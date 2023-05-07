Геннадий Орлов: «Говорят, бразильцы уйдут, и «Зенит» провалится. Почему? Зарплаты же останутся. Приобретут хороших игроков, бояться не надо»

Теги Спартак Зенит Сергей Семак премьер-лига Россия Геннадий Орлов Малком Матч ТВ деньги Гильермо Абаскаль Футбол

Геннадий Орлов прокомментировал досрочное чемпионство «Зенита».

 «Зенит» оформил досрочное чемпионство в 26-м туре Мир РПЛ, обыграв на своем поле «Спартак» (3:2).

– К победам нельзя привыкнуть. Это хорошо.

Абаскаль – молодец. Он выставил, наконец, атакующий состав. Это был риск, но они могли забивать. «Спартак» правильно все делал, но увы. Сергеев одним касанием решил исход встречи. Но игра хорошая.

– Летом «Зенит» ждет перестройка?

– Сегодня нельзя ничего загадывать. Думаю, Малком уедет. Почему бы его не продать и не заработать деньги.

Многие говорят, что бразильцы уйдут, и «Зенит» провалится. Почему? Зарплаты же останутся. Приобретут хороших игроков на эти деньги. Бояться ничего не надо.

Пять сезонов – пять побед. Есть люди, которые говорят, что Семак ничего не делает. А как он управляет этой командой? Он именно управляет, – сказал Орлов.

Семака украли с интервью, Клаудиньо и Вендел в стиле диско! А 🖐️ – теперь символ «Зенита»

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45 комментариев

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Этот Райола хочет денег
Бразильцы, которые научились тереть большим пальцем по указательному и среднему перед руководством, уже никуда не уйдут!)
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Анатолий Николаев
Ответ Этот Райола хочет денег
Бразильцы, которые научились тереть большим пальцем по указательному и среднему перед руководством, уже никуда не уйдут!)
Странно , а говорят Газпром российское достояние , так почему они помогают только зениту , а как же у нас Урал , Акрон, торпедо, Химки , факел,это не Россия? Или Россия это Москва и Питер?
+22
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+10
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Black Phoenix
Ну, вот Дзюба с Азмуном ушёл из Зенита - ничу, не провалились, и даже чемпионство уверенно получили. Уйдут бразилы - переманят баблом качественных аргентинцев, например, или других легов иже с ними. При бабле главное уметь вкладывать деньги, куда нужно, а у Зенита с этим проблем нет. Иначе бы пять чемпионств подряд у петербуржцев не было.
+9
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San9
Ответ Анатолий Николаев
Странно , а говорят Газпром российское достояние , так почему они помогают только зениту , а как же у нас Урал , Акрон, торпедо, Химки , факел,это не Россия? Или Россия это Москва и Питер?
Смешно это слышать от поклонника спартака)) Начните с себя, пускай Лукойл помогает Акрону. Благо в футбол они играют лучше вас.
+12
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Андрей Климов
Ответ Зелёный гопник
Сегодня был на стадионе, хочу заметить как болельщики Спартака отзывались о бразильцах Зенита, типо негры и прочее, когда у самих треть команды тоже негры, но видимо это другие негры! Ещё оставили после себя бутылки и банки, одним словом расисты и свиньи!!!
лапшу на уши не вешай
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Fatty Toni
Ответ Колбаскер тут
После ухода Халка тоже так говорили. Нашли Барриоса и Малкома. Потом Клауда и Вендела
Клауда и Вендела нам Малком нашел)) Отрабатывает зарплату не только футболистом, но и скаутом ))
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Fatty Toni
Ответ Goshish
Справедливости ради, Газпром много команд за пределами Питера спонсирует, и не только футбольных.
Когда Газпром начал спонсировать Томь с Оренбургом, те же самые люди, кричащие - "спонсируй и остальных", порвались на кучу маленьких крикунов. Видимо, опять "не тех спонсируют".
+4
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Goshish
Ответ Анатолий Николаев
Странно , а говорят Газпром российское достояние , так почему они помогают только зениту , а как же у нас Урал , Акрон, торпедо, Химки , факел,это не Россия? Или Россия это Москва и Питер?
Справедливости ради, Газпром много команд за пределами Питера спонсирует, и не только футбольных.
+5
-2
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xomamb
бабло побеждает зло
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Nikolay Borisov
Ответ Petr Denisov
Зениту нужно менять свое отношение к болельщикам как к своим, так и к тем, что болеют за другую команду. Почему не объявляют тех кто забил Зениту? Не уважаете команду-соперника, а их болельщики тут причём? Таких бесконечных очередей на входе не видел никогда, внутри на стадионе духота. Почётный чемпионский коридор из бойцов Росгвардии, вывоз на Московский вокзал как каких-то преступников. Неужели детей боитесь и их родителей? Унижая других сильным никогда Зениту не стать.
автор гола, кто бы ни забил, всегда, вроде, объявляется на стадионе, вы говорите, что такого не уважения к соперникам или дело в данном случае, не было? мне просто интересно, учитывая по этому комментарию вы присутствовали на этой игре, с чем связанны очереди?
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Фантом
Ответ Целиноградец
А вот дядя Гена прав, не в бразильцах дело. Финансирование надо урезать. В идеале запретить гос корпорация и бюджетным организациям тратить деньги на профессиональный спорт.
Интересно, ты хорошо понимаешь, что после этого будет?

