тоже хотелось бы единообразия в оценке эпизода.
У судьев нет последовательности и единой оценки аналогичных эпизодов. А захваты, обнимания в штрафной это уже стало привычным и неотъемлемой частью футбола.
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Hug
Ответ ZarvuR2020
Ну они ведь не идентичны...
И там, и там наступ. Все остальное демагогия в попытке оправдать двойные стандарты
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Александр2207
Ответ Виталик Украинский
Чет Алаев не впервой за Пищевик вписывается, прям штатный работник. Адмресурс Зенита он такой, многогранный.
А что он вписывается? Судья Иванов с КС судья даёт пенальти зениту, при 1:0 в пользу Самары и жк Бейлу. Дальше при 1:2 ещё удаляет Бейла за вторую жк. дальше Иванов назначается на var , и в месте с Кукуяном кроме наступа в упор не видят нарушения при втором голе. В обоих случаях зенит приобретает очки и оформляется чемпионство досрочно)) . а вот когда вписываются, то есть какой-то откат от принятых решений. а какой здесь откат? это как сбить человека ,а потом ему сочувствовать ,и говорить какой же он добрый, посочувствовал.))
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ZarvuR2020
Ответ Senchas
это когда он лежал, вытянув руку, а мяч ему в бедро попал и прокатился параллельно?)
Да, при этом у Спартака было две более явных руки)
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