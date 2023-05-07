Геннадий Орлов: «Говорят, бразильцы уйдут, и «Зенит» провалится. Почему? Зарплаты же останутся. Приобретут хороших игроков, бояться не надо»

Геннадий Орлов прокомментировал досрочное чемпионство «Зенита».

«Зенит» оформил досрочное чемпионство в 26-м туре Мир , обыграв на своем поле « » (3:2).

– К победам нельзя привыкнуть. Это хорошо.

– молодец. Он выставил, наконец, атакующий состав. Это был риск, но они могли забивать. «Спартак» правильно все делал, но увы. Сергеев одним касанием решил исход встречи. Но игра хорошая.

– Летом « » ждет перестройка?

– Сегодня нельзя ничего загадывать. Думаю, уедет. Почему бы его не продать и не заработать деньги.

Многие говорят, что бразильцы уйдут, и «Зенит» провалится. Почему? Зарплаты же останутся. Приобретут хороших игроков на эти деньги. Бояться ничего не надо.

Пять сезонов – пять побед. Есть люди, которые говорят, что Семак ничего не делает. А как он управляет этой командой? Он именно управляет, – сказал Орлов.

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