Сергеев о чемпионстве «Зенита»: «Получилось блестяще! Спасибо всем, кто пришел – эта победа для них»

Теги Спартак Зенит премьер-лига Россия болельщики Матч ТВ Иван Сергеев Футбол

Иван Сергеев посвятил чемпионство «Зенита» болельщикам.

В 26-м туре Мир РПЛ «Зенит» досрочно оформил чемпионство, обыграв «Спартак» на домашнем стадионе (3:2). Иван Сергеев вышел на поле на 87-й минуте, заменив Матео Кассьерру, и забил победный гол в добавленное время.

«Я пока не могу понять. Мы выиграли, это самое главное.

Получилось блестяще! Спасибо всем, кто пришел сегодня, это для них победа», – сказал форвард «Зенита».

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22 комментария

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Дмитрий Калибабчук
Ваня - красавец!
сколько очков с Мантуаном принесли выходами на замену!
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Игорь Ерофеенков
Красавчик! Вышел и зарешал!
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Венгерский ветеринар Мацал Кошек
Ване огромное спасибо за золотой гол! Надеюсь в следующем сезоне будет намного чаще выходить в старте. А колумбиец вообще не пришёлся ко двору.
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Никита Самарин
Никак не пойму, почему играет Кассьерра? Ваня в разы лучше чувствует себя в чужой штрафной, забивает больше.
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Lol Ko
Ответ Владислав88
Это весь Питер не понимаю имеет. Ходил на три последние домашние игры с Уралом, Динамо и Спартаком. Весь стадион всё три игры орёт Вегану убери Кассьерру, выпусти Сергеева, в итоге у Сергеева за эти 3 игры полчаса и 3 мяча, у Кассьерру, 250 голов впустую, и всё равно он каждый раз в основе. Видимо вся бразильская банда на стороне Кассьерре, и Травоядный не может им перечить, иной логики я не вижу....
Так это Кассьера выматывает соперников. А потом на готовеньких выходит Сергеев )))
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СБГ СПБ
Красавчик! Как всегда забивает важные голы
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Лев голубой
Удивительная, конечно, способность.
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Omega-2
Ему бы теперь забивать, выходя в основе...
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Andrew Shahov
Наш. Русский. Бомбардир.
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Александр Жердин
Кассьерра - на выход. А Ваня - умница.
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Сергей Жарковский
Иван молодчина! Золотой гол забил выйдя на замену! Его место в основе!
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Fjordy
Мантуан с Сергеевым отлично выходят на замену.
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Рыжий из Иванушек
Ответ СБГ СПБ
Красавчик! Как всегда забивает важные голы
Согласен, Иван Сергеев - настоящий герой команды! Надеюсь, он продолжит радовать болельщиков своей игрой и в следующем сезоне.
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Ale87
Ответ Andrew Shahov
Наш. Русский. Бомбардир.
Эмм, это Керж вообще-то
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блокад блокадыч
Ответ Владислав88
Вместе с Веганом
🤡
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