Геннадий Орлов: «Говорят, бразильцы уйдут, и «Зенит» провалится. Почему? Зарплаты же останутся. Приобретут хороших игроков, бояться не надо»
Геннадий Орлов прокомментировал досрочное чемпионство «Зенита».
«Зенит» оформил досрочное чемпионство в 26-м туре Мир РПЛ, обыграв на своем поле «Спартак» (3:2).
– К победам нельзя привыкнуть. Это хорошо.
Абаскаль – молодец. Он выставил, наконец, атакующий состав. Это был риск, но они могли забивать. «Спартак» правильно все делал, но увы. Сергеев одним касанием решил исход встречи. Но игра хорошая.
– Летом «Зенит» ждет перестройка?
– Сегодня нельзя ничего загадывать. Думаю, Малком уедет. Почему бы его не продать и не заработать деньги.
Многие говорят, что бразильцы уйдут, и «Зенит» провалится. Почему? Зарплаты же останутся. Приобретут хороших игроков на эти деньги. Бояться ничего не надо.
Пять сезонов – пять побед. Есть люди, которые говорят, что Семак ничего не делает. А как он управляет этой командой? Он именно управляет, – сказал Орлов.
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По-видимому, не очень, поэтому объясню. "Газпром" - ПАО, публичное акционерное общество. Это НЕ госкорпорация и НЕ бюджетная организация. Поэтому "Зенита", а также "Спартака", у которого "Лукойл" тоже ПАО, "Динамо" с ПАО ВТБ, "Сочи", "Краснодара", "Оренбурга и некоторых других клубов это никак не коснется.
Зато уйдут в лучший мир "Локомотив" (с РЖД), ЦСКА (с ВЭБ), а также ПариНН, "Урал", "Ростов", "Крылья Советов", "Факел", владельцами которых полностью или частично являются государственные органы. "Ахмат", что интересно, уцелеет - хитрый дядя Рамазан оформил клуб не на республику, а на фонд имени папы, который частная контора.
( Для понимания это ниже гостевого верхнего сектора где находилась вся масса поддержки Спартака)
Почему не объявляют тех кто забил Зениту? Не уважаете команду-соперника, а их болельщики тут причём?
Таких бесконечных очередей на входе не видел никогда, внутри на стадионе духота.
Почётный чемпионский коридор из бойцов Росгвардии, вывоз на Московский вокзал как каких-то преступников.
Неужели детей боитесь и их родителей?
Унижая других сильным никогда Зениту не стать.
Хорошо скажи у кого они не народные?)
Кроме Краснодара и Ахмата с натяжкой)
Если первые со злорадством и надеждой, то вторые просто себя морально готовят к очередной трансформации Зенита.
Со всеми легами контракты до 25-27 года. Если и уйдут - то за деньги. Будут деньги - купят новых. Медведев сказал, что массовой распродажи не планируется. А после инцидента с Альберто все риски менеджеры клуба скорее всего учли и подстраховались, через доп. соглашения к действующим контрактам.
Поэтому надеюсь, что вместо ослабления состава, наоборот, даже кого-нибудь докупят в усиление на позицию центрального нападающего и вратаря.
Очереди на выход создавались искусственно, была открыта одна калитка, перед которой стояли 6 -7 Росгвардейцев, людей выпускали по 2 - 3 человека. Жене с сыном удалось пройти раньше, меня с двумя дочками не пропустили, стояли со всеми пока люди не стали кричать пропустите детей.
Сделано было все, чтобы людей унизить.