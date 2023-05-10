Гвардиола надеется, что Месси вернется в «Барсу»: «Он величайший игрок всех времен и заслуживает достойного прощания. Без него бум клуба был бы невозможен»
Пеп Гвардиола надеется, что Лионель Месси вернется в «Барселону».
«Я – сосьо «Барселоны», у меня зарезервированы два места на «Камп Ноу», и я только надеюсь, что однажды мы сможем попрощаться с ним так, как он того заслуживает.
Он величайший игрок всех времен. В последние десятилетия «Барселона» пережила настоящий бум, и без него это было бы невозможно. И я говорю не о цифрах, а о влиянии на игру, красоте, эстетике, эффективности – обо всем.
Никто бы не подумал, что [его путь в «Барсе»] закончится таким образом. Я знаю, что президент Лапорта очень уважает Лео, и он говорил, что [Месси] заслуживает достойного прощания. Лео помог нашему клубу «Барселона» вырасти. Когда человек настолько велик, он заслуживает достойного прощания.
Я надеюсь, что настанет день, когда я окажусь на своем месте и смогу встать, поаплодировать ему и попрощаться с ним так, как того заслуживает Лео. И я знаю, что Жоан [Лапорта] собирается попробовать [вернуть Месси], и Лео тоже. Он и его семья увидят любовь, которую испытываем все мы, болельщики «Барселоны», за всю благодарность и уважение, которые он проявил к клубу», – сказал главный тренер «Манчестер Сити».
Мог бы с Неймаром поработать, возможно полностью его раскрыть, а потом и с Суаресом.
Интересно было бы глянуть на МСН при Гвардиоле.
Мне кажется Пеп хотел уйти на пике, но поторопился. Потенциал той Барсы был выше, чем они выиграли на самом деле.
ЗЫ
Смотри видео - роликов той бчк немерено. Долой ностальжи.
Не согласен, что возвращение Месси должно повлечь зависимость от него. Это не та проблемная Барса, из которой он уходил. Нынешняя команда - другая, и тренирует её человек, который чуть ли не лучше всех знает Лео и играл с ним более 10 лет.
Иметь в составе самого совершенного разнопланового действующего футболиста - это привилегия. Если кто и знает, как использовать его скиллы на благо команде, то это Хави.
Если ЛЧ так и не покорится догматическому Гвардиоле, то пусть хотя бы порадует нас чистейшей тики-такой во главе с Месси. 😎
Вечно любимый и косячный Вальдес💪
Но ваше стремление подавать Месси как алчного человека неуместны.
Это деньги пол ляма ему ПРЕДЛАГАЮТ.
Понимаете?
Это разные вещи.
Разве он набросился?
Пока нет.
Так, что по факту лучше.
Я хочу атмосферу увидеть на легендарном стадионе.
Что ему еще в Европе делать?
Переход в Бока дал бы отличные шансы увидеть Лео и на следующем чемпионате мира.
Если бы он остался, то Барселона была бы..... (я просто не знаю, как описать это чувство и качество).
Ух, а МСН-то каким был бы! 😳🔥🔥🔥
Он как раз таки ушел вовремя и красиво. Его помнят как символ этой эпохи, и это прекрасное наследие.
Ну вы красавчик!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!