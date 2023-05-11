Евгений Кафельников: «Мне параллельно на российский футбол, больше не буду смотреть. Он мне абсолютно неинтересен после матча «Зенит» – «Спартак»
Евгений Кафельников заявил, что больше не будет смотреть матчи Мир РПЛ.
Ранее двукратный чемпион «Больших шлемов» остро отреагировал на досрочное чемпионство «Зенита», оформленное в 26-м туре после победы над «Спартаком» (3:2): «Хочу, чтобы ###### «Зенит» навсегда исчез с планеты Земля вместе с судьями, которые откровенно помогают им побеждать!»
После матча красно-белые обжаловали решения главного арбитра Павла Кукуяна в двух эпизодах перед вторым голом «Зенита», но ЭСК РФС признала их верными.
– Мне вообще параллельно, что посчитали в ЭСК насчет матча «Зенит» – «Спартак». Мне параллельно на любые решения комиссии, на наш футбол – от слова совсем.
Какая разница, остается ли у меня прежнее мнение, которое я высказал в социальных сетях про «Зенит»? Мне абсолютно параллельно, как бы играл «Зенит» в Лиге чемпионов.
– Нравится ли вам нынешний «Спартак»?
– Мне не до этого, я посмотрел одну игру [матч с «Зенитом» в 26-м туре РПЛ], и мне этого хватило – больше не хочу и не буду смотреть российский футбол. Это мое решение на данный момент. Мне неинтересен российский футбол.
– Почему?
– Потому что неинтересен, в нем вообще ничего нет – никак не сможет наш футбол заинтересовать меня. На данный момент мне неинтересно все, что связно с российским футболом.
– Болеете за «Спартак»?
– Слушайте, мне неохота говорить на тему футбола, потому что он мне абсолютно неинтересен. Особенно, после того, как я увидел последнюю игру «Спартака». Добавить мне нечего больше, точка.
– Деградирует ли российский футбол?
– Я не эксперт – адресуйте этот вопрос тем, кто принимает решения о работе Кукуяна – там сидят реальные эксперты и могут дать четкий, развернутый ответ. Они уже высказались? Значит, российский футбол не деградирует – все хорошо у нас! – сказал Кафельников.
«Спартак» не получил пенальти с «Зенитом», потому что был «неакцентированный наступ». Это что-то новенькое
Без еврокубков, что второе место, что четвёртое - невелика разница, так что потеря очков для Спартака не так и критична.
Так почему уже почти неделю так полыхает у одиозной части КБ-торсиды, если турнирного значения матч не имел, а Зенит, как они сами говорят, для них вообще непринципиальный соперник, где-то между Торпедо и Крыльями?
Спартак в воскресенье набрал бы 17 очков и стал бы чемпионом...
сто триллионов миллиардов лет смотрю российский футбол на триллионах и
триллионах таких же планет, как эта Земля, он мне абсолютно понятен и неинтересен.
Редакция спортса, вы наберите их пожалуйста.
Мы волнуемся за их здоровье!
мне так то тоже похер на теннис и чо?там гегемония тоже одного легионера))не интересно