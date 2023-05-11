«РПЛ – чемпионат «Газпрома». Надо закрыть «Зенит», и нормально получится». Спиридонов о том, что ЭСК поддержит решения Кукуяна

Теги Зенит премьер-лига Россия судьи Газпром Алексей Спиридонов Павел Кукуян Спорт-Экспресс ЭСК РФС Футбол

Алексей Спиридонов назвал РПЛ «чемпионатом «Газпрома» и призвал закрыть «Зенит».

Так волейболист «Аль-Джазиры» отреагировал на информацию о том, что ЭСК РФС признает верными решения судьи Павла Кукуяна не назначать пенальти в пользу «Спартака» из-за «неакцентированного наступа» и засчитать гол «Зенита» в матче 26-го тура Мир РПЛ.

«Ничего не изменится. Давно уже всем ясно, что это чемпионат «Газпрома», а не чемпионат РПЛ. Ничего нового. С этим нужно бороться.

Надо закрыть «Зенит», и нормальный получится чемпионат. У них большой запас прочности, ближайшие пять лет гегемония «Зенита» не будет разбита, у команды не будет конкурентов», – заявил сказал чемпион Европы по волейболу и болельщик «Спартака».

Второй гол «Зенита» надо было отменять. Что это было?!

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92 комментария

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Кирилл.С-Пб
Ещё один с болями ниже поясницы🤣🤣🤣
+43
-8
+35
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schwein
Как же у них горит от результатов совершенно рядового матча.
+27
-6
+21
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angry horse
Почему ноют только спартаковцы?🤡
+17
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+16
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Катя СПб
Только так Спартак может получить хоть какие-то им медальки.
+21
-6
+15
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Ninjah
Обязательно надо закрыть Зенит. Нет чтобы Спартак стал лучше. Это не выход! Обязательно закрыть😎
+15
-1
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belikovda.90
Блокада Ленинграда не закрыла Зенит. А городские сумасшедшие тем более не смогут.
+22
-8
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Катя СПб
Ответ angry horse
Почему ноют только спартаковцы?🤡
Дух, говорят, у них такой.
+15
-1
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Owen_the_Simple
Очередной прорыв "спартаковского духа".
+18
-5
+13
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Катя СПб
Бухает вместе с Кафельниковым и Заремой.
+14
-2
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Ответ Илья Альчуль
Очень слабая команда. Сильный Зенит был, когда он играл в финале кубка Интертото. А также, в розыгрыше Кубка Уефа 2004-05, когда Зенит крупно обыгрывал Црвену Звезду 4-0 и АЕК 5-1. Играл, всё-таки, вничью с испанской Севильей и немецкой Алеманией. Также, и в следующем розыгрыше Кубка Уефа, когда обыгрывали португальскую Виторию и Севилью на групповом этапе, играли вничью с Бешикташем в гостях. В плей-офф обыгрывали Русенборг в обоих матчах в 1/16 и проходили Олимпик Марсель в 1/8, обыграв его в гостях. Хотя лучше б это всё было, если б Зенит был без легионеров в составе, оставшись собой. В те годы, да, Зенит сильным был. И еврокубки это тогда показали. Ну, а впоследствии развился чудовищный миф, который и развенчали уже неоднократно Удинезе, Насьонал, Аустрия, Твенте, Осер, Бенфика, Малага, Базель, Андерлехт, Брюгге, Лацио, Бетис, Сепахан. Что тут говорить, уровень - ниже среднего по европейским меркам. Это не гроза ни авторитетов, ни середняков. Показатель истинной силы клуба - еврокубки. А Газпром проигрывает середнякам и более сильным соперникам, не говоря уже про гранды.
Кипрский АЕК и Санкт-Галлен - показатели еврокубковой мощи Спартака. С грандом разок ничью вытащил вратарь(и), потом получили семь.
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eao79rus
Ваши поганые спартаковские рты закрыть бы для начала. Одно гoвно из них льётся без остановки
+14
-3
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Owen_the_Simple
Ответ black_cat-77
Ты заблуждаешься !! Я никакого отношения к красно-белым не имею! Но у меня есть глаза и разум. Всем всё видно !!!
>Я никакого отношения к красно-белым не имею!
>В профиле: Любит Спартак
>Но у меня есть глаза и разум

