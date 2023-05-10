Гвардиола надеется, что Месси вернется в «Барсу»: «Он величайший игрок всех времен и заслуживает достойного прощания. Без него бум клуба был бы невозможен»

Теги ПСЖ Манчестер Сити премьер-лига Англия Барселона Лионель Месси лига 1 Франция Ла Лига Жоан Лапорта Пеп Гвардиола Футбол

Пеп Гвардиола надеется, что Лионель Месси вернется в «Барселону».

«Я – сосьо «Барселоны», у меня зарезервированы два места на «Камп Ноу», и я только надеюсь, что однажды мы сможем попрощаться с ним так, как он того заслуживает. 

Он величайший игрок всех времен. В последние десятилетия «Барселона» пережила настоящий бум, и без него это было бы невозможно. И я говорю не о цифрах, а о влиянии на игру, красоте, эстетике, эффективности – обо всем.

Никто бы не подумал, что [его путь в «Барсе»] закончится таким образом. Я знаю, что президент Лапорта очень уважает Лео, и он говорил, что [Месси] заслуживает достойного прощания. Лео помог нашему клубу «Барселона» вырасти. Когда человек настолько велик, он заслуживает достойного прощания. 

Я надеюсь, что настанет день, когда я окажусь на своем месте и смогу встать, поаплодировать ему и попрощаться с ним так, как того заслуживает Лео. И я знаю, что Жоан [Лапорта] собирается попробовать [вернуть Месси], и Лео тоже. Он и его семья увидят любовь, которую испытываем все мы, болельщики «Барселоны», за всю благодарность и уважение, которые он проявил к клубу», – сказал главный тренер «Манчестер Сити». 

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34 комментария

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London.is.blue
Жаль только Пеп ушел рано из Барсы. Очень странное казалось тогда решение. Сколько они еще выиграть могли.
Мог бы с Неймаром поработать, возможно полностью его раскрыть, а потом и с Суаресом.
Интересно было бы глянуть на МСН при Гвардиоле.

