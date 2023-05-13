«Зенит» постарается взять третьего форварда, если будет финансовая возможность». Аршавин о трансферах летом

Теги Зенит Андрей Аршавин премьер-лига Россия возможные трансферы Матео Кассьерра Матч ТВ Иван Сергеев Футбол

Андрей Аршавин не исключает, что «Зенит» купит нападающего летом.

Иван Сергеев в 22 матчах чемпионата России в текущем сезоне забил 9 голов, Матео Кассьерра в 31 игре во всех турнирах отметился 5 мячами.

«Если бы Кассьерра забил 10 голов, Сергеев – 9, все были бы довольны. Во второй части сезона Ваня практически не играет. Если бы он проводил на поле не меньше времени, чем Кассьерра, у него было бы голов 13, мы бы не говорили о том, что он как‑то не так выглядит.

В первой половине сезона он выглядел лучше, чем хотелось бы. Думалось, что он станет главным нападающим в сезоне. Когда он выходит на замену, знает точки, с которых забивают голы. Кассьерра в матче с «Црвеной Звездой» забил гол, потом еще в одной игре сыграл хорошо, затем опустился на уровень, на котором докатил сезон.

«Зенит», скорее всего, не будет менять нападающих, если не будет форс‑мажора, и будет стараться взять кого‑то третьего, если будет финансовая возможность», – сказал бывший футболист «Зенита», сейчас занимающий в клубе пост заместителя генерального директора по спортивному развитию.

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18 комментариев

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Tahir Turk
скорее Кассьеру в аренду отдадут и будут пытаться азмуна вернуть
+6
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Кирилл.С-Пб
Розовые:"ну как так то???(((". Ухахаха 🤣🤣🤣
+10
-7
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Игорь М.
Из академии возьмите лучше паренька. В группе кубка можно давать играть и в последних матчах сезона. Хочется своих молодых ребят видеть почаще
+4
-1
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Алексей Коновалов
Ответ Wiley Fox
Ахаха У Газпрома деньги закончились,что ли? Арпшавин, конечно, не первый глупый еврей, но ему бы меньше болтать и с быстровым меньше общаться. Глупость заразительна
Откуда деньги то?! Ты же перестал за газ платить. Бегом оплачивай. Нужны твои бабки на напа. И авто на газ переведи. Тогда может хороший будет нап😉
+3
-1
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Олег Овчинников
Выкупят Писарского?
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Mi4eL
а зачем это Зениту? Играли только внутри страны. следующий чемпионат выиграют итак. других соревнований нет
+1
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Алексей Коновалов
Ответ Tahir Turk
скорее Кассьеру в аренду отдадут и будут пытаться азмуна вернуть
А смысл от него?
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Пирс Морган
Всегда есть бразильский канал)
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Mixos Demid
Щас продадут еще больше бесплатных билетов и наберут нужную сумму.
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Антон Иванов
Писарский.
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Tahir Turk
Ответ Алексей Коновалов
А смысл от него?
от кого? от азмуна? он все ещё отличный нападающий,которому мало доверяют времени, с семаком он в прекрасных отношениях, как и с коллективом, времени на адаптацию минимальное
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Алексей Коновалов
Ответ Tahir Turk
от кого? от азмуна? он все ещё отличный нападающий,которому мало доверяют времени, с семаком он в прекрасных отношениях, как и с коллективом, времени на адаптацию минимальное
Может после года простоя не вернуться на прежний уровень 🤷‍♂️
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Андрей Бес
Ответ Tahir Turk
скорее Кассьеру в аренду отдадут и будут пытаться азмуна вернуть
Меси вроде согласился
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Spiker1606
Ответ Tahir Turk
скорее Кассьеру в аренду отдадут и будут пытаться азмуна вернуть
Хахахаха
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