По-видимому, не очень, поэтому объясню. "Газпром" - ПАО, публичное акционерное общество. Это НЕ госкорпорация и НЕ бюджетная организация. Поэтому "Зенита", а также "Спартака", у которого "Лукойл" тоже ПАО, "Динамо" с ПАО ВТБ, "Сочи", "Краснодара", "Оренбурга и некоторых других клубов это никак не коснется.

Зато уйдут в лучший мир "Локомотив" (с РЖД), ЦСКА (с ВЭБ), а также ПариНН, "Урал", "Ростов", "Крылья Советов", "Факел", владельцами которых полностью или частично являются государственные органы. "Ахмат", что интересно, уцелеет - хитрый дядя Рамазан оформил клуб не на республику, а на фонд имени папы, который частная контора.
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Анатолий Николаев
Ответ Злодей Спб
Я везде слышу эту мантру "бразильцы уйдут, уйдут" - на МатчТВ, у Борзыкиных-Кузьмичей, даже наши про-зенитовские блогеры "перевёртыши" типо Ванюшова её читают. Если первые со злорадством и надеждой, то вторые просто себя морально готовят к очередной трансформации Зенита. Со всеми легами контракты до 25-27 года. Если и уйдут - то за деньги. Будут деньги - купят новых. Медведев сказал, что массовой распродажи не планируется. А после инцидента с Альберто все риски менеджеры клуба скорее всего учли и подстраховались, через доп. соглашения к действующим контрактам. Поэтому надеюсь, что вместо ослабления состава, наоборот, даже кого-нибудь докупят в усиление на позицию центрального нападающего и вратаря.
Купить за народные деньги легко ,воспитать ,научить , своего пацана ,тяжело .
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Зелёный гопник
Ответ Petr Denisov
Самокритично вы о себе самом. Чего ждать от тех, кто не в состоянии объявить на стадионе кто забил гол Зениту. Вас в секторе Спартака не было, если что-то послышалось, представьте запись.
Я был в секторе болельщиков Зенита (А) на нижнем ярусе, где по непонятным причинам было много болельщиков Спартака.
( Для понимания это ниже гостевого верхнего сектора где находилась вся масса поддержки Спартака)
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Petr Denisov
Зениту нужно менять свое отношение к болельщикам как к своим, так и к тем, что болеют за другую команду.

Почему не объявляют тех кто забил Зениту? Не уважаете команду-соперника, а их болельщики тут причём?

Таких бесконечных очередей на входе не видел никогда, внутри на стадионе духота.

Почётный чемпионский коридор из бойцов Росгвардии, вывоз на Московский вокзал как каких-то преступников.

Неужели детей боитесь и их родителей?