Мне кажется Пеп хотел уйти на пике, но поторопился. Потенциал той Барсы был выше, чем они выиграли на самом деле.
+26
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+24
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Denis2403
Вернуть бы время с пять и вновь увидеть Барселону при Гвардиоле,скиловый Месси,гениальный бускетс эхх ...
+24
-4
+20
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d.radbil
Ответ London.is.blue
Жаль только Пеп ушел рано из Барсы. Очень странное казалось тогда решение. Сколько они еще выиграть могли. Мог бы с Неймаром поработать, возможно полностью его раскрыть, а потом и с Суаресом. Интересно было бы глянуть на МСН при Гвардиоле. Мне кажется Пеп хотел уйти на пике, но поторопился. Потенциал той Барсы был выше, чем они выиграли на самом деле.
С одной стороны - да , а с другой — именно благодаря уходу из той Барсы и успехам с другими клубами он подтвердил свой статус топ-тренера, а то немало людей тогда считало, что с тем составом барсы любой бы играл так круто. Как показала практика — все же не любой.
+9
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+9
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Радость Ди Мария
Ответ Denis2403
Вернуть бы время с пять и вновь увидеть Барселону при Гвардиоле,скиловый Месси,гениальный бускетс эхх ...
Не скиловый, а праймовый. Скилы и сейчас при нём кроме дистанционной скорости (скоро 36)... Со времён той Барсы Лео ещё прокачал не хило IQ. Вот сейчас ему повезло со Скалони, который построил игру аргов так, что не почти всё замыкается на Лео. С Польшей игра не особо пошла - не беда, другие забили, он просто игру не портил.
ЗЫ
Смотри видео - роликов той бчк немерено. Долой ностальжи.
+9
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Михо
Прощальный матч будет безусловно. Но при нынешних финансовых проблемах Барсы, пытаться фанатично подписать Лео, кажется не лучшей идеей. Команда только избавилась от зависимости от него, выиграли чемпионат, прогресс налицо. Не нужно это ни Месси ни Барсе
+8
-2
+6
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Миланбот
Ответ Denis2403
Вернуть бы время с пять и вновь увидеть Барселону при Гвардиоле,скиловый Месси,гениальный бускетс эхх ...
Видимо, этого ему и не хватало после 2011, чтобы выиграть ЛЧ. Таких игроков, как Модрич, Кроос, Винисиус в Реале. Или Кака, Пирло, Мальдини и др. в Милане. В Ман Сити, конечно, тоже полно топов, но всё равно вряд ли их можно поставить в один ряд с Иньестой, Хави, Месси и прочими легендами. Против того же Реала приходится сильно полагаться на тренерские скиллы, с чем, кстати, Пеп в целом неплохо справляется
+8
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yulay
Ответ mansur_axe
Я долго угарал когда Месси ответил Кринжу, что он ещё не прошлое и он не играет в Арабской лиге, а теперь ползут слухи, что все таки он уедет к арабам. Мне ни тот ни другой не симпатизируют и не молюсь ни на одного из них, но они оба молодцы и также у обоих есть минусы как и у всех людей и выделять одного кого-то нет смысла. Если Месси уедет к арабам , то он такой же балабол как и Кринж.
Не было такого от месси
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blaugrano
Ещё минимум пару лет может провести на высшем уровне. Всё ещё может вносить решающий вклад в игру, даже если не на все 90 минут. Он играет в первую очередь головой, в отличие от тех, у кого всё завязано на физических кондициях.
Не согласен, что возвращение Месси должно повлечь зависимость от него. Это не та проблемная Барса, из которой он уходил. Нынешняя команда - другая, и тренирует её человек, который чуть ли не лучше всех знает Лео и играл с ним более 10 лет.
Иметь в составе самого совершенного разнопланового действующего футболиста - это привилегия. Если кто и знает, как использовать его скиллы на благо команде, то это Хави.
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Иван Иванов
Если Пеп проиграет снова Реалу на следующей неделе, то я СОГЛАСЕН, чтобы Месси пришёл в Ман Сити, так уж и быть!
Если ЛЧ так и не покорится догматическому Гвардиоле, то пусть хотя бы порадует нас чистейшей тики-такой во главе с Месси. 😎
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<CRISTIANO>
Ответ Denis2403
Вернуть бы время с пять и вновь увидеть Барселону при Гвардиоле,скиловый Месси,гениальный бускетс эхх ...
Давид Вилья, Педро, Пуйоль, Дани Алвес.....
Вечно любимый и косячный Вальдес💪
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mansur_axe
Я долго угарал когда Месси ответил Кринжу, что он ещё не прошлое и он не играет в Арабской лиге, а теперь ползут слухи, что все таки он уедет к арабам. Мне ни тот ни другой не симпатизируют и не молюсь ни на одного из них, но они оба молодцы и также у обоих есть минусы как и у всех людей и выделять одного кого-то нет смысла. Если Месси уедет к арабам , то он такой же балабол как и Кринж.
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Alexlagodny
Про бум, это очень точно сказано.
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А.Э.РАСИМ
Ответ Иван Иванов
Так ему же там не заплатят пол лярда! 🤨
Не заплатят.
Но ваше стремление подавать Месси как алчного человека неуместны.
Это деньги пол ляма ему ПРЕДЛАГАЮТ.
Понимаете?
Это разные вещи.
Разве он набросился?
Пока нет.
Так, что по факту лучше.