Как всё запущено-то!
+11
-1
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AIBOLIT66
А репарации Спартаку за бесцельно прожитые годы не надо?
+10
0
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KOTOV71
Там в таблице выше Спартака, ещё и Ростов с ЦСКА, наверняка их тоже " до кучи" прикрыть.ибо нефиг! )))) " ...и нормальный получится чемпионат"!))))
+11
-1
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Катя СПб
Ответ Сергей Жарковский
Так вроде бы за четвёртое место медали не дают.
Если Зенит уберут как раз бронзу наплакать смогут.
+13
-3
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fil_spb
Какие же спартачи все одинаковые. Зудит у них прямо. Может тогда лучше закрыть популярный спартачок и все станет спокойнее и адекватнее. Исчезнут все эти Заремы, Спиридоновы, Кафельниковы. Исчезнут с ними заговоры и истерики. И останется собственно футбол, соревновательный дух и нормальное общение.
+10
-2
+8
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fil_spb
Ответ schwein
Как же у них горит от результатов совершенно рядового матча.
Поправочка. Рядового матча против команды, которая по рассказам самих спартачей "совершенно не является для Спартака принципиальным соперником". Но уже и Ростральные колонны в честь чемпионства отгорели, а факелы спартачей все пылают и пылают. Хех.
+8
-1
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mean machine/
Насколько же токсичны все кб - от Спиридонова, Кафельникова, Назарова, Бунтмана и прочих лоз, до обычных кб здесь на сайте.
+7
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angry horse
Ответ black_cat-77
Ты заблуждаешься !! Я никакого отношения к красно-белым не имею! Но у меня есть глаза и разум. Всем всё видно !!!
Видно что? Что у спартака не менеджмент, а шапито, которое при каждой неудачи кб сотрясает воздух. Я что-то не видел, чтобы другие команды РПЛ все время ныли про Зенит🤔
+8
-1
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Катя СПб
Ответ Илья Альчуль
Очень слабая команда. Сильный Зенит был, когда он играл в финале кубка Интертото. А также, в розыгрыше Кубка Уефа 2004-05, когда Зенит крупно обыгрывал Црвену Звезду 4-0 и АЕК 5-1. Играл, всё-таки, вничью с испанской Севильей и немецкой Алеманией. Также, и в следующем розыгрыше Кубка Уефа, когда обыгрывали португальскую Виторию и Севилью на групповом этапе, играли вничью с Бешикташем в гостях. В плей-офф обыгрывали Русенборг в обоих матчах в 1/16 и проходили Олимпик Марсель в 1/8, обыграв его в гостях. Хотя лучше б это всё было, если б Зенит был без легионеров в составе, оставшись собой. В те годы, да, Зенит сильным был. И еврокубки это тогда показали. Ну, а впоследствии развился чудовищный миф, который и развенчали уже неоднократно Удинезе, Насьонал, Аустрия, Твенте, Осер, Бенфика, Малага, Базель, Андерлехт, Брюгге, Лацио, Бетис, Сепахан. Что тут говорить, уровень - ниже среднего по европейским меркам. Это не гроза ни авторитетов, ни середняков. Показатель истинной силы клуба - еврокубки. А Газпром проигрывает середнякам и более сильным соперникам, не говоря уже про гранды.
И такую команду все боятся? Ужас. Что ж тогда остальные из себя представляют.убрать всех. Мальчишки из моего двора лучше сыграют.
+6
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La Crosse Bobcats
