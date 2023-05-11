«РПЛ – чемпионат «Газпрома». Надо закрыть «Зенит», и нормально получится». Спиридонов о том, что ЭСК поддержит решения Кукуяна
Алексей Спиридонов назвал РПЛ «чемпионатом «Газпрома» и призвал закрыть «Зенит».
Так волейболист «Аль-Джазиры» отреагировал на информацию о том, что ЭСК РФС признает верными решения судьи Павла Кукуяна не назначать пенальти в пользу «Спартака» из-за «неакцентированного наступа» и засчитать гол «Зенита» в матче 26-го тура Мир РПЛ.
«Ничего не изменится. Давно уже всем ясно, что это чемпионат «Газпрома», а не чемпионат РПЛ. Ничего нового. С этим нужно бороться.
Надо закрыть «Зенит», и нормальный получится чемпионат. У них большой запас прочности, ближайшие пять лет гегемония «Зенита» не будет разбита, у команды не будет конкурентов», – заявил сказал чемпион Европы по волейболу и болельщик «Спартака».
>В профиле: Любит Спартак
>Но у меня есть глаза и разум
Как всё запущено-то!