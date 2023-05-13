Жоан Лапорта: «Победа в Ла Лиге очень важна – «Барса» на верном пути перед лицом тех, кто нападает на нас. Впереди нас ждут трофеи»

Теги Барселона Ла Лига Жоан Лапорта Футбол

Жоан Лапорта объяснил, почему победа в Ла Лиге так важна для «Барселоны».

«Надеюсь, что мы сможем отпраздновать победу в Ла Лиге в воскресенье, и этот день будет наполнен радостью. Этот трофей мы завоевали благодаря приложенным усилиям, самоотверженности, работе и таланту, но прежде всего – благодаря поддержке болельщиков. Было бы здорово, если бы мы выиграли Ла Лигу на этом стадионе в воскресенье. Думаю, вы понимаете, почему. Не мне это объяснять.

Стадион заполнен каждое воскресенье, и фанаты «Барселоны» снова верят. Как на том баннере напротив «Бернабеу», что помог мне выиграть выборы и принес мне голоса.

Впереди нас ждут многие значимые трофеи. Победа в Ла Лиге очень важна. Преимущество над вторым местом очень важно. Мы на верном пути перед лицом тех, кто нападает на нас. Я прошу вас [болельщиков] стать еще более едиными, чем когда-либо, чтобы защитить нашу эмблему и наши ценности», – сказал президент «Барсы».

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14 комментариев

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Никита Смолов
Ответ dreamstep
Скажите спасибо что Реал решил забить на Ла Лигу и отжигать в ЛЧ.
Смешно, на Лигу забил, а на кубок не забил) Классная отмазка
+6
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Футбол_это_жизнь
Ответ dreamstep
Скажите спасибо что Реал решил забить на Ла Лигу и отжигать в ЛЧ.
Реал забил на Ла Лигу, потому что, Реалу забили все кому не лень!
А так очередная жалкая попытка от глоров сливочного недоразумения.
+8
-5
+3
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jonnysilverhand01
Трофеи не знаю, но рычаги еще точно будут
+1
-1
0
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