как бы сделать так, что бы в новости моей команды не попадали высказывания всяких фриков типа Заремы Салиховой, Кафельникова или Спиридонова? неужели администрация Спортса не понимает что они болельщикам Зенита не интересны? ну можно над ними разово поржать, но на регулярной основе они не интересны
+7
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Abriel
вот это не бомбит у нонейма
+6
0
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Владислав88
Ответ Илья Альчуль
Очень слабая команда. Сильный Зенит был, когда он играл в финале кубка Интертото. А также, в розыгрыше Кубка Уефа 2004-05, когда Зенит крупно обыгрывал Црвену Звезду 4-0 и АЕК 5-1. Играл, всё-таки, вничью с испанской Севильей и немецкой Алеманией. Также, и в следующем розыгрыше Кубка Уефа, когда обыгрывали португальскую Виторию и Севилью на групповом этапе, играли вничью с Бешикташем в гостях. В плей-офф обыгрывали Русенборг в обоих матчах в 1/16 и проходили Олимпик Марсель в 1/8, обыграв его в гостях. Хотя лучше б это всё было, если б Зенит был без легионеров в составе, оставшись собой. В те годы, да, Зенит сильным был. И еврокубки это тогда показали. Ну, а впоследствии развился чудовищный миф, который и развенчали уже неоднократно Удинезе, Насьонал, Аустрия, Твенте, Осер, Бенфика, Малага, Базель, Андерлехт, Брюгге, Лацио, Бетис, Сепахан. Что тут говорить, уровень - ниже среднего по европейским меркам. Это не гроза ни авторитетов, ни середняков. Показатель истинной силы клуба - еврокубки. А Газпром проигрывает середнякам и более сильным соперникам, не говоря уже про гранды.
Ну если этот слабый Зенит 5 раз подряд ДОСРОЧНЫЙ чемпион - это говорит от дишманском уровне всех остальных. Но они вместо того, чтоб хоть как-то решать свои проблемы, ноют о том, что надо было как-то ослабить Зенит. Ну это нормально?
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Owen_the_Simple
Ответ Илья Альчуль
Очень слабая команда. Сильный Зенит был, когда он играл в финале кубка Интертото. А также, в розыгрыше Кубка Уефа 2004-05, когда Зенит крупно обыгрывал Црвену Звезду 4-0 и АЕК 5-1. Играл, всё-таки, вничью с испанской Севильей и немецкой Алеманией. Также, и в следующем розыгрыше Кубка Уефа, когда обыгрывали португальскую Виторию и Севилью на групповом этапе, играли вничью с Бешикташем в гостях. В плей-офф обыгрывали Русенборг в обоих матчах в 1/16 и проходили Олимпик Марсель в 1/8, обыграв его в гостях. Хотя лучше б это всё было, если б Зенит был без легионеров в составе, оставшись собой. В те годы, да, Зенит сильным был. И еврокубки это тогда показали. Ну, а впоследствии развился чудовищный миф, который и развенчали уже неоднократно Удинезе, Насьонал, Аустрия, Твенте, Осер, Бенфика, Малага, Базель, Андерлехт, Брюгге, Лацио, Бетис, Сепахан. Что тут говорить, уровень - ниже среднего по европейским меркам. Это не гроза ни авторитетов, ни середняков. Показатель истинной силы клуба - еврокубки. А Газпром проигрывает середнякам и более сильным соперникам, не говоря уже про гранды.
Самый хороший Спартак был в 2004 году. Искренность была в нём какая-то утерянная, естественность. И еврокубки это тогда показали. Победы над Эсбъергом, Динамо Бухарест. Ну а впоследствии развился чудовищный миф, который и развенчали уже неоднократно АЕК, ПАОК
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Катя СПб
Ответ Ninjah
Обязательно надо закрыть Зенит. Нет чтобы Спартак стал лучше. Это не выход! Обязательно закрыть😎
По другому Спартак не может.
+8
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