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Молодой Френки
Ответ Теннисный абсолют
Извини Пеп, но не может быть величайшим тот, кто является самым неэффективным игроком плей-офф Кубка ЛЧ вот уже 10 лет.
Скажи это в центре Аргентины, пожалуйста. Я хочу чтобы ты жил недолго
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Юрий Кечко
Ответ skywalker96
да, без месси, хави и иньесты гвардьола просто неплохой тренер, а не какой не гений, каким его любят рисовать сми. собственно, результаты в Баварии и мс сие подтверждают
А сэр Алекс великий тренер ? Просто ответь
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Молодой Френки
Ответ DolJun
я тоже надеюсь что месси вернется в барсу, на пятилетний контракт под гарантированное место в старте персонально от чави. а кто не надеется - тот обычный хейтер барсы
5 лет это ты уже загнул. 2 года отличный вариант. А дальше МЛС, чемпионат Аргентины, Саудовская Аравия.
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А.Э.РАСИМ
Очень хочу увидеть Месси в Бока Хуниорс.
Я хочу атмосферу увидеть на легендарном стадионе.
Что ему еще в Европе делать?
Переход в Бока дал бы отличные шансы увидеть Лео и на следующем чемпионате мира.
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Иван Иванов
Ответ d.radbil
С одной стороны - да , а с другой — именно благодаря уходу из той Барсы и успехам с другими клубами он подтвердил свой статус топ-тренера, а то немало людей тогда считало, что с тем составом барсы любой бы играл так круто. Как показала практика — все же не любой.
Тоже правда. Но я так точно не считал. Потому что та игра Барсы Пепа просто так не ставится. Барса Пепа показывала искусство. Такое само по себе не происходит.
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Иван Иванов
Ответ London.is.blue
Жаль только Пеп ушел рано из Барсы. Очень странное казалось тогда решение. Сколько они еще выиграть могли. Мог бы с Неймаром поработать, возможно полностью его раскрыть, а потом и с Суаресом. Интересно было бы глянуть на МСН при Гвардиоле. Мне кажется Пеп хотел уйти на пике, но поторопился. Потенциал той Барсы был выше, чем они выиграли на самом деле.
Говорят, что Пеп тогда ушёл из-за разногласий с руководством, т.к. они душили его в работе. Ещё есть слухи, что Месси стал офигевать и повышать голос на лысого шарлатана. Хз, не знаю, может всё это правда, а может нет, но очень хотелось бы узнать от самого Пепа почему он тогда ушёл.
Если бы он остался, то Барселона была бы..... (я просто не знаю, как описать это чувство и качество).
Ух, а МСН-то каким был бы! 😳🔥🔥🔥
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Дмитрий Снегирёв
Ответ London.is.blue
Жаль только Пеп ушел рано из Барсы. Очень странное казалось тогда решение. Сколько они еще выиграть могли. Мог бы с Неймаром поработать, возможно полностью его раскрыть, а потом и с Суаресом. Интересно было бы глянуть на МСН при Гвардиоле. Мне кажется Пеп хотел уйти на пике, но поторопился. Потенциал той Барсы был выше, чем они выиграли на самом деле.
Там уже было сложно удерживать раздевалку. Кучу интервью и документалок на эту тему.
Он как раз таки ушел вовремя и красиво. Его помнят как символ этой эпохи, и это прекрасное наследие.
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шампион
Тонкий намек, что в Мансю он даром не нужен
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Я Гражданин Мира
Ответ Михо
Прощальный матч будет безусловно. Но при нынешних финансовых проблемах Барсы, пытаться фанатично подписать Лео, кажется не лучшей идеей. Команда только избавилась от зависимости от него, выиграли чемпионат, прогресс налицо. Не нужно это ни Месси ни Барсе
Вы хотели сказать прогресс в лиге Европы?
Ну вы красавчик!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
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Lux_Vid Александров
Ответ Миланбот
Видимо, этого ему и не хватало после 2011, чтобы выиграть ЛЧ. Таких игроков, как Модрич, Кроос, Винисиус в Реале. Или Кака, Пирло, Мальдини и др. в Милане. В Ман Сити, конечно, тоже полно топов, но всё равно вряд ли их можно поставить в один ряд с Иньестой, Хави, Месси и прочими легендами. Против того же Реала приходится сильно полагаться на тренерские скиллы, с чем, кстати, Пеп в целом неплохо справляется
Их нельзя поставить только потому что они не выигрывали))) Круг замкнулся. Выиграет с ними, сделает и их легендами
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asandre
Ответ Миланбот
Видимо, этого ему и не хватало после 2011, чтобы выиграть ЛЧ. Таких игроков, как Модрич, Кроос, Винисиус в Реале. Или Кака, Пирло, Мальдини и др. в Милане. В Ман Сити, конечно, тоже полно топов, но всё равно вряд ли их можно поставить в один ряд с Иньестой, Хави, Месси и прочими легендами. Против того же Реала приходится сильно полагаться на тренерские скиллы, с чем, кстати, Пеп в целом неплохо справляется
Хави - Иньеста - Месси, это люди боги футбола на своих позициях. Были и другие, но мы обсуждаем последние 1-2 десятилетия.
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Иван Иванов
Ответ Denis2403
Вернуть бы время с пять и вновь увидеть Барселону при Гвардиоле,скиловый Месси,гениальный бускетс эхх ...
Не "с пять", а "с одиннадцать", чувак! Это всё-таки футбол, а не футзал. )
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