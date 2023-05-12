Глава РПЛ Алаев: «Момент с Ренаном и Бальде и фол Бейла на Кузяеве для меня идентичны. Хочется идентичных решений от судей»
Александр Алаев оценил эпизод с возможным пенальти в ворота «Зенита» в игре со «Спартаком».
Петербуржская команда одержала побуду со счетом 3:2 в 26-м туре Мир РПЛ.
Перед вторым голом «Зенита» Роберт Ренан наступил на ногу Кейта Бальде в штрафной площади. Арбитр Павел Кукуян не усмотрел в этом повода для пенальти.
– Наступ на ногу Бальде в матче с «Зенитом»?
– Для начала я хочу сказать, что я – очень плохой судья.
Для меня лично это идентичный момент, что и момент с наступом Бейла [в ситуации с Далером Кузяевым в матче «Крыльев» и «Зенита», когда пенальти был назначен].
Хочется, чтобы судьями выносились идентичные решения в идентичных моментах, – сказал президент РПЛ Александр Алаев.
«Спартак» не получил пенальти с «Зенитом», потому что был «неакцентированный наступ». Это что-то новенькое
Вой спартаковских с заговором не поддерживаю
Но именно в системе этих двух матчей решения вообще странные
Крыльям сразу пеналь дали(причем в отыгранном эпизоде) , а в следующем матче оказывается, что это не пеналь (причем в эпизоде, который к голу привёл)