Иван Сергеев посвятил чемпионство «Зенита» болельщикам.

В 26-м туре Мир «Зенит» досрочно оформил чемпионство, обыграв « » на домашнем стадионе (3:2). вышел на поле на 87-й минуте, заменив Матео Кассьерру, и забил победный гол в добавленное время.

«Я пока не могу понять. Мы выиграли, это самое главное.

Получилось блестяще! Спасибо всем, кто пришел сегодня, это для них победа», – сказал форвард «Зенита».

У «Зенита» – 2-я чемпионская звезда! Пять титулов подряд! ⭐️⭐️

Главная причина гегемонии «Зенита» – системные трансферы