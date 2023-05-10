Лапорта про Бускетса: «Образцовый человек, эталонный капитан. Серджи – часть нашей эмблемы, и «Барса» всегда будет для него домом»

Жоан Лапорта высказался об уходе Серджи Бускетса из «Барселоны».

Сегодня стало известно, что хавбек покинет клуб по окончании сезона.

«Он образцовый человек, исключительный игрок, выходец из Ла Масии. Он занимает третье место в истории клуба по количеству матчей – более 700.

Он уже 15 лет защищает цвета «Барсы», защищает нашу эмблему и является одним из тех игроков, которые выиграл шесть трофеев за сезон. Кроме того, он игрок, на счету которого уже 31 титул, и я надеюсь, что скоро он получит 32-й.

великолепен как личность, эталонный капитан. Великий капитан «Барсы». Он образцовый человек, который является частью нашей эмблемы. Мы говорили об этом, когда он сказал мне о принятом решении. Серджи является частью нашей эмблемы, и «Барса» всегда будет для него домом», – сказал президент каталонского клуба.