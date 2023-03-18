Абаскаль о 0:2 от «Оренбурга»: «Не назову это худшим матчем «Спартака» под моим руководством. Худший – это когда ты не бьешь по воротам, а соперник не дает ничего сделать»

не считает матч «Спартака» с «Оренбургом» худшим под его руководством.

Московская команда потерпела поражение со счетом 0:2 в 20-м туре Мир .

«Конечно, не могу назвать игру с « » худшим матчем « » под моим руководством. Худший – это когда ты не бьешь по воротам, а соперник полностью контролирует игру и не дает ничего сделать. У нас были моменты, мы вели игру на половине соперника – был виден характер игроков.

Я не тот человек, который судит только по результату. Все-таки результат нужно заслужить. Не бывает так, что если мы победили, то я феноменальный тренер. Как и наоборот, если проиграли», – сказал главный тренер «Спартака».

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