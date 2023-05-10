Гвардиола надеется, что Месси вернется в «Барсу»: «Он величайший игрок всех времен и заслуживает достойного прощания. Без него бум клуба был бы невозможен»

Пеп Гвардиола надеется, что Лионель Месси вернется в «Барселону».

«Я – сосьо «Барселоны», у меня зарезервированы два места на «Камп Ноу», и я только надеюсь, что однажды мы сможем попрощаться с ним так, как он того заслуживает.

Он величайший игрок всех времен. В последние десятилетия « » пережила настоящий бум, и без него это было бы невозможно. И я говорю не о цифрах, а о влиянии на игру, красоте, эстетике, эффективности – обо всем.

Никто бы не подумал, что [его путь в «Барсе»] закончится таким образом. Я знаю, что президент Лапорта очень уважает Лео, и он говорил, что [ ] заслуживает достойного прощания. Лео помог нашему клубу «Барселона» вырасти. Когда человек настолько велик, он заслуживает достойного прощания.

Я надеюсь, что настанет день, когда я окажусь на своем месте и смогу встать, поаплодировать ему и попрощаться с ним так, как того заслуживает Лео. И я знаю, что [Лапорта] собирается попробовать [вернуть Месси], и Лео тоже. Он и его семья увидят любовь, которую испытываем все мы, болельщики «Барселоны», за всю благодарность и уважение, которые он проявил к клубу», – сказал главный тренер « ».