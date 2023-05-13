«Зенит» постарается взять третьего форварда, если будет финансовая возможность». Аршавин о трансферах летом

Андрей Аршавин не исключает, что «Зенит» купит нападающего летом.

Иван Сергеев в 22 матчах чемпионата России в текущем сезоне забил 9 голов, в 31 игре во всех турнирах отметился 5 мячами.

«Если бы Кассьерра забил 10 голов, Сергеев – 9, все были бы довольны. Во второй части сезона практически не играет. Если бы он проводил на поле не меньше времени, чем Кассьерра, у него было бы голов 13, мы бы не говорили о том, что он как‑то не так выглядит.

В первой половине сезона он выглядел лучше, чем хотелось бы. Думалось, что он станет главным нападающим в сезоне. Когда он выходит на замену, знает точки, с которых забивают голы. Кассьерра в матче с «Црвеной Звездой» забил гол, потом еще в одной игре сыграл хорошо, затем опустился на уровень, на котором докатил сезон.

«Зенит», скорее всего, не будет менять нападающих, если не будет форс‑мажора, и будет стараться взять кого‑то третьего, если будет финансовая возможность», – сказал бывший футболист « », сейчас занимающий в клубе пост заместителя генерального директора по спортивному развитию.