Унижая других сильным никогда Зениту не стать.
+3
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Невский баклан
Причём тут бразильцы, они могут уйти, Зенит будет всегда чемпионом пока там играет Барриос, колумбиец! Важно кто у тебя играет в центре, если центр сильнее, то ты чемпион и без Малкома и Клаудиьто, как было в первый же сезон когда пришел он один, во второй половине без всяких бразильцев.
+2
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San9
Второго Малкома, Барриоса и Вендела купить не получится. Поэтому Зенит просядет в качестве. Но тем интереснее будет чемпионат.
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poolshh
Правильно, это пусть другие боятся когда у них игроков начнут разбирать на корню. Логика, блин.
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Колбаскер тут
После ухода Халка тоже так говорили. Нашли Барриоса и Малкома. Потом Клауда и Вендела
+4
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syn2017
Ответ Анатолий Николаев
Странно , а говорят Газпром российское достояние , так почему они помогают только зениту , а как же у нас Урал , Акрон, торпедо, Химки , факел,это не Россия? Или Россия это Москва и Питер?
Это раньше недра принадлежали народу. Теперь, только избранным.
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Юра Зыков
Ответ Анатолий Николаев
Купить за народные деньги легко ,воспитать ,научить , своего пацана ,тяжело .
Народные деньги?)
Хорошо скажи у кого они не народные?)
Кроме Краснодара и Ахмата с натяжкой)
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KOT_B_yHTAX
Господи, да дайте уже деньги тем болелам за ИХ клубы с ИХ "грамотными" транферами и мы посмотрим как будет
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Матрёшка Ефросиьевна
Ответ Black Phoenix
Ну, вот Дзюба с Азмуном ушёл из Зенита - ничу, не провалились, и даже чемпионство уверенно получили. Уйдут бразилы - переманят баблом качественных аргентинцев, например, или других легов иже с ними. При бабле главное уметь вкладывать деньги, куда нужно, а у Зенита с этим проблем нет. Иначе бы пять чемпионств подряд у петербуржцев не было.
были аргентинцы и это не очень хорошо закончилось
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Nikolay Borisov
Ответ Невский баклан
Причём тут бразильцы, они могут уйти, Зенит будет всегда чемпионом пока там играет Барриос, колумбиец! Важно кто у тебя играет в центре, если центр сильнее, то ты чемпион и без Малкома и Клаудиьто, как было в первый же сезон когда пришел он один, во второй половине без всяких бразильцев.
ну молодец, что оставил свой комментарий )
+1
-1
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Злодей Спб
Я везде слышу эту мантру "бразильцы уйдут, уйдут" - на МатчТВ, у Борзыкиных-Кузьмичей, даже наши про-зенитовские блогеры "перевёртыши" типо Ванюшова её читают.

Если первые со злорадством и надеждой, то вторые просто себя морально готовят к очередной трансформации Зенита.

Со всеми легами контракты до 25-27 года. Если и уйдут - то за деньги. Будут деньги - купят новых. Медведев сказал, что массовой распродажи не планируется. А после инцидента с Альберто все риски менеджеры клуба скорее всего учли и подстраховались, через доп. соглашения к действующим контрактам.

Поэтому надеюсь, что вместо ослабления состава, наоборот, даже кого-нибудь докупят в усиление на позицию центрального нападающего и вратаря.
+5
-5
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Petr Denisov
Ответ Nikolay Borisov
автор гола, кто бы ни забил, всегда, вроде, объявляется на стадионе, вы говорите, что такого не уважения к соперникам или дело в данном случае, не было? мне просто интересно, учитывая по этому комментарию вы присутствовали на этой игре, с чем связанны очереди?
На стадионе диктор ни разу не объявил кто забил в Спартаке и на табло тоже ничего не показали, только изменение счета.

Очереди на выход создавались искусственно, была открыта одна калитка, перед которой стояли 6 -7 Росгвардейцев, людей выпускали по 2 - 3 человека. Жене с сыном удалось пройти раньше, меня с двумя дочками не пропустили, стояли со всеми пока люди не стали кричать пропустите детей.

Сделано было все, чтобы людей унизить.
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