Евгений Кафельников: «Мне параллельно на российский футбол, больше не буду смотреть. Он мне абсолютно неинтересен после матча «Зенит» – «Спартак»

Теги Спартак Зенит премьер-лига Россия судьи болельщики Евгений Кафельников Павел Кукуян ЭСК РФС Футбол

Евгений Кафельников заявил, что больше не будет смотреть матчи Мир РПЛ.

Ранее двукратный чемпион «Больших шлемов» остро отреагировал на досрочное чемпионство «Зенита», оформленное в 26-м туре после победы над «Спартаком» (3:2): «Хочу, чтобы ###### «Зенит» навсегда исчез с планеты Земля вместе с судьями, которые откровенно помогают им побеждать!»

После матча красно-белые обжаловали решения главного арбитра Павла Кукуяна в двух эпизодах перед вторым голом «Зенита», но ЭСК РФС признала их верными.

– Мне вообще параллельно, что посчитали в ЭСК насчет матча «Зенит» – «Спартак». Мне параллельно на любые решения комиссии, на наш футбол – от слова совсем.

Какая разница, остается ли у меня прежнее мнение, которое я высказал в социальных сетях про «Зенит»? Мне абсолютно параллельно, как бы играл «Зенит» в Лиге чемпионов.

– Нравится ли вам нынешний «Спартак»?

– Мне не до этого, я посмотрел одну игру [матч с «Зенитом» в 26-м туре РПЛ], и мне этого хватило – больше не хочу и не буду смотреть российский футбол. Это мое решение на данный момент. Мне неинтересен российский футбол.

– Почему?

– Потому что неинтересен, в нем вообще ничего нет – никак не сможет наш футбол заинтересовать меня. На данный момент мне неинтересно все, что связно с российским футболом.

– Болеете за «Спартак»?

– Слушайте, мне неохота говорить на тему футбола, потому что он мне абсолютно неинтересен. Особенно, после того, как я увидел последнюю игру «Спартака». Добавить мне нечего больше, точка.

– Деградирует ли российский футбол?

– Я не эксперт – адресуйте этот вопрос тем, кто принимает решения о работе Кукуяна – там сидят реальные эксперты и могут дать четкий, развернутый ответ. Они уже высказались? Значит, российский футбол не деградирует – все хорошо у нас! – сказал Кафельников.

«Спартак» не получил пенальти с «Зенитом», потому что был «неакцентированный наступ». Это что-то новенькое

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83 комментария

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Senchas
Ответ Илья Ворошилов
Минус 1 сектант
да не, проспиться и опять начнет комментарии раздавать
+74
-10
+64
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Илья Ворошилов
Минус 1 сектант
+83
-21
+62
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schwein
Сказал человек, который обещал на год (или около того) удалить твиттер, но продержался всего неделю.
+46
-8
+38
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Ganibale
Ответ 13lapa13
не могу не нарадоваться бомбёжкой спартачей
Я болельщик Спартака, на мой взгляд 2 гол ошибкой. Ну если брать сезон Зенит сильнее всех, чемпионство заслуженное, акцентировать внимание на этом матче не вижу для Спартака смысла, надо идти дальше и бороться за 2 место. Поэтому бомбежки никакой, если брать бомбежку таких личностей как Зарема и Кафельников ну здесь весело согласен у одной Зенит головного мозга а второй просто алкаш!
+36
-6
+30
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Юрий Антонович
После матча с Краснодаром таких как Кафель ничего не смущало?Где ваша объективность,ребята?
+25
0
+25
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Kirill Kozlov
Ответ Senchas
да не, проспиться и опять начнет комментарии раздавать
Что сделает? Проспится.
+22
-1
+21
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Lol Ko
Ответ Юрий Антонович
После матча с Краснодаром таких как Кафель ничего не смущало?Где ваша объективность,ребята?
То, что в пользу Спартака - это нормально. В крайнем случае - случайность. А при слове Зенит - только заговор, что бы не случилось.
+20
0
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Вечно в бане
С точки зрения борьбы за чемпионство, матч ничего не решал, Спартак Зениту и так не конкурент.
Без еврокубков, что второе место, что четвёртое - невелика разница, так что потеря очков для Спартака не так и критична.

Так почему уже почти неделю так полыхает у одиозной части КБ-торсиды, если турнирного значения матч не имел, а Зенит, как они сами говорят, для них вообще непринципиальный соперник, где-то между Торпедо и Крыльями?
+21
-3
+18
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13lapa13
не могу не нарадоваться бомбёжкой спартачей
+29
-12
+17
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Oleg Olegov
Ах, если б не Кукуян, то как цвели сады бы...
Спартак в воскресенье набрал бы 17 очков и стал бы чемпионом...
+17
-1
+16
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Фут.Боль
- Я в своем познании настолько преисполнился, что я как будто бы уже
сто триллионов миллиардов лет смотрю российский футбол на триллионах и
триллионах таких же планет, как эта Земля, он мне абсолютно понятен и неинтересен.
+16
-1
+15
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Злодей Спб
Как там иноагент Назаров поживает? Стихи еще пишет? И что-то Шмурнова давно не слышно - он там не вскрылся в своей Аргентине от пяти чемпионств Зенита подряд? А то раньше после каждого матча от них перлы публиковали, а теперь одна Зарема за всех отдувается и Кафельников.

Редакция спортса, вы наберите их пожалуйста.
Мы волнуемся за их здоровье!
+12
-2
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ZarvuR2020
Мне это напоминает ту ситуацию с "рукой" Ракицкого, когда всё инфополе пыталось мне доказать, что Спратак засудили.
+10
0
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Oleg Olegov
Ответ schwein
Сказал человек, который обещал на год (или около того) удалить твиттер, но продержался всего неделю.
Твиттер удалить может только Илон Маск(
+10
-1
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Artem Piatkov
Как же бомбит у спартаковских, любо дорого смотреть
+20
-11
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Alexandr Sokolov
Ответ Kirill Kozlov
Что сделает? Проспится.
Почему? Проверочное слово - пить
+8
0
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Антоша Спирин
Как девочка капризная. Еще б заплакал в конце.
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Архитектор Мендисабаль
Одним параллельным меньше. Надолго ли?
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Otto Kretschmer
Российский футбол не много потерял, может даже приобрел.
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Kabardinka
Жень, ну хоть награждение-то после игры с Краснодаром включишь?
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HRYNDEL
Женя, не интересен футбол смотри тогда в бутылку чивоужтам!!!
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Остап Бендер Сгибальщик
девочка психанула,разрыдалась и размазала сопли)))
мне так то тоже похер на теннис и чо?там гегемония тоже одного легионера))не интересно
+7
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Сергей Жарковский
Велика вероятность что футбол смотрит гораздо больше адекватных людей, чем теннис
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fedorbazaykin
Как ребёнок, честное слово
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Катя СПб
Ну и слава Богу. Одним меньше.
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