Сергеев о чемпионстве «Зенита»: «Получилось блестяще! Спасибо всем, кто пришел – эта победа для них»
Иван Сергеев посвятил чемпионство «Зенита» болельщикам.
В 26-м туре Мир РПЛ «Зенит» досрочно оформил чемпионство, обыграв «Спартак» на домашнем стадионе (3:2). Иван Сергеев вышел на поле на 87-й минуте, заменив Матео Кассьерру, и забил победный гол в добавленное время.
«Я пока не могу понять. Мы выиграли, это самое главное.
Получилось блестяще! Спасибо всем, кто пришел сегодня, это для них победа», – сказал форвард «Зенита».
У «Зенита» – 2-я чемпионская звезда! Пять титулов подряд! ⭐️⭐️
сколько очков с Мантуаном принесли выходами на замену!