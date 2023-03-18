Абаскаль о 0:2 от «Оренбурга»: «Не назову это худшим матчем «Спартака» под моим руководством. Худший – это когда ты не бьешь по воротам, а соперник не дает ничего сделать»

Теги Спартак премьер-лига Россия Оренбург Чемпионат.com Гильермо Абаскаль Футбол

Гильермо Абаскаль не считает матч «Спартака» с «Оренбургом» худшим под его руководством. 

Московская команда потерпела поражение со счетом 0:2 в 20-м туре Мир РПЛ

«Конечно, не могу назвать игру с «Оренбургом» худшим матчем «Спартака» под моим руководством. Худший – это когда ты не бьешь по воротам, а соперник полностью контролирует игру и не дает ничего сделать. У нас были моменты, мы вели игру на половине соперника – был виден характер игроков.

Я не тот человек, который судит только по результату. Все-таки результат нужно заслужить. Не бывает так, что если мы победили, то я феноменальный тренер. Как и наоборот, если проиграли», – сказал главный тренер «Спартака». 

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40 комментариев

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Rinat Gazimzyanov
Ответ Amigo
Такая игра все пасы назад, игроки не знают что делать с мячом!!! С такой игрой далеко не уедешь.
Мяч не катится по полю. А впереди нет игроков зацепиться за мяч. Или травмированные или не набравшие форму. Чуть чуть подсели.
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spawn0
Зажрались, надо впахивать, а не пешком ходить по полю.Оренбург с победой , заслуженной.
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Борис(Марсель)
Ответ инок
С точки зрения развития Спартака такой матч очень полезен, так как Оренбург четко показал недостатки, как командной игры, так и отдельных игроков. Работы у Абаскаля еще непочатый край.
В общем, когда одни будут брать чемпионство, другие будут развиваться.
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Поцелуй Оздоева
Ответ алекс голудин
Так кто-нибудь в этом мире сказал тебе, что если бы не было судейских ошибок, то Спартак бы лидировал? По-моему все имеют ввиду интригу или ее количество. А так чемп, который ни к чему не приведет, кроме звезды на эмблеме российского мешка, да ещё за 12 туров до конца всё ясно.
Тут даже специально выкладывали статистику судейских ошибок, по которой Спартак приобрел за весь чемп, а Зенит, наоборот, потерял. Так что расслабься, свидетель заговоров.
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Amigo
Такая игра все пасы назад, игроки не знают что делать с мячом!!! С такой игрой далеко не уедешь.
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SMART789
Ответ инок
С точки зрения развития Спартака такой матч очень полезен, так как Оренбург четко показал недостатки, как командной игры, так и отдельных игроков. Работы у Абаскаля еще непочатый край.
Нас е а мы крепчаем 2.0
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Любитель пожрать
Ответ инок
С точки зрения развития Спартака такой матч очень полезен, так как Оренбург четко показал недостатки, как командной игры, так и отдельных игроков. Работы у Абаскаля еще непочатый край.
Чем полезен такой матч? Тем что мы в очередной раз увидели уровень мастерства Денисова, Литвинова и прочих? Да, они стараются, отрабатывают, их можно этому научить, можно вымуштровать, заставить, убедить, но научить их видеть поле, точно пасовать и быстро принимать решения - невозможно. Это предел их возможностей. Литвинов в каждой игре обрезает всю команду, делая простой пас на несколько метров. Просто ему везет что это не заканчивается голами. И Литвинов - это наша надежда! Потому что других и нет. Уровень подготовки российских футболистов просто ниже плинтуса.
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Eugene88
Игра была плохая сегодня. Но именно голы изза ужасных ошибок конкретных персонажей, с этим тренер ничего не может сделать уж
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spartakdim
Запретить искусственные поля
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Александр Комарьков
Мне кажется, что не только в первой половине первого тайма, но и в целом Спартак так и не мог приспособиться
к искусственному полю, это было заметно по качеству паса и реакции на отскок мяча.
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Данко Лазович
Ответ Sunnyboy
Был еще матч за Суперкубок)
ну это вообще не очень справедливо. ведь тогда это не было прям командой абаскаля. а тут оказываетя было))
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bedLaM
Ответ Данко Лазович
матч с Оренбургом вроде бы подходит под описание худшего)))
Кто где, а лазурные болелы на ветках Спартака.
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Дмитрий Смирнов
Ответ алекс голудин
Это как? Одно очко отставания? Всё, сняться с чемпионата? Распустить команду? Сегодня 30-й тур?
Если зенит выиграет сегодня 11 очков это не отыграть, а команду распускать не надо, надо играть лучше и бить чаще и точнее. Спартак играет но оборону вскрывать так и не научились.
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Михаил Савченко
Рассказываю как все было. Оренбург как всем известно это почти Зенит, а у Спартака недавно был скандал с Уралом, в результате которого они получили ещё минус два от Зенита. Поэтому Спартак вышел немотивированным. Поэтому в сегодняшнем поражении КБ виноват Зенит. Шах и мат!
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bedLaM
По матчу складывалось ощущение, что Спартак так и не привык к полю, как будь то ждали один отскок, а происходил другой на чем Оренбруг часто ловил.
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yyunin
Неважно, как играли, а важно какой счёт на тАбло.
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алекс голудин
Ответ Дмитрий Смирнов
Золото мы уже прогадили, сегодня прогадим серебро если Ростов выиграет.
Это как? Одно очко отставания? Всё, сняться с чемпионата? Распустить команду? Сегодня 30-й тур?
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bedLaM
Ответ инок
С точки зрения развития Спартака такой матч очень полезен, так как Оренбург четко показал недостатки, как командной игры, так и отдельных игроков. Работы у Абаскаля еще непочатый край.
Показать то показал, но забей Шамар два своих момента и уже говорили бы о другом.
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Sunnyboy
Ответ Данко Лазович
матч с Оренбургом вроде бы подходит под описание худшего)))
Был еще матч за Суперкубок)
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алекс голудин
Ответ Overkiller
"Худший – это когда ты не бьешь по воротам" Это он про один удар в створ против семи у Оренбурга? ))
Два момента у Николсона, когда он с 3 метров мазал, удар в штангу Соболева. У людей, которые разбираются в футболе, удар в створ не равно опасный момент, а голевые моменты это не всегда удары в створ.
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алекс голудин
Ответ ALEKS66
Так может не судьи виноваты в лидерстве Зенита. Может любимцы Заремы сами не способны в футбол играть даже с оренбургами.
Так кто-нибудь в этом мире сказал тебе, что если бы не было судейских ошибок, то Спартак бы лидировал? По-моему все имеют ввиду интригу или ее количество. А так чемп, который ни к чему не приведет, кроме звезды на эмблеме российского мешка, да ещё за 12 туров до конца всё ясно.
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Алексей Маврин
Ответ Overkiller
"Худший – это когда ты не бьешь по воротам" Это он про один удар в створ против семи у Оренбурга? ))
Ну, будем честны, по воротам они били прилично - 15 раз. Тут уже вопрос в точности ударов, но удары были. Но игра была ужасная, что уж говорить
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pashajj
Ответ Виталий Кислицын
Бубнова
Вариант хороший, но слышал что Викторыч более.
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Данко Лазович
матч с Оренбургом вроде бы подходит под описание худшего)))
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Дмитрий Смирнов
Золото мы уже прогадили, сегодня прогадим серебро если Ростов выиграет.
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