Жоан Лапорта: «Победа в Ла Лиге очень важна – «Барса» на верном пути перед лицом тех, кто нападает на нас. Впереди нас ждут трофеи»

Жоан Лапорта объяснил, почему победа в Ла Лиге так важна для «Барселоны».

«Надеюсь, что мы сможем отпраздновать победу в Ла Лиге в воскресенье, и этот день будет наполнен радостью. Этот трофей мы завоевали благодаря приложенным усилиям, самоотверженности, работе и таланту, но прежде всего – благодаря поддержке болельщиков. Было бы здорово, если бы мы выиграли на этом стадионе в воскресенье. Думаю, вы понимаете, почему. Не мне это объяснять.

Стадион заполнен каждое воскресенье, и фанаты «Барселоны» снова верят. Как на том баннере напротив «Бернабеу», что помог мне выиграть выборы и принес мне голоса.

Впереди нас ждут многие значимые трофеи. Победа в Ла Лиге очень важна. Преимущество над вторым местом очень важно. Мы на верном пути перед лицом тех, кто нападает на нас. Я прошу вас [болельщиков] стать еще более едиными, чем когда-либо, чтобы защитить нашу эмблему и наши ценности», – сказал президент «Барсы».