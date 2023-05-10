Лапорта про Бускетса: «Образцовый человек, эталонный капитан. Серджи – часть нашей эмблемы, и «Барса» всегда будет для него домом»

Теги Барселона Ла Лига Жоан Лапорта Серджи Бускетс Футбол

Жоан Лапорта высказался об уходе Серджи Бускетса из «Барселоны».

Сегодня стало известно, что хавбек покинет клуб по окончании сезона.

«Он образцовый человек, исключительный игрок, выходец из Ла Масии. Он занимает третье место в истории клуба по количеству матчей – более 700.

Он уже 15 лет защищает цвета «Барсы», защищает нашу эмблему и является одним из тех игроков, которые выиграл шесть трофеев за сезон. Кроме того, он игрок, на счету которого уже 31 титул, и я надеюсь, что скоро он получит 32-й.

Серджи Бускетс великолепен как личность, эталонный капитан. Великий капитан «Барсы». Он образцовый человек, который является частью нашей эмблемы. Мы говорили об этом, когда он сказал мне о принятом решении. Серджи является частью нашей эмблемы, и «Барса» всегда будет для него домом», – сказал президент каталонского клуба.

Материалы по теме

15 комментариев

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Владимир Самсонов
Ответ Спартак сила
выкинули всех своих легенд что происходит с бчк
В данном случае, явно пришло время заработать хорошие деньги на пенсии
+5
-1
+4
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
arslankolesov71@gmail.com
Ответ Вадим Симонов
Значит уходит,жаль....
Давно уже известно
+3
0
+3
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Экспертное мнение
Ответ Данил
Теперь нужна замена. Можно попробовать убедить Райса не продливать контракт с другими клубами
Кажется я понял про какую новую позицию Месси говорил Хави
+4
-1
+3
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Lionel Andres Messi 10
Серый кардинал на поле.
+2
0
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Tpy6kaMerlina
Ну даже я растаял
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
инок
Бускетс - это эталон опорника, без него не было бы стольких побед, воистину легенда Барселоны! Жаль, что он уходит из своей единственной команды...
+2
-1
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
dreamstep
Летом будет 35 лет, самое время поиграть пару сезонов в Азии а потом вернуться в родной клуб.
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Вадим Симонов
Значит уходит,жаль....
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Данил
Теперь нужна замена. Можно попробовать убедить Райса не продливать контракт с другими клубами
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
гилберт
А зачем его называют Сержи???
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
mr.birik
Про Месси так же говорили …
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Дмитрий Гудков
Ответ гилберт
А зачем его называют Сержи???
А как ещё? Гриша?
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий