Евгений Кафельников: «Мне параллельно на российский футбол, больше не буду смотреть. Он мне абсолютно неинтересен после матча «Зенит» – «Спартак»

Евгений Кафельников заявил, что больше не будет смотреть матчи Мир РПЛ.

Ранее двукратный чемпион «Больших шлемов» остро отреагировал на досрочное чемпионство «Зенита», оформленное в 26-м туре после победы над «Спартаком» (3:2): «Хочу, чтобы ###### «Зенит» навсегда исчез с планеты Земля вместе с судьями, которые откровенно помогают им побеждать!»

После матча красно-белые обжаловали решения главного арбитра Павла Кукуяна в двух эпизодах перед вторым голом «Зенита», но ЭСК РФС признала их верными.

– Мне вообще параллельно, что посчитали в ЭСК насчет матча «Зенит» – «Спартак». Мне параллельно на любые решения комиссии, на наш футбол – от слова совсем.

Какая разница, остается ли у меня прежнее мнение, которое я высказал в социальных сетях про «Зенит»? Мне абсолютно параллельно, как бы играл «Зенит» в Лиге чемпионов.

– Нравится ли вам нынешний «Спартак»?

– Мне не до этого, я посмотрел одну игру [матч с «Зенитом» в 26-м туре РПЛ], и мне этого хватило – больше не хочу и не буду смотреть российский футбол. Это мое решение на данный момент. Мне неинтересен российский футбол.

– Почему?

– Потому что неинтересен, в нем вообще ничего нет – никак не сможет наш футбол заинтересовать меня. На данный момент мне неинтересно все, что связно с российским футболом.

– Болеете за «Спартак»?

– Слушайте, мне неохота говорить на тему футбола, потому что он мне абсолютно неинтересен. Особенно, после того, как я увидел последнюю игру «Спартака». Добавить мне нечего больше, точка.

– Деградирует ли российский футбол?

– Я не эксперт – адресуйте этот вопрос тем, кто принимает решения о работе Кукуяна – там сидят реальные эксперты и могут дать четкий, развернутый ответ. Они уже высказались? Значит, российский футбол не деградирует – все хорошо у нас! – сказал Кафельников.

«Спартак» не получил пенальти с «Зенитом», потому что был «неакцентированный наступ». Это что-то новенькое